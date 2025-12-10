“Mi Causa: Colombia”: así fue el lanzamiento del libro póstumo de Miguel Uribe Turbay

El fallecido político trabajó en su libro póstumo durante dos años. Foto: Katerine González Clavijo

El lanzamiento de “Mi Causa: Colombia”, libro póstumo de Miguel Uribe Turbay, tuvo lugar este 9 de diciembre, en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAN. El evento contó con las intervenciones de la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y de sus hijastras.

El libro, editado por Planeta, fue publicado en octubre de este año, cuatro meses después del atentado en contra del senador. El político trabajó en este proyecto durante dos años y, de acuerdo con Planeta, estaba casi terminado antes de que ocurriera el asesinato.

En esta obra, Uribe Turbay recopiló su testimonio y sus memorias sobre el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, así como sus reflexiones en torno a otros sucesos que marcaron su trayectoria y su visión del país.

“En un inicio, hablamos de hacer una obra de oposición al gobierno actual, pero muy pronto coincidimos en que su primer libro debía ir más allá de un gobierno o de una coyuntura. Miguel entendía que los libros que perduran son aquellos que trascienden el momento. Entonces, surgió la conversación sobre su historia personal”, dijo Mónica Laverde, editora del libro para La FM.

El prólogo fue escrito por Tarazona y por Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido. “Miguel llevaba un par de años trabajando en este libro —robándole minutos al sueño, a los fines de semana, a las horas de vuelo—, y decidí publicarlo no solo para honrarlo a él, sino porque siento que los colombianos merecen leerlo”, escribió Tarazona.

Durante la presentación del libro, Tarazona abrió el evento recordando los sucesos que vivió junto a su esposo antes de su fallecimiento. “Luchó como un titán durante dos largos meses, soportó más de veinte cirugías, abrió los ojos, nos sostuvo la mano. Cuando los médicos pensaban que no había más opciones, él da una pequeña muestra de mejoría que volvía a encender la esperanza”, dijo.

Además, destacó el amor del político por su hijo Alejandro y declaró que “le partía el alma” que su esposo no lo viera crecer. También resaltó el perdón y la resiliencia de Nydia Quintero, abuela de Uribe Turbay, después del asesinato de su hija.

“Miguel me mostró cómo se transforma el dolor en propósito y cómo de la pérdida puede surgir algo muy grande, si uno así lo decide. Los momentos felices elijo no cubrirlos con tristeza ni con el silencio ensordecedor que deja no oír su voz hoy. En cambio, decido transformarlos en presente para sanar mi alma y en propósito para que guíen mi camino”, dijo Tarazona en conversación con Juan Lozano, director de La FM.

De acuerdo con Semana, también estuvieron presentes las hijastras de Uribe Turbay y hablaron sobre la trayectoria de su padrastro, describiéndolo como un “gran humanista y líder” que vivía “enamorado de su país”. “Miguel nos demostró que por más difícil que sea el camino, no hay que perder la esperanza. La resiliencia no significa olvidar, sino transformar el recuerdo en fuerza y el duelo en propósito”, expresaron.

Uribe Londoño expresó en redes su sentir con respecto a este lanzamiento. “Esa causa, la causa por la que dio la vida fue este país que tanto quería. Cuando leo su libro, siento que lo escucho otra vez, que vuelve a recordarnos que Colombia sí tiene esperanza. Que vale la pena luchar, incluso cuando duele, incluso cuando cueste”, aseguró.

El libro ya se encuentra a la venta en varias librerías del país y tiene un precio promedio de $65.000 pesos.