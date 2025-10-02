Logo El Espectador
“Duplicado”, la nueva obra del Teatro Petra: funciones y boletería

Una comedia que llega en temporada de estreno de miércoles a sábado a partir del 10 de octubre.

Redacción Cultura
02 de octubre de 2025 - 09:02 p. m.
La obra despliega un universo de duplicados, equívocos y coincidencias extremas.
El 10 de octubre comenzará en Bogotá la temporada de estreno de “Duplicado”, la más reciente obra escrita y dirigida por Fabio Rubiano. Con funciones de miércoles a sábado en la sede del Teatro Petra, el montaje reúne a nueve actores en el escenario.

Esta comedia se construye partir de situaciones paralelas que se cruzan sobre las tablas: un acto vandálico en una joyería, un naufragio ocurrido en 1955 cuyos sobrevivientes se encuentran tres décadas después, unos gemelos separados al nacer que se confunden con otros gemelos, parejas enfrentadas en medio de conflictos íntimos, policías en distintos momentos de sus carreras y un montaje teatral experimental que busca adaptar un clásico. Todos estos hilos se entrelazan en un relato que, como su título lo sugiere, juega con los duplicados, las coincidencias y los equívocos.

El elenco de “Duplicado” incluye a Ana María Aguilera, Juanita Cetina, Juan Diego Marín, Liliana Escobar, Jorge Iván Rico, Javier Rivero, Derly Neira, Marcela Valencia y Bernardo García.

La pieza se inscribe en la tradición de la comedia de enredos y toma como referentes “La comedia de las equivocaciones” de Shakespeare y “Menecmos” de Plauto, textos clásicos sobre los gemelos y la confusión de identidades. No se trata, sin embargo, de una adaptación literal, sino de una obra que utiliza esas estructuras como punto de partida para crear un entramado contemporáneo.

Para Fabio Rubiano, “Duplicado” no se limita a provocar risas, sino que se plantea como un homenaje al teatro, entendido como un espacio donde todo puede suceder y donde múltiples historias encuentran lugar sin perder claridad.

Funciones y boletería

Las funciones se realizarán los miércoles, jueves y viernes a las 8:00 p. m., y los sábados a las 6:00 p. m. y 8:30 p. m., en el Teatro Petra, ubicado en la carrera 15 BIS # 39-39.

Las entradas pueden adquirirse en https://www.tuboleta.com/es/eventos/duplicado por un precio de 60.000 COP (general) y 45.000 COP (estudiantes), que aplica para los días miércoles y jueves.

Por Redacción Cultura

