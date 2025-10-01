Logo El Espectador
Convocatoria abierta para proyectos editoriales independientes: así se puede participar

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre, y los resultados se conocerán el 5 de noviembre en la página web de BibloRed.

Redacción Cultura
01 de octubre de 2025 - 01:28 p. m.
La feria se realizará del 11 al 16 de diciembre en la Biblioteca Pública Virgilio Barco./ Imagen para referencia
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
La feria “La Vuelta”, un espacio dedicado a la circulación de proyectos editoriales independientes, realizará su quinta edición del 11 al 16 de diciembre de 2025 en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Bajo el lema “Territorios, memorias y futuros”, el encuentro busca promover el intercambio entre libros, territorios y comunidades, y generar espacios de conversación sobre la relación entre las prácticas editoriales, la memoria colectiva y nuestro entorno.

La convocatoria para participar ya está abierta y se extenderá hasta el 15 de octubre a las 6:00 p. m.. Podrán postularse personas naturales, grupos constituidos o personas jurídicas con sede en Bogotá que cuenten con al menos un año de actividad comprobable en el sector editorial. Los resultados se publicarán el 5 de noviembre en la página web de BibloRed.

Las propuestas seleccionadas tendrán la oportunidad de participar como expositoras, presentar sus catálogos, comercializar sus publicaciones y vincularse con otros actores del ecosistema editorial; esto incluye distribuidores, librerías, lectores, colectivos y otros proyectos afines. El evento también busca fortalecer los procesos de circulación del libro y facilitar el acceso a nuevos públicos.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación. La primera, Independiente, está dirigida a proyectos editoriales constituidos formalmente, que deberán acreditar al menos un año de existencia mediante registros legales, ISBN o depósito legal. La segunda, Emergente, está pensada para iniciativas comunitarias, autogestionadas, alternativas o fanzineras que, sin estar constituidas, puedan demostrar un año de actividad a través de su presencia en ferias, eventos, alianzas con librerías, reseñas en prensa u otros soportes.

Las personas interesadas en participar deben diligenciar el formulario disponible en la página oficial de BibloRed, donde también encontrarán las condiciones completas de la convocatoria.

Durante cinco ediciones, “La Vuelta” se ha consolidado como un escenario que impulsa la edición independiente en Bogotá y que permite la circulación de proyectos fuera de los circuitos tradicionales. Además de la exhibición de libros, el evento conecta a las distintas editoriales con los lectores, y promueve redes de trabajo entre agentes del sector.

La edición de 2025 busca continuar con esa labor y se propone ampliar la conversación sobre el papel de las publicaciones en contextos sociales diversos.

