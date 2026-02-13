Así es el nuevo monumento con una piedra gigante en Bogotá y este es su significado

Los nombres de 460 profesionales del sector de la salud que murieron en Colombia durante la pandemia de covid-19, quedaron inscritos en la escultura 'Umbral', una estructura de acero y bronce instalada en la capital colombiana como homenaje permanente a su labor. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Desde el jueves, una cruz de acero se alza frente la Biblioteca Virgilio Barco para rendir homenaje a los 460 profesionales de la salud que fallecieron atendiendo la emergencia por la pandemia de COVID-19, 130 de ellos en Bogotá.

La iniciativa de la Academia Nacional de Medicina y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, nació en 2025 con la campaña de donación “El arte de dar las gracias”. “Hoy, con este monumento, la ciudad les dice con orgullo que no los olvidará. A las familias de estos heroicos servidores, toda nuestra solidaridad y todo nuestro afecto. A quienes nos cuidaron cuando el miedo, la incertidumbre y el dolor se instalaron en nuestras vidas, queremos decirles: gracias de corazón”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

La escultura, además, se inscribe como un legado permanente de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá, BOG25.

¿Tú ya lo habias visto? 😳 Desde hoy, tú también puedes cruzar el 'Umbral', un monumento con más de 11 metros de altura y una piedra de 3 toneladas, símbolo del peso emocional que cargaron quienes cuidaron nuestras vidas durante la pandemia. 🌆✨#LegadoBienal #UmbralBogotá pic.twitter.com/vvzEraqv1T — Orquesta Filarmónica de Bogotá (@filarmonibogota) February 13, 2026

La obra fue encargada al artista Carlos Castro Arias, luego de haber evaluado otras nueve propuestas, “por su imponente presencia visual y espacial, su sencillez y sus múltiples significados; así como por cumplir a cabalidad con los criterios fijados en la convocatoria lanzada en 2025 en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, tales como la adaptabilidad de la obra al contexto urbano, su viabilidad técnica y operativa, unido a su valor artístico y conceptual”, afirmaron desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

El significado del monumento

La escultura de acero de 11 metros de altura y 7 de metros de ancho, presenta más de 50 barras dispuestas de manera horizontal y vertical, a manera de cruz, en las que están inscritas los nombre de los 460 profesionales de la salud homenajeados. La cruz se muestra como un símbolo del cuidado de la vida en situaciones hostiles, mientras que la piedra de bronce que descansa sobre ella simboliza la carga emocional que soportó el personal médico.

“Umbral es una herida en el espacio. Una presencia contundente que se impone en el paisaje urbano como un grito silente, como una memoria suspendida en el tiempo. Es un lugar de paso, una frontera simbólica entre el recuerdo y el presente, entre la vida y la muerte, entre lo individual y lo colectivo. Una metáfora visual del esfuerzo compartido, de la solidaridad que emerge en medio del colapso”, aseguró Carlos Castro Arias.

