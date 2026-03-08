Biblioteca Nacional abre 17 convocatorias con becas y premios para el sector del libro

La Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) entregarán 4 premios, 10 becas y 3 reconocimientos, valorados en $1.775.000.000. Foto: Secretaria Distrital de Cultura

En el marco del Programa Nacional de Estímulos 2026, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) abren 17 convocatorias con becas, premios y reconocimientos para integrantes del sector del libro en el país. Las instituciones tienen planeado entregar un total de 97 estímulos, valorados en $1.775.000.000.

Esta cifra se distribuye en 4 premios, 10 becas y 3 reconocimientos, a los cuales los interesados pueden postularse hasta el 18 de marzo. Los ganadores de becas, residencias y pasantías se darán a conocer el 3 de junio, mientras que los premios y reconocimientos serán de conocimiento público hasta el 15 de septiembre.

En cuanto a las becas, la oferta está constituida por estímulos orientados para el desarrollo de proyectos sobre memorias y patrimonio bibliográfico y documental; la creación en literatura y narrativas orales; la investigación en literatura u oralituras; el desarrollo de procesos de formación en literatura y/o creación literaria; la investigación sobre la obra literaria de León de Greiff; y la sistematización de experiencias de prácticas de lectura, escritura, oralidad o procesos bibliotecarios.

También hay becas con más de una categoría, como la de circulación nacional en literatura, que está dirigida tanto a editoriales, librerías, libreros, gestores culturales y mediadores del libro, como a escritores, traductores e ilustradores colombianos. De la misma forma, se encuentra la beca para la publicación de obras inéditas, en la que se podrán presentar obras inéditas de poesía, novela, cuento, crónica, reportaje, entrevista, ensayo, novela gráfica, cómic o libro infantil o antologías de tertulias y talleres literarios de la Red Relata .

Por último, está la beca de creación en artes escénicas inspirada en la obra de León de Greiff , la cual cuenta con tres categorías divididas de acuerdo con el número de integrantes: de 2 a 5, de 6 a 9 y, finalmente, más de 10 participantes.

Además, se propusieron cuatro premios nacionales en los siguientes géneros literarios: ensayo, narrativa gráfica, novela y libro infantil y juvenil. Entre los ganadores de ediciones pasadas, específicamente en la categoría de novela, se encuentran obras como “Solo un poco aquí” de María Ospina Pizano o “La carroza de Bolívar” de Evelio Rosero.

En el ámbito de los reconocimientos, se planea otorgar tres de ellos a librerías independientes como espacios culturales; a bibliotecas comunitarias y/o populares; y a la labor bibliotecaria y de promoción y mediación de lectura, escritura y oralidad que consta, a su vez, de dos categorías, que son labor bibliotecaria y labor mediación LEO.

Finalmente, como parte del Portafolio Cultural Internacional, se plantea la beca de circulación internacional en literatura, cuya convocatoria estará disponible hasta el 11 de marzo. Para consultar los requisitos y más información sobre cómo postularse a estas convocatorias, puede ingresar aquí.