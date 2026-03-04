Publicidad

Bibliotecas de Bogotá homenajean a Gabriel García Márquez en marzo: conozca la programación

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá celebrará el natalicio del escritor colombiano con diferentes actividades durante el mes.

Redacción Cultura
04 de marzo de 2026 - 10:46 p. m.
Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014.
Foto: AP
Entre el 4 y el 31 de marzo, la La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá celebrará el natalicio de Gabriel García Márquez. Con actividades gratuitas, las bibliotecas bogotanas rendirán homenaje al Nobel de Literatura.

Con cineforos, clubes de lectura, talleres de ilustración, picnic literario, entre otras actividades, BibloRed activará una programación para niños, jóvenes y adultos.

“Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo en Aracataca, Magdalena. Este reconocido escritor y periodista colombiano ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, convirtiendo su obra en un referente en la literatura mundial. En Bogotá, el Acuerdo 963 de 2024 del Concejo de Bogotá busca enaltecer la vida, obra y legado de Gabo", señaló BibloRed en su página web.

A continuación, conozca la programación para los próximos días:

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal 

Dirección: Cl. 48b Sur #21-13

Macondo también vive aquí 

Dónde: Sala de Literatura 

Cuándo: Jueves 5 de marzo - 1:00 p. m.

Dirigido a: Población diferencial 

Se realizará un ejercicio de promoción de la expresión oral y el reconocimiento de las historias de vida de los ciudadanos habitantes de calle, desde un enfoque inclusivo y diferencial.

Encuentro con el autor: Jesús Paternina

Dónde: Sala de Literatura

Cuándo: Jueves 5 de marzo - 4:00 p. m.

Conversatorio con el autor en torno a la influencia de Gabriel García Márquez en su obra; asimismo, un diálogo alrededor de sus libros publicados, como ‘Quitapesares’ (Primer Premio del X Concurso Nacional de Crónica de la Universidad Externado, 2018), ‘Cenizas de Costa Verde’ (Premio Escritores Emergentes de la Cámara Colombiana del Libro e Idartes, 2021) y ‘Los diletantes’ (finalista del Concurso de Libro de Cuentos de Idartes, 2021). 

Experiencias artísticas: Personajes fantásticos de Gabo

Dónde: Sala infantil

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 3:00 p. m.

Programación en otros espacios de BibloRed

Un árbol genealógico 

Dónde: BibloEstación Portal Usme

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 4:00 p. m.

Club de lectura: ¡De Aracataca para el mundo! Gabo sigue vivo

Dónde: Biblioteca Pública Arborizadora Alta (Cl. 70 Sur #34-05)

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 10:00 a. m.

Club de lectura y escucha: Macondo vive, jóvenes leyendo a Gabo

Dónde: Biblioteca Público Escolar Sumapaz

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 10:30 a. m.

Los paisajes mágicos de Gabo

Dónde: PPP Parque Meissen 

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 11:30 a. m.

Se acercará al público infantil al universo narrativo de Gabo mediante la imaginación y la pintura en acuarela.

El Termómetro de las Emociones: Midiendo Sentimientos en la Obra de Gabo

Dónde: BibloEstación Tunal TransMiCable

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 1:30 p. m.

Picnic literario: Un Macondo bajo los árboles

Dónde: Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 2:30 p. m.- Familiar 

Un encuentro al aire libre donde se compartirán fragmentos de las obras de Gabriel García Márquez y se conversará sobre el realismo mágico entre libros, flores y mariposas imaginarias. 

Leo con mi bebé: Las canoas macondianas

Dónde: Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo

Cuándo: Viernes 6 de marzo, 3:00 p. m.

Club de lectura y escucha: Macondo florece en la biblioteca

Dónde: Biblioteca Pública Las Ferias

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 3:00 p. m.

Cien años de palabras: un café con Gabo

Dónde: Biblioteca Pública Venecia

Cuándo: Viernes 6 de marzo - 3:30 p. m.

Gabriel y “La Gaba”, una historia de amor en los tiempos del cólera 

Dónde: BibloEstación General Santander

Cuándo: Sábado 7 de marzo - 9:00 a. m.

“Mediante una línea temporal se expondrá a los usuarios y por medio de dinámicas, la historia de una de las parejas más estables de la literatura latinoamericana, la idea es que los usuarios ubiquen temporalmente las etapas de esta relación que nació en los años 50s del siglo pasado, con ello generando un orden cronológico en el cual los participantes de la actividad podrán darle una secuencia lógica”. 

Consulte aquí la programación completa.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

