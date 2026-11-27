Hay un poema de Piedad Bonnett que explora una especie de conexión entre los movimientos del espacio sideral y las pequeñas cosas que suceden aquí en la Tierra. Es como si nuestro planeta fuera un espejo, o una escala reducida, del universo. El poema funciona como una definición clásica de la armonía (de hecho, ése es su título) y alcanza un primer clímax en estos versos:

Es una imagen que uno puede rastrear hasta los grandes pensadores del Medioevo. La abadesa Hildegarda de Bingen, por ejemplo, hablaba de unos sonidos maravillosos que producen los movimientos de los planetas. Se lamentaba de que en la Tierra no podemos percibirlos, pero al final anotaba que “hay veces que en el viento alcanzamos a oír levemente estas melodías”. La idea de fondo, que empezaron a adoptar los cultores de las diversas artes, es que existe una estructura cósmica superior y que, al imitarla, alcanzamos la belleza. En la música, esa búsqueda ha pasado por varias etapas: la definición misma de armonía ha cambiado pero los compositores, respondiendo a los dictámenes de su época, se las arreglan de diferentes maneras para alcanzar el perfecto equilibrio.

Al llegar a su edición número 21, el Cartagena Festival de Música se trazará este cometido tan sofisticado: del 9 al 17 de enero de 2027, cada uno de los conciertos buscará mostrarnos dónde está el perfecto equilibrio. O quizá sería mejor expresarlo en plural: los equilibrios, porque no todas las búsquedas estéticas tuvieron el mismo punto de partida. Uno puede descubrir el equilibrio en el Cuarteto en fa mayor de Joseph Haydn, con sus cuatro voces bien repartidas y sus movimientos de duración similar. Pero puede también hallarlo en una obra más vanguardista: el Cuarteto “Pulsos de luz” del compositor japonés Akira Nishimura, que tiene apenas dos movimientos, pero que los cohesiona como si fueran dos objetos metálicos atraídos por un mismo imán.

Ambas obras, la de Haydn y la de Nishimura, se escucharán en distintos momentos en Cartagena, y serán la oportunidad para entender cómo se puede llegar, desde las más variadas épocas y geografías, a esa meta que llamamos armonía.

Y en resumidas cuentas, ¿qué es la armonía? Las ideas de un sistema completamente apacible, o de una serenidad eterna, no tienen mucho que ver con la realidad. Para que haya armonía tiene que haber contraste entre tensión y relajación, y en ese juego (que dura lo que abarca una sinfonía, o un concierto) se llega finalmente a un balance de fuerzas. Incluso existen fórmulas matemáticas que explican la proporcionalidad de los elementos musicales: casi siempre, en las composiciones de Mozart o de Debussy, el instante revelador ocurre cuando la obra ha avanzado un 61,8 por ciento.

Cuando se habla de esas proporciones tan exactas, de esa capacidad que tiene la música de acercarse a la matemática para embellecerse, se suele pensar en la obra de Johann Sebastian Bach. Recuerdo un artículo del ensayista canadiense Michael Ignatieff en el cual comparaba la audición de Las Variaciones Goldberg de Bach con una visita a una fábrica. En la fábrica, observaba el escritor, las partes se van ensamblando con precisión mecánica, todo concuerda, todo se acopla. A mí la metáfora me pareció un poco burda cuando la leí, porque en ese momento entendía la música de Bach desde el sentimiento. Pero, en fin, la importancia que tiene lo estructural en su obra es indiscutible. Y sucede (como puede no suceder con otros compositores) que la forma y el fondo se vuelven algo tan inseparable que no se sabe de dónde exactamente viene la belleza.

El equilibrio sucede también en la forma musical conocida como concerto: una alternancia entre la orquesta y un instrumento solista, un concepto que ha sido equiparado al contraste que hay entre lo particular y lo colectivo, o por qué no, entre un mundo y un universo. Hay varios ejemplos en la programación del Festival: el Concierto para flauta en sol menor de Vivaldi, o el Concierto para violín no. 5 de Mozart; pero hay uno especialmente llamativo, y le corresponde al compositor que recordaremos por el bicentenario de su fallecimiento durante todo el 2027: Ludwig van Beethoven.

Su Concierto para piano no. 4 ha sido una elección curiosa, eso sí muy bienvenida, en la curaduría de este festival. No tiene el poderío del Concierto “Emperador” (el más popular de los cinco que escribió Beethoven) pero sí un mayor contraste. Si el musicólogo Joseph Kerman definía al género concierto como una “arte de la conversación”, en el caso del cuarto concierto de Beethoven deberíamos hablar más bien de un debate entre opuestos. El piano no responde a las sugestiones de la orquesta, sino que sus frases van por otro lado. Eso sí, en el movimiento final llega la ansiada armonía, como si después de la lucha se alcanzara el acuerdo.

Y finalmente, hay otra obra en esta programación que expresa la armonía desde su contexto más vibrante: la ciudad de Nueva York en la alocada década de 1920. El compositor estadounidense George Gershwin quiso hacer, en aquel momento, una obra que mezclara a partes iguales los elementos del jazz y de la música clásica. El resultado es Rhapsody in Blue, que tiene los mismos “protagonistas” del concierto que ya mencionamos de Beethoven: un piano solista y una orquesta. Pero hasta ahí llega el parecido. Rhapsody in Blue es un espejo de la locura y el cosmopolitismo en la que Nueva York ya se perfilaba como la capital del mundo. El lenguaje del jazz llena de energía a la partitura, el sonido de la orquesta le agrega una sofisticación especial. Alguien dijo que son los quince minutos mejor aprovechados de la música clásica, teniendo en cuenta que, después de un siglo de su estreno, sigue sonando actual; pareciera tener toda la razón.

Los intérpretes del equilibrio

Son varios los artistas invitados a la 21ª edición del Cartagena Festival de Música, y todos a su manera son artífices del equilibrio desde los repertorios que abarcan. Hay desde música renacentista hasta expresiones de vanguardia, con un marcado énfasis en los períodos del barroco y el romanticismo. Estos son algunos de los músicos que han estado comprometidos con esta idea de las proporciones idóneas.

El conjunto vocal Voces 8 Scholars presentará varios ejemplos de piezas antiguas en que la armonía venía de copiar directamente los modelos del universo, con algunos conocimientos de astronomía y a la vez mucha intuición.

La pianista Natalie Tenenbaum se ha atrevido a incorporar, en un mismo concierto, composiciones de Chopin y de Michael Jackson. No sólo es una artista que rompe esquemas sino que nos demuestra que la armonía puede aparecer a través de estrategias insospechadas.

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La pianista Gabriela Montero es, entre otras cosas, una gran improvisadora. Es decir que una parte de sus conciertos consiste en la creación sobre la marcha, con estructuras y equilibrios que nacen espontáneamente.

Y finalmente, la English Chamber Orchestra, la formación orquestal que servirá de base en muchos de los encuentros, ha alcanzado un sonido diáfano que sólo se logra a través del proceso musical comunitario de muchos años.

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