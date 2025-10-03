“Los medios no desaparecerán, pero deben reencauzar su papel en la sociedad”

Según María González, “Volver” propone la “comunicación estratégica consciente”. Foto: Volver comunicaciones.

¿Qué es Volver Comunicaciones?

Volver es una incubadora y promotora de la conversación que necesitamos dar hoy sobre qué es comunicación y cuál es su relación con la construcción de confianza, el desarrollo y la transformación de los seres humanos.

¿Por qué decidió fundar Volver, si antes tenía un empleo fijo en una empresa establecida?

Pensé que trabajaría toda la vida en el lugar en el que estaba, pero una cosa es lo que uno planea y otra lo que el alma, el corazón y el ser piden. Volver surge del conflicto interno entre dos Marías: la que trabajó cerca de 15 años en comunicaciones estratégicas y la que, desde la curiosidad personal, exploraba quiénes somos como seres humanos a través de disciplinas como la programación neurolingüística, la astrología y el reiki. Ese conflicto se agudizó en la pandemia, cuando quedó claro que el mundo atravesaba una reconfiguración profunda. Ahí entendí que era necesario replantear qué es comunicación y volver a poner al ser humano en el centro.

¿Qué propone Volver en términos prácticos?

La propuesta se llama “ser para comunicar”. Creemos que comunicamos lo que somos. La comunicación comienza por la conciencia interna y, desde ahí, se proyecta hacia los demás. Una empresa se logra con personas, por eso lo fundamental es cómo nos posicionamos comunicacionalmente frente a otros y cómo construimos relaciones de confianza auténticas. Por eso insisto en que toda interacción, ya sea con un medio, un cliente o un colaborador, debe tener un propósito claro. Al final, la comunicación es un proceso humano y requiere preguntarnos quiénes somos y qué queremos construir con el otro.

Además de comunicadora, usted es maestra de reiki y astróloga. ¿Cómo integra estos saberes en su trabajo diario?

En Volver creé una metodología basada en analizar las cuatro dimensiones del ser: física, mental, emocional y espiritual. Cada conversación pasa por nuestras creencias, sesgos mentales y emociones. Mis aprendizajes en programación neurolingüística, reiki y astrología me ayudan a entender mejor esas dimensiones para crear conexiones más profundas. Por eso digo que la comunicación interna más real empieza dentro de nosotros. Si no nos gusta lo que vemos afuera, debemos revisar qué está pasando adentro: en nosotros mismos, en nuestro equipo o en nuestra empresa.

En un mundo que prioriza la productividad y los resultados rápidos, ¿cómo lidia con la incertidumbre de un proceso largo como el que propone?

La comunicación consciente genera sostenibilidad financiera y, sobre todo, transformación humana. Y esa transformación nunca ocurre de un día para otro. Así como aprender a caminar tomó tiempo, construir confianza y procesos de comunicación sólidos también requiere constancia. La incertidumbre es una constante, pero si trabajamos en comunicación personal, de equipo o empresarial, navegamos mejor en ese cambio permanente. Conectar con el propósito y sostener un trabajo consciente hace que la productividad también fluya de manera más sostenible.

¿Todo esto lo aplica también en su vida personal?

Sin duda. La comunicación es también sanación personal. Hay días en los que no me expreso de la mejor forma, pero lo importante es reconocerlo y reflexionar. Aceptar la vulnerabilidad, admitir la soberbia o el orgullo es parte de ser consciente. Eso permite relacionarnos mejor con nuestra familia, pareja o amigos. Es un proceso de aprender, desaprender y volver a aprender todos los días. No se trata de ser perfectos, sino de ser honestos con lo que somos y de buscar constantemente cómo comunicarnos de manera más plena.

¿Cómo ve el futuro de los medios de comunicación?

Estoy convencida de que siguen teniendo una relevancia fundamental en la construcción colectiva. Pero creo que todos —empresas, instituciones, medios y ciudadanos— hemos caído en un ejercicio de vanidad que no nos aporta valor. Se necesita una conversación honesta sobre qué información queremos consumir y cómo la producimos. Así como no desaparecieron las librerías, los medios no van a desaparecer, pero sí deben reencauzar su papel en la sociedad.

Usted creció en los pasillos de una librería. ¿Cómo fue esa experiencia?

Mi papá fue gerente de Librerías Lerner durante más de 40 años. Yo crecí en la sede de la avenida Jiménez y luego en la de la 92. Allí recibí mi primera noción de comunicación: los libros como puente entre quien los escribe, edita, imprime, vende y compra. Mi infancia estuvo marcada por esa reflexión constante sobre la existencia y la cultura, lo que me dio un sentido profundo del valor de la comunicación y de los libros. Mi papá solía decir que lo maravilloso de un libro es que produce un ejercicio de comunicación que atraviesa a todos: autor, editor, librero y lector. Ese fue mi primer aprendizaje de lo que significa comunicar.

Volver, su consultora, tiene una metodología, ¿cuál es?

Volver tiene dos áreas: personas y empresas. En ambas trabajamos en formación de habilidades de comunicación y en estrategias de comunicación. Lo fundamental es que, cuando una persona o una organización comprende su esencia y personalidad comunicativa, encuentra automáticamente su estrategia para interactuar y generar confianza. La metodología que desarrollé se basa en analizar la evolución personal o empresarial: no nos comunicamos igual a los cinco años que a los treinta, ni una empresa lo hace igual cuando está empezando que después de cuarenta años de existencia.