Así se ha desarrollado Festijazz 2025 en Mompox

Diferentes aspectos de este municipio de Bolívar: Iglesias, vistas panorámicas, río Magdalena, casas, muestras culturales, bailes típicos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mompox abrió las puertas de una nueva edición del Festival Internacional Jazz el pasado 17 de septiembre y se llevará a cabo hasta el sábado 20 de septiembre. Al evento que une música, gastronomía, tradición y arte, se espera que asistan 40 mil personas.

Con invitados como Gilberto Santa Rosa, Gusi y Chambuco, entre otros, Mompox celebra la undécima edición de este festival. “Estamos preparados. Desde los conciertos hasta la oferta gastronómica y hotelera, esta es una gran oportunidad para dinamizar la economía de La Mojana y generar empleo. La Tierra de Dios está lista para recibir a los visitantes”, afirmó, Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar.

La agenda va más allá de conciertos nocturnos e incluye intervenciones de Street Jazz, performances de circo, desfiles, cine al aire libre y experiencias gastronómicas. Además, en alianza con el FICCI se han hecho proyecciones cinematográficas en la Plaza San Francisco.

Al festival también se sumaron presentaciones del Colegio del Cuerpo en la Plaza El Moral y de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac). Otros artistas invitados incluyen a Jessi Uribe, Tony Dize, Mike Bahía, Gusi, Chabuco, Rafa Pérez, Cabas, Criss y Ronny, Elder Dayán y Jader Tremendo, entre otros.

“Queremos que Mompox exprese el sentir de los bolivarenses, lo que somos, lo que hacemos, nuestras culturas y tradiciones. Somos un centro de exposiciones a cielo abierto”, afirmó el gobernador.

El evento creado en 2012, nació con el objetivo de proyectar a Mompox como destino cultural y, con los años, se convirtió en el evento de jazz más importante del Caribe colombiano.