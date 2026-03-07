Timothée Chalamet causa polémica tras decir que “a nadie le importa” la ópera y el ballet

Timothée Chalamet está nominado Premio Óscar al Mejor Actor 2026 por su interpretación en "Marty Supreme". Foto: EFE - DAVID SWANSON

Durante una charla realizada por la revista Variety, el nominado al Premio Oscar al Mejor Actor, Timothée Chalamet, realizó una serie de comentarios que lo pusieron en medio del ojo público de las artes escénicas. En esta entrevista que realizó junto a Matthew McConaughey, los dos actores hablaron acerca de los cambios en la industria y cómo las personas intentan mantener vivas las salas de cine.

Chalamet dijo admirar a estas personas, pero también mencionó que si alguien quiere ir a ver una película, van a ir a verla y “van a hacer todo lo posible por expresarlo en voz alta y con orgullo”. Posteriormente, realizó los comentarios que desataron la polémica: “No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como, ‘Oye, mantengamos esto vivo’, aunque en realidad ya a nadie le importa esto”.

El actor dijo que respetaba a la gente en el mundo del ballet y la ópera, para luego añadir: “Acabo de perder 14 centavos en audiencia. Solo me burlé sin motivo”. Las reacciones frente a las declaraciones de Chalamet no se hicieron esperar y tanto reconocidas instituciones, como exponentes de las artes escénicas salieron en defensa de su oficio.

La Ópera Metropolitana de Nueva York publicó un video donde mostraba distintos momentos de lo que ocurre en el detrás de escena antes de una presentación, con el texto: “Todo el respeto a la gente de la ópera (y el ballet)”, además de etiquetar en la descripción al actor. La Ópera de Viena, por su parte, envió a una de sus corresponsales a preguntarle a personas en la calle si les importaba la ópera, frente a lo que obtuvieron respuestas positivas.

El Royal Ballet and Opera del Reino Unido dijo para The Hollywood Reporter que: “El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas”.

Exponentes de las artes escénicas también hicieron declaraciones. Por ejemplo, la cantante de ópera estadounidense Isabel Leonard manifestó lo siguiente: “Sinceramente, me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan inelocuente y de mente estrecha en sus opiniones sobre el arte, considerándose a sí mismo un artista, algo que solo imagino que haría un actor. Atacar a otros artistas dice más en esta entrevista que cualquier otra cosa que pudiera decir. Demuestra mucho de su carácter”.

En esa misma línea, la cantante canadiense Deepa Johnny describió el suceso como “decepcionante” y el tenor irlandés Seán Tester dijo que las palabras de Chalamet “es el tipo de interpretación reduccionista que se escucha cuando se confunde la popularidad con el valor cultural”.

Por medio de redes sociales, la actriz Jamie Lee Curtis compartió videos donde se criticaba la posición de Chalamet, mientras que, durante el fin de semana, la Ópera de Seattle ofreció el 14% descuento, haciendo alusión a las comentarios del actor, a través del código “Timothée”.

En Latinoamérica, representantes del gremio también expresaron su sentir. Alondra de la Parra, directora de orquesta mexicana, publicó un video donde dijo: “Oye, Timothée, lamento que no quieras ser parte de esto. Quizás quieras reconsiderarlo, y no estamos intentando mantenerlo vivo. Está muy vivo”. Posteriormente, se muestra a la mexicana dirigiendo una breve interpretación con otros músicos y culminó invitando a Chalamet a “divertirse con ellos” si algún día cambia de opinión.

De la misma manera, el bailarín brasileño Victor Caixeta le recordó al actor que el ballet y la ópera cuentan con una historia que se ha construido durante siglos y cuestionó si las películas del nominado al Oscar “seguirán viéndose dentro de 300 años”.

El bailarín colombiano Fernando Montaño también publicó una carta, en la que hizo un breve recorrido histórico sobre la importancia del ballet y reflexionó diciendo que: “Cada forma de arte, sin embargo, debe ser valorada por lo que es. Como artistas, ya sea en el ballet, la ópera, el cine o cualquier otra forma de expresión , compartimos la responsabilidad de respetar las tradiciones y disciplinas que han dado forma a nuestro mundo cultural”.

De acuerdo con National Geographic, la ópera nació durante el Renacimiento en Italia, siendo “Eurídice", obra estrenada en 1538, la primera del género. Por otra parte, los orígenes del ballet se remontan al mismo territorio y época, pero luego se popularizó en Francia por el rey Luis XV, quien profesionalizó la disciplina a partir de la fundación de la Académie Royale de Musique en 1669.

Desde ese entonces, escenarios alrededor de todo el mundo siguen siendo testigos de la evolución de ambas disciplinas. En Colombia, la oferta se ha mantenido con presentaciones incluidas en la programación anual de destacados teatros e inclusive con la proyección de obras internacionales en salas de cine. La respuesta colectiva a las palabras de Chalamet demostró que, tanto la ópera como el ballet, siguen contando con voces dispuestas a defenderlos y a mantenerlos vigentes, tal como se ha hecho hasta hoy en día.