Angélica Teuta es la ganadora del XIII Premio Luis Caballero

Angélica Teuta es artista visual, con una maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Este 11 de diciembre, el Instituto Distrital de las Artes nombró a Angélica Teuta como la ganadora del XIII Premio Luis Caballero, por su propuesta “Arquitectura emocional: Cobijos & Moradas”.

El jurado, conformado por Ana María Cifuentes Ruiz, Ana María Lozano Rocha y María Sol Barón Pino, describió a la obra como: “valiosa, sólida y robusta por su carácter inter-transdisciplinar. En ella se articulan saberes provenientes del arte, la arquitectura, el diseño, las emociones y afecciones, junto con saberes otros y saberes ancestrales”.

El trabajo de Teuta se basó en una metodología que ha desarrollado por 11 años, llamada “Arquitectura Emocional”, la cual, a su vez, está inspirada en el “Manifiesto de Arquitectura Emocional” de Mathias Goeritz (1953), proyecto que desarrolla la vinculación espiritual que establecemos con otros seres.

La muestra de la artista es una apuesta por mostrar al espacio expositivo como una posibilidad de encuentro entre “distintas ciudadanías y entidades multiespecie”, de acuerdo con el Idartes. Además, el proyecto se enriqueció a partir de los saberes ancestrales de comunidades indígenas y de un interés colectivo que ha marcado la obra de Teuta.

Al convertirse en la ganadora de este reconocimiento, la artista será acreedora a un estímulo de 81 millones de pesos y a una comisión para el desarrollo de una obra inédita, cuya exposición tendrá lugar en la Galería Santa Fe.

“Quiero felicitar de manera muy especial a la artista ganadora de esta edición del Premio Luis Caballero. Su obra representa la sensibilidad que caracteriza a quienes han hecho de su práctica artística una investigación constante y un compromiso profundo con el pensamiento contemporáneo. Cada proyecto presentado este año fue una demostración del enorme talento que existe en nuestro país, y desde el Idartes celebramos las múltiples formas de creación que enriquecen nuestra cultura”, declaró María Claudia Parias Durán, directora del Idartes.

Sobre Angélica Teuta

Teuta es artista visual, con una maestría de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su estilo está enmarcado en el concepto de “Arquitectura Emocional”, un término que ampara sus prácticas de arte comunitario y la mezcla de disciplinas como la arquitectura, el diseño y la biología, desde un enfoque emocional. Su trabajo colectivo la ha llevado a colaborar con en el Centro Cultural Moravia y con la Comisión de la Verdad.

Ha participado con esta propuesta en eventos como “Educación y arte en territorio” de Brasil y el Quinto Foro Premio Internacional de Arte Público (IAPA) de China. Ha presentado exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo del Banco de la República, el Museo Metropolitano en Quito y el Centro Cultural Kirchner. Además, ha realizado residencias artísticas en Inglaterra, Estados Unidos, Colombia y Suiza.

¿Qué el Premio Luis Caballero?

El Premio Luis Caballero es uno de los galardones más destacados que se le otorga a los artistas de mediana trayectoria, mayores de 35 años y oriundos o residentes de Colombia. El premio es entregado cada dos años y fue creado en 1996, por el Instituto Distrital de Arte y Turismo (IDCT). Desde el 2010, el reconocimiento quedó a cargo del Idartes y se estableció que uno de los principales requisitos sería que existiera una relación obra-espacio-contexto, para así determinar al ganador.

Este galardón es nombrado en honor de Luis Caballero Holguín (1943-1995), un artista y pintor colombiano. Sus obras estuvieron marcadas por temas como la violencia de los cuerpos y el erotismo. A lo largo de su vida, se le otorgaron varios reconocimientos, como el Premio de Pintura en la Bienal Suramericana de Pintura (Uruguay, 1971) o el Premio de Dibujo en la Bienal de Rijeka (Yugoslavia, 1977).