Asista al Festival de Cine “Ojo al sancocho”: cine, talleres y ollas comunitarias

Este año, el Festival Ojo al Sancocho celebra su edición con proyecciones al aire libre en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Del 4 al 11 de octubre de 2025, Ciudad Bolívar vuelve a ser epicentro de cultura y el arte con la 18° edición del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario “Ojo al Sancocho”.

Más de 30 películas en selección oficial, una agenda con 40 actividades gratuitas, laboratorios de co-creación audiovisual, conciertos, rutas gastronómicas y espacios de intercambio de saberes tendrán lugar en este encuentro al sur de Bogotá.

La edición 2025 contará con la participación de más de 50 invitados nacionales e internacionales, encuentros de formación, exhibiciones al aire libre, conciertos comunitarios y su tradicional “Ruta del Sancocho”, un espacio donde el cine se combina con la cocina, las ollas comunitarias y el diálogo intercultural.

Todo el evento es de acceso gratuito y busca fortalecer el vínculo entre el audiovisual y los procesos de transformación local.

Entre las actividades destacadas se encuentran más de 30 películas en selección oficial; más de cinco laboratorios de co-creación audiovisual; muestras y talleres en barrios, plazas y colegios; conciertos, charlas y espacios de formación con enfoque en derechos humanos, memoria y medio ambiente.

En esta ocasión, cuenta con el respaldo del Ministerio de las Culturas, la Secretaría de Cultura de Bogotá, la cooperativa Confiar, así como la Fundación SURA, Latimpacto, y el apoyo de aliados internacionales como el Grupo Chaski (Perú), la Embajada de Palestina en Colombia, y medios como RTVC.

Acerca del festival

Creado en 2008 como una iniciativa de resistencia cultural en el sur de Bogotá, el festival ha evolucionado hasta convertirse en un referente internacional del cine comunitario y alternativo. Hoy, no solo articula procesos en más de 60 ciudades y 12 países, sino que también ha logrado abrir espacio en escenarios europeos como Alemania, Francia, España e Italia.

“Ojo al Sancocho” es una apuesta política por la transformación social a través del arte, la pedagogía y la participación colectiva. Su organización nace, además, de Sueños Films Colombia, una corporación sin ánimo de lucro fundada en 2005 que impulsa procesos de educación y comunicación alternativa en comunidades históricamente excluidas.

Sobre sus creadores

El festival es dirigido por Alba Yaneth Gallego Betancur (licenciada en pedagogía infantil y productora cultural) y Daniel Bejarano (comunicador social, cineasta comunitario y asesor de políticas culturales), quienes desde hace casi dos décadas impulsan este proyecto.

Por su parte, Sueños Films ha producido más de 50 piezas audiovisuales con enfoque comunitario y ha sido reconocida con múltiples galardones, entre ellos el Premio Semana Petrobras al Mejor Medio Comunitario de Colombia y el Premio Cívico por una Bogotá Mejor. También ha obtenido becas del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Bogotá.

Para mayor información, consulte: https://www.ojoalsancocho.org/