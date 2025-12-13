Habrá shows nocturnos navideños 360° en la antigua Plaza de toros: horarios y cómo asistir

Presentación de esta obra en la Plaza Cultural La Santamaría, evento Navidad 2024. Foto: Óscar Pérez

El 13 y el 14 de diciembre, las familias de la capital podrán asistir al show “Más allá de las nubes”, una puesta en escena interactiva, que tendrá lugar en la Plaza Cultural La Santamaría.

Este evento, destinado a personas de todas las edades, reunirá al teatro, la danza y la música en una experiencia visual de 360°, que hace parte de la programación de Navidad es Cultura 2025, iniciativa coordinada por la Asociación Nacional de las Artes e impulsada por la Secretaría de Cultura de Bogotá.

El show tendrá dos funciones diarias, una a las 7:00 p.m. y otra a las 9:00 p.m. y también se podrá asistir del 17 al 23 de diciembre, en los mismos horarios. La entrada es de carácter libre para todo el público.

Cada función tendrá una duración de 35 minutos. La sinopsis de esta historia, de acuerdo con la Secretaría de Cultura, ronda alrededor de Cielo, una niña que vive en una ciudad llena de ruido. Un día, su amigo, un gato llamado Copo, huye de su hogar debido a un fuerte sonido y Cielo va a buscarlo. En esta travesía, se encuentra con unos personajes, que la llevan a la ciudad de las nubes, un lugar donde vive la diosa Esperanza y otros seres, que se encuentran en peligro. La niña puede ayudarlos, pero solo si logra transmitir un mensaje de respeto, tolerancia y amor, para que ese lugar lleno de nubes siga existiendo.

Sobre la Plaza Cultural La Santamaría

La antigua Plaza de toros La Santamaría se construyó en 1931 y fue diseñada por el arquitecto español Santiago de la Mora, con una capacidad para 14.500 espectadores. Esta plaza fue declarada Monumento Nacional el 26 de septiembre de 1984.

En 2022, debido a la prohibición de las corridas de toros, este lugar cambió su nombre a Plaza Cultural La Santamaría y se convirtió en un espacio destinado a presentaciones artísticas y eventos deportivos, con una capacidad para 10.000 espectadores.