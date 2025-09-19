Hallan posibles fortificaciones españolas del siglo XVII en Santa Marta

El ICAHN anunció el descubrimiento unas anomalías submarinas que podrían ser fortificaciones españolas del siglo XVII. Foto: Cortesía ICAHN

Durante el IX Simposio Internacional de Arqueología e Historia Marítima, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Universidad de Magdalena anunciaron el hallazgo de anomalías en la bahía de Santa Marta que podrían corresponder a fortificaciones españolas del siglo XVII y XVIII.

El descubrimiento fue el producto de una investigación conjunta llevada a cabo por ambas instituciones, que fue iniciada en septiembre de 2024 y continúa vigente. Las posibles fortificaciones fueron encontradas en mayo de 2025, a través del “uso de sonares con capacidad de detectar formas bajo el mar, sin que hubiese implicado un contacto directo con el entorno subacuático, es decir, fue un proceso no invasivo”, según un comunicado de prensa.

De acuerdo con el ICAHN, se cree que estas estructuras formaron parte del sistema de defensa español que protegió a Santa Marta durante la colonia. “Basados en la implementación de la metodología de registro y patrimonio cultural sumergido, procederemos a realizar una verificación mediante buceo arqueológico, con el fin de identificar las diversas evidencias arqueológicas que se encuentran sobre el lecho marino. De esta manera, confirmaremos que hacen parte de las estructuras militares coloniales”, sostuvo Carlos Reina, coordinador del Grupo de Patrimonio y del Área de Patrimonio Cultural Sumergido del ICANH.

Durante la investigación, se cotejaron los datos de estos restos, con los mapas antiguos de la zona, lo que ayudó a definir las áreas de potencial arqueológico. En los próximos meses, ambas instituciones intentarán confirmar la existencia de estas estructuras.