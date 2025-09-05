Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Uno de los eventos más llamativos de este año es una nueva edición del festival de música Jazz al Parque.

Comienza una nueva edición de Jazz al Parque

Fechas: 6 y 7 de septiembre

Hora: De 11:00 a. m. a 9:00 p. m.

Lugar: Parque El Country

Entrada libre

Detalles del evento: Una nueva edición del festival Jazz al Parque se llevará a cabo este fin de semana en Bogotá. Este año destacan en su cartel invitados internacionales como Tigran Hamasyan, Camila Bañados y Joshua Redman. Mientras que, del lado nacional, ambientarán la tarde Claudia Gómez, Antonio Arnedo y Anzola New Trío, entre muchos otros.

Además, habrá también una agenda académica dedicada a la difusión de este género por parte de expertos e intérpretes. Toda la programación de los eventos la puede encontrar en www.jazzalparque.gov.co.

El lenguaje de señas llega al teatro con “Solo cuando tengas frío”

Fecha y hora: septiembre 5 (7:30 pm) – septiembre 7 3:00 pm

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Boletas: Entradas desde $33.000 disponibles en Tuboleta.com.

Detalles del evento: “Solo Cuando Tengas Frío” es una obra de teatro bilingüe, con lengua de señas colombiana, e intercultural que teje una narrativa emotiva alrededor de la relación entre Irina y su hijo, Agustín. Irina está decidida a evitar que su hijo saque las manos de los bolsillos mientras alguien más esté viendo. Las razones detrás de esta decisión no se develan en un principio, pero a medida que Agustín comienza a crecer descubre que hay algo diferente en él.

Visite la exposición “Coreografías de lo esencial”

Lugar: Carrera 22 No. 75-08, San Felipe – Distrito Creativo

Detalles del evento: Con la exposición Coreografías de lo esencial, Espacio Permanente abre sus puertas reuniendo a diez artistas y dos proyectos que exploran la conexión entre el arte, la energía y naturaleza, bajo la curaduría de Inés Morales.

Vea las proyecciones del Festival de cine de infancia y adolescencia

Fecha: Hasta el 6 de septiembre

Lugares: La Cinemateca de Bogotá, las Cinematecas CEFE El Tunal y CEFE Fontanar del Río, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Pública Virgilio Barco y las instituciones educativas distritales Rodrigo Lara Bonilla y Gloria Valencia de Castaño.

Descripción del evento: Esta semana se celebra en Bogotá el XVI Festival de Cine de infancia de adolescencia, que celebra a las producciones diseñadas para los más jóvenes de la familia. Durante estos días, varios puntos de la ciudad proyectarán las 114 películas provenientes de 79 países que giran en torno a la cultura ciudadana y el medio ambiente, el eje temático de este año.

Para consultar la programación completa de las películas, puede visitar www.fcicbogota.com.

Último fin de semana de “Maria la O”

Fecha: 5 y 6 de septiembre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Detalles del evento: La puesta en escena de Maria la O regresa al Teatro Jorge Eliecer Gaitán para llevar a su tarima una experiencia cultural incluyente. Esta zarzuela “para sordos y oyentes” es una adaptación de la obra de Ernesto Lecuona que hace uso del lenguaje de señas y los subtítulos en tiempo real para brindar una experiencia que rompe barreras de accesibilidad en escenarios artísticos del país.

Para conocer más sobre el montaje de esta obra, puede leer la entrevista con Ana María Martín, la directora de esta producción en este enlace.