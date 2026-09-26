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Arte Dos Gráfico celebra 50 años en Artbo 2026 con litografía, grabado y serigrafía

En el marco de Artbo 2026, el Taller Arte Dos Gráfico celebra 50 años. Con motivo de esta conmemoración, la institución del arte gráfico instaló en el primer piso una recreación del taller con máquinas originales y un recuento histórico de quienes han pasado por este lugar.

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Redacción Cultura
25 de septiembre de 2026 – 09:15 p. m.
Arte Dos Gráfico
Instalación del Taller Arte Dos Gráfico en Artbo 2026.
Foto: Cortesía

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El primer piso del centro de convenciones Ágora Bogotá se convirtió, por unos días, en el hogar de un fragmento del Taller Arte Dos Gráfico. En el marco de Artbo 2026, este taller conmemora 50 años de existencia trabajando en litografía, serigrafía, grabados y tipografía, entre otros formatos. Con un recorrido cronológico por los artistas e hitos que han marcado el taller y máquinas originales que muestran sus métodos de trabajo, el taller presenta a los asistentes las diferentes maneras en las que han apoyado a cientos de artistas a realizar…

Por Redacción Cultura

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