“Casa común”, la experiencia inmersiva nocturna y gratis en Bogotá: así puede asistir

Así se verá la Plaza La Santamaría con la intervención artística "La casa común". Foto: ecretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El próximo 20 de septiembre, a las 6:00p.m., la Plaza Cultural La Santamaría se iluminará con la obra titulada “La casa común”, que hace parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá (BOG25). Esta experiencia inmersiva es una cocreación de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Sonic Design.

El evento inaugural de la bienal será de entrada libre y presentará las esculturas gigantes de la artista mexicana Amaranta Almaraz. Como parte del acto inaugural, también intervendrán el DJ Ali Gua Gua, mientras que la Orquesta Filarmónica de Mujeres interpretará la pieza inédita de la compositora Ana María Romano G., el escritor Juan Gabriel Vásquez, las compañías de artes escénicas Mapa Teatro y La Ventana Producciones; y las agrupaciones musicales Savan y Ghetto Soundsystem también estarán presetnes.

“Más que un hogar construido desde el seno del amor y el afecto familiar, nuestras ciudades son esa casa ampliada, ese espacio en el que debemos aprender a cohabitar con el otro diverso. La Casa Común es un llamado a entender nuestras ciudades como esa gran casa en la que todos podemos ser y hacer, en donde se afirman las identidades diversas y se fortalece el diálogo democrático. Donde nuevas conversaciones y nuevas preguntas son posibles. La casa de la que nos sentimos orgullosos”, aseguró Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Con esta obra se espera que la plaza se convierta en una maloca luminosa y un teatro inmersivo. El nombre del evento y la obra hace referencia a la capital y su diálogo constante con los páramos, los cerros y los humedales.

“Ciudad de México, invitada de honor de BOG25, tendrá un protagonismo especial en el espectáculo de “La casa común”. Por un lado, la artista Amaranta Almaraz y el Colectivo Nuuch presentarán la instalación “Latido de la tierra”, conformada por esculturas textiles monumentales de 8 metros de altura que representan la unión de dos culturas, la memoria ancestral y la sacralidad indígena, a través de los elementos del agua y la tierra, y que serán exhibidas en homenaje a los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan", se lee en un comunicado.

Durante el evento inaugural, la Orquesta Filarmónica de Mujeres interpretará la pieza de la compositora Ana María Romano G: “La erótica y sus rayos de sol”. De acuerdo con la compositora, la pieza “una invitación a maniobrar por los recovecos temporales, a convivir con el sonido como una forma de experimentar las particularidades de ocupar, transformar y generar espacio al mismo tiempo; y a moverse en el sonido para activar la potencia erótica que hay en cada gesto en el que nos involucramos al crear: evocar y escudriñar en el cuerpo, en los afectos, en los deseos”.

Por su parte, Mapa Teatro y La Ventana Producciones, ganadores de la beca LEP - Ley de Espectáculos Públicos, presentarán “Canibalias” y “Suspiros de ciudad”, respectivamente. Además, el escritor Juan Gabriel Vásquez dedicará un texto a Bogotá.

Se espera la asistencia de más de 8.000 personas. Esta experiencia también estará presentándose el domingo 21 de septiembre.