El conversatorio, titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. En él, participarán Luis Llosa…

La obra de Mario Vargas Llosa ha trascendido las páginas de sus novelas y también ha llegado a las pantallas. Esa relación entre la literatura y el cine será el punto de partida de un encuentro en Bogotá para recordar al Nobel peruano, fallecido en abril de 2025, y acercarse a distintas dimensiones de su trayectoria.

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El conversatorio, titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, tendrá lugar este miércoles 18 de noviembre, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. En él, participarán Luis Llosa Urquidi, conocido como Lucho Llosa, cineasta, productor y guionista peruano, y el escritor colombiano Antonio García Ángel, "quien recibió la tutoría del autor peruano en el programa Rolex de Maestros y Discípulos", se lee en el comunicado de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas en Bogotá. El encuentro será moderado por el poeta Federico Díaz-Granados.

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Los invitados abordarán el legado del escritor desde experiencias distintas. Lucho Llosa hablará de sus vínculos familiares con el Nobel y de su acercamiento a su obra desde el cine. García Ángel, por su parte, compartirá su experiencia en el programa Rolex de Maestros y Discípulos, en el que recibió la tutoría de Vargas Llosa, una relación que permitirá recordar también su faceta como mentor de escritores.

"Este encuentro permitirá explorar los vínculos entre literatura y cine, así como la influencia de su obra en distintas generaciones de lectores, escritores y creadores", señaló BibloRed.

La jornada, organizada por la Embajada del Perú en Colombia en colaboración con BibloRed, incluirá una muestra de fotografías relacionadas con el homenaje y un diálogo sobre la influencia y la vigencia de la obra del autor en la cultura latinoamericana. La entrada será libre.

“Este homenaje a Mario Vargas Llosa nos permite tender puentes entre Colombia y Perú y acercar a la ciudadanía al pensamiento, la creación y el legado de uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana”, señaló Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Por su parte, la embajada de Perú en Colombia informó que como parte del homenaje, durante el mes de noviembre, habrá una programación de las adaptaciones cinematográficas de algunas de las obras reconocidad de Vargas Llosa como "La ciudad y los perros", "La fiesta del chivo" y "Pantaleón y las visitadoras".

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