Arte Dos Gráfico celebra 50 años en Artbo 2026 con litografía, grabado y serigrafía

El primer piso del centro de convenciones Ágora Bogotá se convirtió, por unos días, en el hogar de un fragmento del Taller Arte Dos Gráfico. En el marco de Artbo 2026, este taller conmemora 50 años de existencia trabajando en litografía, serigrafía, grabados y tipografía, entre otros formatos. Con un recorrido cronológico por los artistas e hitos que han marcado el taller y máquinas originales que muestran sus métodos de trabajo, el taller presenta a los asistentes las diferentes maneras en las que han apoyado a cientos de artistas a realizar…

El primer piso del centro de convenciones Ágora Bogotá se convirtió, por unos días, en el hogar de un fragmento del Taller Arte Dos Gráfico. En el marco de Artbo 2026, este taller conmemora 50 años de existencia trabajando en litografía, serigrafía, grabados y tipografía, entre otros formatos. Con un recorrido cronológico por los artistas e hitos que han marcado el taller y máquinas originales que muestran sus métodos de trabajo, el taller presenta a los asistentes las diferentes maneras en las que han apoyado a cientos de artistas a realizar sus obras.

En cinco décadas, el taller ha sido testigo no solo del paso del tiempo, sino también de las ideas y las obras que los artistas con los que ha trabajado han llevado hasta sus prensas. Detrás de esta institución se encuentran María Eugenia Niño y Luis Ángel Parra, quienes fundaron este espacio y, desde entonces, han producido y multiplicado libros de artista, de poesía, de obra gráfica, junto con los maestros impresores. Algunos de ellos llevan más de 30 años trabajando en el taller.

Publicidad

Como parte del homenaje, la artista Ana María Devis creó algunas piezas que los maestros impresores ofrecen a quienes pasan por el lugar. Donde se ubica el taller en Artbo, hay máquinas en las que los maestros impresores explican el proceso para crear una litografía, una serigrafía, un grabado y una tipografía.

Según contó Niño a este diario, "Arte Dos Gráfico comenzó de alguna manera en la Universidad Nacional. Luis Ángel y yo nos conocimos cuando él estudiaba ingeniería química y yo artes. Ambas facultades quedaban al lado. Eventualmente, comenzó una relación de pareja. Por esa época hacíamos afiches para la universidad, para el movimiento estudiantil. Luego empezamos a hacer unos creados por artistas de la universidad para Bavaria, porque ellos regalaban un afiche semanal a los grupos de teatro. Así empezamos con las obras", dijo.

El taller no nació en un momento específico. Con el tiempo, otros artistas fueron llegando y su trabajo era encontrar la manera de lograr lo que ellos querían para sus obras. Arte Dos Gráfico empezó con serigrafía, luego fue el grabado y, más adelante, la litografía.

"Han pasado ya 50 años con muchísimos proyectos culturales, no solamente gráficos. El taller no es solamente un lugar de creación para los artistas; es como un laboratorio de creación. Ellos tienen allá tienen de todo y, fuera de eso, tienen maestros impresores maravillosos que llevan muchísimos años con nosotros", dijo.

Entre los artistas que han pasado por este taller se encuentran Beatriz González, Antonio Caro, Luis Caballero, Pedro Ruiz, Fanny Sanín, Hugo Zapata, David Manzur, entre muchos otros. "Creamos un centro de documentación de artistas latinoamericanos, porque nunca ha sido solo Colombia, sino toda Latinoamérica", afirmó.

Para Niño, la gráfica funciona como cualquier otro medio artístico; sin embargo, ofrece la posibilidad de crear más de una versión. "Da la posibilidad de, con la misma obra, lograr una instalación o también llegar a muchas personas, a distintos países, porque realmente el manejo del papel es más fácil muchas veces. Esas son las características de la gráfica. Es muy interesante ver el proceso, porque la obra gráfica tiene el sello del taller. Cuando el artista dibuja la plancha, luego los maestros impresores se encargan de procesarla y lograr que quede terminada, luego vienen las pruebas. Todo eso lo hace el taller y, por eso, pone su sello, porque es un trabajo conjunto entre el artista y el taller. Para nosotros, eso ha sido muy emocionante", contó.

Mantener vivo un proyecto como este trae sus desafíos. Sin embargo, para su cofundadora la convicción de que esto es lo que quiere hacer ha sido fundamental para seguir adelante. Según recordó, siempre que han buscado realizar algo, lo han logrado. "Que yo recuerde, no ha habido un proyecto que no hayamos podido hacer. Siempre hemos buscado la manera y lo hemos logrado", comentó.

Frente al mundo digital que habitan, Niño aseguró que "los medios gráficos seguirán vivos mientras los artistas los utilicen. Las técnicas no existen de por sí, ni siquiera lo digital. No existe si tú no lo utilizas, porque lo digital, incluso en este momento en que está descubriéndose, todavía no hemos llegado a ver todas las posibilidades que tiene. Eso es una maravilla porque realmente las técnicas nunca se acaban; en manos de cada artista cambian. Igual que la pintura, el dibujo, cada artista lo maneja de manera distinta y por eso son vigentes. Mientras los artistas las utilizan, existen".

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

