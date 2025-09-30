Premios Nacionales de Cultura de la UdeA: requisitos, categorías y estímulos

Además de ofrecer estímulos económicos, la convocatoria brinda visibilidad a artistas emergentes, colectivos culturales y entidades con trayectoria en diversos territorios. Foto: UdeA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con más de medio siglo de trayectoria, los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia llegan a su edición número 57 y abren oficialmente su convocatoria 2025. Este certamen busca reconocer tanto la creación artística como la memoria histórica y la gestión cultural en Colombia.

En la nueva edición, la Universidad decidió dar un lugar central a dos categorías: el Premio Nacional de Artes Escénicas, modalidad teatro, que este año celebra su versión 13, y el Premio Nacional Memoria, modalidad audiovisual, en su novena entrega. Cada uno de estos estímulos incluye 30 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), equivalentes a más de 42 millones de pesos, monto que contempla la publicación de las obras seleccionadas por la institución.

La convocatoria está abierta para personas naturales, mayores de edad, colombianas o extranjeras con al menos dos años de residencia oficial en el país; colectivos conformados por dos o más integrantes, con un representante designado; y entidades culturales sin ánimo de lucro. No podrán participar quienes resultaron ganadores en la misma modalidad en la edición anterior, ni quienes tengan algún conflicto de interés con la Universidad, incluidos jurados y funcionarios encargados de coordinar el proceso.

Requisitos y proceso de inscripción

El reglamento exige que todas las obras sean inéditas, que no participen en concursos paralelos ni hayan sido publicadas en medios impresos o digitales. En el caso del teatro, se recibirán textos dramáticos inéditos con capacidad de enriquecer la escena nacional. Para la modalidad de memoria audiovisual, se buscan proyectos que preserven relatos colectivos y fortalezcan la construcción de memoria histórica.

El proceso de postulación se realiza a través del portal oficial de los Premios Nacionales de Cultura de la UdeA. Los aspirantes deberán:

Diligenciar el formulario en línea. Adjuntar documentos como cédula, RUT o certificación de residencia (en caso de extranjeros), hoja de vida y carta de autorización cuando corresponda. Entregar la obra en formato PDF, cumpliendo con los lineamientos de la categoría.

Para postularse o conocer más información, ingrese al portal www.udea.edu.co/premiosnacionalesdecultura

Sobre los premios

Durante más de cinco décadas, han funcionado como una plataforma para visibilizar las expresiones culturales del país. En la edición 2024, por ejemplo, se recibieron 356 postulaciones de 25 departamentos, con un estímulo cercano a los 39 millones de pesos para cada ganador. Ese año, el Salón Nacional de Artes premió la obra Hendiduras del deseo, del colectivo Pandilla Bandida, que se destacó por su manera de dialogar con problemáticas contemporáneas.