Así se puede inscribir a las más de 2.800 actividades del Jardín de Lectura Viva

Ya están disponibles las inscripciones a los eventos del Jardín Lectura Viva, el eje pedagógico y cultural de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Este año, bajo la temática “El mañana”, la programación incluirá 2.807 actividades gratuitas dirigidas a estudiantes, maestros, bibliotecarios, promotores de lectura y público general que quieran participar de una manera distinta de compartir alrededor de la literatura.

Todo esto se llevará a cabo del 12 al 21 de septiembre en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y sus alrededores. Allí, 63 instituciones ofrecerán talleres, laboratorios y espacios interactivos que combinarán literatura, ciencia, arte y juego.

Carpas temáticas y experiencias itinerantes

La franja contará con 31 carpas temáticas y 13 itinerancias diseñadas para promover la lectura, la escritura y la oralidad. Se desarrollarán talleres de narración oral, juegos literarios, laboratorios artísticos y científicos, y actividades de creación colectiva encaminados a promover una conversación donde los libros sean el centro de atención.

Entre las zonas interactivas se encuentran Primera infancia y diversidades, Bibliocirco, Cultura viva y leer la ciudad, Narrativas expandidas, Gestos y palabras, Leer lo comunitario y Universidades. Estas propuestas buscan fortalecer el vínculo entre escuela, comunidad y cultura, al tiempo que forman lectores críticos, creativos y sensibles.

“Por medio del aplicativo, las instituciones educativas de todo el Valle de Aburrá podrán inscribirse, seleccionar su actividad y elegir la entidad con la que quieran vivir la experiencia y asistir a la Fiesta del Libro y la Cultura, lo que se convierte en esa ventana para acceder a toda la programación del evento”, señaló el director de los Eventos del Libro de Medellín, Juan David Vélez.

Inscripciones abiertas

El formulario de registro ya está disponible en el portal jlv.fiestadellibroylacultura.com. Allí, instituciones educativas, bibliotecas, colectivos y familias podrán reservar su participación en las actividades.

La organización recomendó realizar la inscripción con antelación, debido a la disponibilidad limitada de los cupos. Para mayor información, puede visitar la página oficial del evento fiestadellibroylacultura.com o sus redes sociales.

Con esta programación, el Jardín Lectura Viva se ofrece como un laboratorio de experiencias culturales y educativas que trascienden la lectura, a la vez que la impulsan como el motor principal de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.