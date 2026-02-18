Un artista latinoaméricano crea el mural de tapas recicladas más alto del mundo

Para la elaboración del mural, se utilizaron más de 100.000 tapas recicladas. Foto: Cortesía de Óscar Olivares

El artista venezolano Óscar Olivares logró romper un recórd: crear el mural de tapas recicladas más grande del mundo. Esta obra, ubicada en El Salvador, tiene trece metros de altura y para su elaboración se utilizaron más de 100.000 tapas recicladas.

En este mural se retrata el rostro de una mujer con rasgos latinos, a la que el artista ha nombrado “La Gioconda salvadoreña”. Las tapas utilizadas en esta obra fueron recolectadas por la Asociación Nacional de Recicladores de El Salvador y otras personas de la comunidad que decidieron contribuir a la creación.

Olivares llegó a este proyecto gracias a la invitación de Custom Made Stories, una fundación que ha reunido a artistas locales e internacionales para darle una nueva imagen a la colonia de Zacamil.

“Este sector estaba invadido por la violencia, por las pandillas y para muchas personas era totalmente impenetrable. El arte está transformándolo en un enorme museo abierto”, mencionó Olivares en conversación con El Espectador.

Para el venezolano, el arte se convirtió en su pasión. Comenzó como caricaturista de fútbol, cuando tenía tan solo 14 años. La inspiración para estas obras surgió de una visita que Olivares realizó a Francia.

Aquí, la técnica del puntillismo utilizada por Paul Signac, pintor neoimpresionista francés, captó inmediatamente la atención de Olivares. “Así como se podía crear arte con puntos de color, las tapas de plástico también podían ser interpretadas como esos puntos que se mezclan en nuestra visión”, explicó.

Cuando regresó a Caracas, su ciudad de residencia, intentó recrear la figura de un ojo con tapas. En ese proceso se dio cuenta de que la distancia era fundamental para apreciar este tipo de obras y poder verlas a gran escala. Es así como, en 2019, empezó a desarrollar los murales que se convertirían en parte de su marca artística. Con el mural de El Salvador, Olivares suma 46 de estas obras y ha reutilizado cerca de 2 millones de tapas de plástico.

El estilo de Olivares ha adqurido una notable popularidad, lo cual ha llevado su visión a diversos países como México, Panamá, Aruba, Arabia Saudita, Francia, Italia, Alemania, Suiza y, por supuesto, su natal Venezuela, donde fue galardonado con el Mara de Oro en 2017, un premio que destaca la excelencia artística en este país.

Venezuela es actualmente el hogar de varias de sus creaciones: sus murales están en seis estados del territorio nacional. En el municipio El Hatillo realizó el primer mural ecológico a nivel nacional. Posteriormente, la ciudad de Guatire fue testigo de un nuevo récord del artista: crear el mural de tapas más grande del mundo.

En 2019, Olivares fundó su propia Academia de dibujo, que ha recibido a más de 3.000 estudiantes de todo el mundo. Este proyecto es el único en Venezuela que tiene un programa de becas artísticas, con las que se apoya a 100 jóvenes durante el año.

La realización del mural en El Salvador terminó este 18 de febrero y, durante todo el proceso, el artista resaltó el valor social de sus obras en la trasnformación de espacios y, por medio de redes sociales, agradeció la posibilidad de seguir creando arte: “Tal vez, el hecho de crear es el estado más elevado del amor y cada día agradezco más a Dios por darme la posibilidad de ser un creador”.