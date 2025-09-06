Así puede pedir libros y películas gratis y a domicilio con BibloRed

Los materiales solicitados en préstamo a domicilio tienen un plazo de 20 días, con posibilidad de renovar hasta tres veces. Foto: BibloRed

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá ofrece un servicio de préstamo a domicilio que le permite acceder a libros, películas, música, cómics y audiolibros de manera gratuita. Se trata de una alternativa diseñada para acercar la lectura y la cultura a todos los hogares de la ciudad, eliminando las distintas barreras de tiempo y desplazamiento.

El único requisito para acceder a este beneficio es estar afiliado a BibloRed, un trámite sencillo que se realiza en línea y que no le tomará más de cinco minutos. Con su inscripción tendrá acceso a más de 600.000 materiales físicos disponibles en las bibliotecas de la red, además de la Biblioteca Digital de Bogotá, que reúne más de tres millones de recursos electrónicos, entre libros, revistas, videos y bases de datos académicas.

El servicio de préstamo a domicilio funciona de forma práctica y organizada. Usted puede solicitar los materiales que desee desde su computador o celular, y estos llegarán directamente al domicilio registrado. En caso de que el material esté prestado, el sistema lo notificará cuando vuelva a estar disponible.

Paso a paso para pedir libros a domicilio

Afíliese a BibloRed: el registro es gratuito y puede hacerlo en el portal oficial de la red en el siguiente enlace : el registro es gratuito y puede hacerlo en el portal oficial de la red en el siguiente enlace https://biblored.gov.co/afiliese-a-biblored Consulte el catálogo: allí encontrará libros, cómics, películas, discos y audiolibros : allí encontrará libros, cómics, películas, discos y audiolibros https://catalogo.biblored.gov.co/ Haga su reserva: haga clic en el título de su interés, seleccione la opción “solicitud de préstamo” en el menú izquierdo. Inicie sesión, llene el formulario y envíelo. Recuerde que puede solicitar hasta seis libros y tres materiales adicionales. Espere la confirmación: si los materiales están disponibles, se procesará el envío hasta su domicilio. Reciba en su casa: los libros y demás recursos llegarán a la dirección registrada. Para efectuar la entrega debe presentar su documento o dejar una copia del mismo si es alguien más quien lo recibe.

Recuerde que el préstamo es por 20 días y puede renovarse hasta 3 veces únicamente si el material no es reservado por otro usuario. Además, tiene 24 horas para reportar si hay algún daño adicional en el material que no haya sido detallado en el papel que respalda el préstamo.

Para devolver el material, Biblored ofrece opciones como escribir al chat online o llamar al PBX: 601 580 30 50, opción 1; comunicarse directamente con la biblioteca; hacer uso de los buzones de devolución de las bibliotecas; diligenciar el siguiente: formulario.