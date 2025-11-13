Pablo Escobar, su hijo y una novela gráfica que desmitifica al narcotraficante

El arquitecto y escritor Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante colombiano más poderoso del siglo XX, durante la presentación de su obra "Escobar: una educación criminal". Foto: EFE - Andreu Dalmau

Juan Pablo Escobar, hijo del famoso narco y fundador del Cartel de Medellín, publicó su novela gráfica Escobar, una educación criminal, en la que repasa su niñez entre criminales y con la que pretende mostrar que la historia de su padre no es un relato de éxito, pues él “concientiza” mientras que Netflix “glorifica”.

En una rueda de prensa en Barcelona, el arquitecto y escritor colombiano señaló que, ante el “hartazgo” por la saturación del nombre de su padre —“que hoy genera más noticias que cuando estaba vivo matando a gente”—, con este cómic quería hablar de su propia vida: “Ahora el protagonista soy yo”.

Acompañado por Pablo Martín Farina en el guion y por Alberto Madrigal en la ilustración, Escobar recuerda en la novela (publicada por Norma Editorial) algunos episodios que vivió junto a sus “niñeras”, hombres de confianza de su padre que lo cuidaban en el día a día, por lo que la figura de Pablo Escobar no aparece hasta el desenlace de la obra.

Escobar ya había abordado anteriormente la figura del conocido narcotraficante en un documental y en un par de libros de no ficción, pero eligió el formato de novela gráfica para narrar su niñez, al asociar los cómics con la infancia.

Indicó que “atreverse a contar tanta violencia no es sencillo” y explicó que tuvo que encontrar la valentía para relatar su propia historia, porque “no todos los niños del mundo crecen rodeados de maleantes”.

Pablo Escobar, padre y mafioso

El hijo del criminal colombiano se refirió a la relación con su padre, quien, aunque no estaba presente en el día a día, “era un tipo muy presente”. “Tengo cartas manuscritas semanales que enviaba desde la selva. Fue un papá muy presente pese a la ausencia en el hogar”, recordó.

Juan Pablo Escobar evocó también las contradicciones que vivió durante su infancia, como que su padre lo educara en valores: “Me enseñó que tenía que decir por favor y gracias, mientras él mandaba a matar a personas y era un terrorista. En momentos era el papá y en momentos era el mafioso”.

También recordó que el hombre responsable “del 80% del tráfico de la cocaína en el mundo” le explicaba que “la cocaína es un veneno” y que debía ser valiente para decirle no a la droga.

Ahora, Escobar hijo, quien considera el dinero del narcotráfico una maldición y asegura que ser millonario no lo hizo feliz, centra su labor en “desactivar el pensamiento” de los jóvenes que ven la vida de su padre como una historia de éxito.

Activismo contra el narcotráfico

“Yo concientizo, Netflix glorifica. Son las mismas historias, pero desde un ángulo diferente”, afirmó Escobar, quien dice preferir reflexionar sobre las consecuencias de lo que escribe.

Por eso, cuando ve a jóvenes tatuados con la cara de su padre, les dice: “Estás equivocado, hermano, si ves en mi padre a un hombre exitoso. El éxito le duró cinco minutos, murió a los 44 años”.

“Prefiero morirme antes que repetir la historia de mi padre”, confesó antes de explicar que se ha reunido con más de 150 familias víctimas de la violencia que dejó su padre, porque “a través del perdón podemos cambiar el presente y el futuro”. “Mi padre se pasó muchas luces rojas y a mí me han llegado las multas”, añadió.

Finalmente, el hijo de uno de los mayores narcotraficantes de la historia analizó el estado actual de la lucha contra las drogas en Colombia.

“La prohibición no funciona, tampoco las fumigaciones. Hemos hecho esfuerzos estériles, porque es un problema de salud pública que se está abordando militarmente, así que creo que hay que revisar las políticas públicas”, señaló Escobar.

“Las estrategias han sido como echarle agua al jardín, porque así funciona el prohibicionismo. Ojalá prohíban mi cómic, que así venderé muchas más copias”, concluyó el autor de Escobar, una educación criminal.