Berlinale 2024: una película colombo-mexicana se estrenará en la sección Panorama

Imagen panorámica de la ceremonia de inauguración de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), en Berlín, Alemania. Foto: EFE - FILIP SINGER

Dos películas latinoamericanas, una de Brasil y otra de coproducción de Colombia, México, Francia y Alemania, se estrenarán en la 74ª edición de la Berlinale que arrancará el próximo 15 de febrero dentro de la sección “Panorama”.

La organización de la Berlinale anunció hoy los primeros once filmes de la sección “Panorama”, que tienen el tema común “rebelión y antihéroes”. Siete son estrenos mundiales, incluidos los dos latinoamericanos.

Una de ellas es Betânia, del director y guionista Marcelo Botta, que relata la historia de la matrona Betânia, de 65 años, que se queda viuda y cuyas hijas la persuaden para que abandone su remota aldea.

Le invitamos a leer: Berlinale 2024: un filme argentino y español entre los primeros títulos de “Forum”

Ella se muda cerca de las dunas de arena de los Lençóis Maranhenses en el borde de Brasil y se aventura con un nuevo comienzo de vida.

Además, celebrará en la Berlinale su estreno mundial el filme Yo vi tres luces negras, el segundo largometraje de ficción de Santiago Lozano, coproducido por Colombia, México, Francia y Alemania.

La película cuenta cómo un anciano sabio emprende su viaje final, adentrándose en la selva colombiana para encontrar un lugar donde morir. Pero los soldados paramilitares que controlan la zona ponen en peligro su transición pacífica al reino de los muertos.

Le recomendamos: Y eso pasa por tener prisa

Los otros nueve largometrajes que harán parte de “Panorama” son: All Shall Be Well (China), Andrea lässt sich scheiden (Austria), Faruk (Alemania, Turquía y Francia), I Saw the TV Glow (Estados Unidos), Jia ting jian shi (Dinamarca y China), The Outrun (Reino Unido y Alemania), Les Paradis de Diane (Suiza), Pendant ce temps sur Terre (Francia), Ještě nejsem, kým chci být (Chequia, Eslovaquia y Austria).

En la producción de los once filmes han participado un total de 16 países.

El Premio Panorama del Público se entregará por 26ª vez en el día del espectador del festival de cine el 25 de febrero.

Le puede interesar: Joel Grossman: “Soy un cavernícola en una cueva pintando círculos”