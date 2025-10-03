Así será la estatua de cinco metros del Papa León XIV en Perú

La estatua del papa León XIV, de cinco metros de altura, será ubicada en el óvalo de la entrada sur de Chiclayo como punto de referencia para visitantes y residentes. Foto: Redes sociales

Una escultura de gran escala dedicada al Papa León XIV se encuentra en construcción en Lambayeque, Perú, y será ubicada en el acceso sur de Chiclayo. La obra, impulsada por el Gobierno Regional, busca convertirse en un símbolo urbano que recuerde el paso del pontífice por la región y refuerce la identidad local en torno a su figura. El proyecto está a cargo del artista Juan Carlos Ñañake, quien lidera un equipo de seis personas.

Durante tres meses, los constructores han trabajado tanto en taller como en espacios abiertos para ensamblar las piezas de mayor tamaño. Según explicó el escultor, el proceso ha requerido un alto nivel de coordinación y trabajo en equipo para lograr la compleja estructura.

La estatua, elaborada en fibra de vidrio, tendrá cinco metros de altura. La cabeza y la mitra suman alrededor de metro y medio, mientras que en la mano izquierda sostendrá un báculo de más de cinco metros de longitud, acorde a la representación oficial de la figura Papal. La casulla exhibirá relieves e iconografía religiosa inspirada en ornamentos de pontífices anteriores, lo que convierte a la pieza en una de las de mayor tamaño y detalle de la región.

El emplazamiento definitivo será un óvalo ubicado en la entrada sur de la ciudad. La administración regional señaló que el objetivo es que tanto los habitantes como los visitantes identifiquen a Chiclayo con una imagen reconocible desde el acceso principal. De esta forma, la escultura no solo funcionará como recordatorio del legado de León XIV, sino también como punto de referencia en el espacio público.

El encargo fue gestionado directamente por el Gobierno Regional de Lambayeque, que planteó la necesidad de contar con un símbolo permanente relacionado con la presencia del Papa en el norte del país. De acuerdo con la administración, la instalación de la estatua responde a una doble intención: preservar la memoria de su visita y promover el turismo en la ciudad mediante la creación de un hito urbano.

Con su ubicación estratégica en el ingreso sur, la obra busca proyectarse como un atractivo visible capaz de integrarse a la dinámica y la convivencia local. La escultura se encuentra en la etapa final de construcción y su instalación está prevista para las próximas semanas.