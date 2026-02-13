Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Así es el nuevo monumento con una piedra gigante en Bogotá y este es su significado

La obra “Umbral”, del artista Carlos Castro Arias, fue inaugurada en la Biblioteca Virgilio Barco para homenajear a los profesionales de la salud que fallecieron durante la pandemia por COVID-19.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
13 de febrero de 2026 - 01:54 p. m.
Los nombres de 460 profesionales del sector de la salud que murieron en Colombia durante la pandemia de covid-19, quedaron inscritos en la escultura 'Umbral', una estructura de acero y bronce instalada en la capital colombiana como homenaje permanente a su labor.
Los nombres de 460 profesionales del sector de la salud que murieron en Colombia durante la pandemia de covid-19, quedaron inscritos en la escultura 'Umbral', una estructura de acero y bronce instalada en la capital colombiana como homenaje permanente a su labor.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde el jueves, una cruz de acero se alza frente la Biblioteca Virgilio Barco para rendir homenaje a los 460 profesionales de la salud que fallecieron atendiendo la emergencia por la pandemia de COVID-19, 130 de ellos en Bogotá.

La iniciativa de la Academia Nacional de Medicina y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, nació en 2025 con la campaña de donación “El arte de dar las gracias”. “Hoy, con este monumento, la ciudad les dice con orgullo que no los olvidará. A las familias de estos heroicos servidores, toda nuestra solidaridad y todo nuestro afecto. A quienes nos cuidaron cuando el miedo, la incertidumbre y el dolor se instalaron en nuestras vidas, queremos decirles: gracias de corazón”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Vínculos relacionados

Un nuevo problema para el Louvre: cierran varias salas de la Galería Denon por fuga de agua
Daniel Coronell: trayectoria, entrevistas difíciles y defensa del oficio
Fabio Rubiano: “Uno olvida un poema o una película, pero nunca una buena obra de teatro”

La escultura, además, se inscribe como un legado permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, BOG25.

La obra fue encargada al artista Carlos Castro Arias, luego de haber evaluado otras nueve propuestas, “por su imponente presencia visual y espacial, su sencillez y sus múltiples significados; así como por cumplir a cabalidad con los criterios fijados en la convocatoria lanzada en 2025 en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, tales como la adaptabilidad de la obra al contexto urbano, su viabilidad técnica y operativa, unido a su valor artístico y conceptual”, afirmaron desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El significado del monumento

La escultura de acero de 11 metros de altura y 7 de metros de ancho, presenta más de 50 barras dispuestas de manera horizontal y vertical, a manera de cruz, en las que están inscritas los nombre de los 460 profesionales de la salud homenajeados. La cruz se muestra como un símbolo del cuidado de la vida en situaciones hostiles, mientras que la piedra de bronce que descansa sobre ella simboliza la carga emocional que soportó el personal médico.

“Umbral es una herida en el espacio. Una presencia contundente que se impone en el paisaje urbano como un grito silente, como una memoria suspendida en el tiempo. Es un lugar de paso, una frontera simbólica entre el recuerdo y el presente, entre la vida y la muerte, entre lo individual y lo colectivo. Una metáfora visual del esfuerzo compartido, de la solidaridad que emerge en medio del colapso”, aseguró Carlos Castro Arias.  

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Umbral

Covid

Covid-19

Covid-19 en Colombia

Monumento Covid-19

Pandemia

Monumento a la pandemia

Carlos Castro Arias

Arte

Arte en Bogotá

Bienal de Arte de Bogotá

Bog 25

Arte contemporáneo

Arte monumental

Esculturas en Bogotá

Homenaje a los médicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.