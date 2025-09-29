Biblioteca Luis Ángel Arango: historia, programación cultural y legado en Colombia

Fernando Barona Tovar, antropólogo y Ph.D. de la U. de Salamanca, asumió la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango y su Red de Bibliotecas en mayo del 2023. Foto: Banco de la República

La Biblioteca Luis Ángel Arango hace parte de la identidad de Bogotá. ¿Por qué cree que se convirtió en un recinto que la identifica?

La Biblioteca Luis Ángel Arango es un hito en la vida urbana y cultural de Bogotá. Desde 1958, cuando abre sus puertas en esta sede de la Candelaria, empieza a convertirse en un referente para los bogotanos y, años después, para el resto del país. Es un referente como institución cultural, de circulación de información y, sobre todo, de calidad académica. Gracias a sus colecciones y servicios se han podido desarrollar tesis universitarias, de maestría, de doctorado y proyectos de reflexión académica sobre temas vigentes y trascendentales. La biblioteca ha invitado a académicos, intelectuales, escritores y editores nacionales e internacionales, que han coincidido aquí a lo largo del tiempo. Por eso la Luis Ángel Arango es un referente de la vida cultural de Bogotá y del país.

¿Recuerda el primer día en el que conoció la biblioteca?

Fue hacia mediados de 1985. Para mí fue un momento esplendoroso y mágico, porque desde mi época de estudiante en la Universidad del Cauca había escuchado de la Biblioteca Luis Ángel Arango y del Museo del Oro como grandes proyectos del Banco de la República. En 1985 tuve la fortuna de conocerla y comprobar lo que tenía en mi imaginario: una institución admirable, con espacios y servicios de gran calidad. También me impresionó el profesionalismo de quienes han trabajado allí, lo que confirma el valor de esta biblioteca.

Si tuviera que explicar en pocas palabras qué es lo que más le maravilla de la Biblioteca, ¿qué diría? ¿Cuál es esa magia con la que intentaría atraer a alguien que no la conoce?

Varias cosas, pero principalmente sus colecciones documentales. La biblioteca no aplica censura alguna para acopiar, custodiar y poner al servicio de los ciudadanos todo tipo de publicaciones, de todas las épocas. Aquí se conservan desde incunables del siglo XV hasta las novedades editoriales más recientes. Todo esto con rigor, juicio extremo y disciplina, lo que permite a los usuarios acceder a un acervo único y conversar a partir de él. Eso enamora a cualquiera.

¿Hay algún documento o archivo de la Biblioteca que le genere especial afecto o curiosidad?

Son varios, pero destacaría el archivo del etnógrafo Gregorio Hernández de Alba. Está con nosotros desde hace unos cinco años y ha sido muy consultado por investigadores no solo de las ciencias antropológicas, sino también de otras áreas. Este archivo da cuenta de cómo, desde la primera mitad del siglo XX, se empezó a hacer investigación etnográfica con rigor y disciplina en Colombia.

Usted es antropólogo, lo que explica su interés en la historia del país. Pero si yo fuera contadora, experta en marketing, ama de casa o economista, ¿por qué también debería interesarme la memoria y el patrimonio?

Porque la memoria no es solo pasado, es el presente del pasado. Todos, en cualquier campo del conocimiento, podemos encontrar información valiosa en estas fuentes. Por ejemplo, hay manuscritos de la madre Francisca Josefa del Castillo, del siglo XVIII, donde registró las cuentas del Real Convento de Santa Clara en Tunja. Son documentos de gran valor para un contador o un administrador. De la misma forma, quienes se interesan por literatura, filosofía, filología o fotografía encuentran aquí una riqueza enorme.

Ustedes refuerzan mucho el análisis y la difusión del patrimonio cultural colombiano: ¿por qué cree que en términos generales es tan importante proteger el patrimonio? Y segundo, ¿qué papel cumple la Luis Ángel Arango en esa tarea?

El patrimonio contiene la esencia de lo que somos como sociedad, como comunidades y como individuos. Es memoria, y la memoria nos permite entender cómo estamos organizados hoy y cómo actuamos como seres humanos. En el patrimonio documental encontramos huellas, testimonios y registros que explican nuestras relaciones y nuestra forma de comprendernos. La biblioteca trabaja en tres líneas: como biblioteca pública, con colecciones en todas las áreas del conocimiento; como biblioteca para investigadores, con documentos especializados, bases de datos y recursos electrónicos; y en la línea patrimonial, que se centra en recuperar archivos relacionados con Colombia, producidos por colombianos o que mencionan al país, aunque se hayan creado en otras partes del mundo. Todo esto lo incorporamos a nuestros acervos patrimoniales.

¿Cómo así que la Biblioteca Luis Ángel Arango fue pionera en la creación de la biblioteca moderna en Colombia? ¿Eso qué significa?

La Luis Ángel Arango fue pionera en lo digital y en las bibliotecas virtuales. Desde 1997 empezamos con ese proceso y hoy tenemos archivos patrimoniales digitalizados y producimos constantemente nuevos contenidos para llegar a más población en línea.