Corte Suprema de EE.UU. niega derechos de autor a una IA: “Debe haber autoría humana”

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el fallo realizado por la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. en 2022 sobre una obra realizada con inteligencia artificial.

El demandante, Stephen Thaler, fundador de Imagination Engines Incorporated, una empresa de tecnología avanzada de redes neuronales artificiales, ha buscado durante años que una pieza creada por un sistema de inteligencia artificial desarrollado por él. El ingeniero apeló a la Corte Suprema luego de que otras cortes menores sostuvieran la decisión de que la obra no es elegible para derechos de autor.

El camino de este caso comenzó en 2012 cuando el científico informático desarrolló la pieza “A recent entrance to paradise”, generada por el sistema DABUS que él creo. Thaler aplicó a un registro federal de derechos de autor en 2018, 2019, 2020 y 2022 para la pieza visual. Sin embargo, la Oficina de Derechos de Autor rechazó su petición en todas las ocasiones, “estableciendo que las obras creativas deben tener autores humanos para ser elegibles para recibir derechos de autor”, según informó Reuters.

“No podemos registrar esta obra porque carece de la autoría humana necesaria para respaldar un reclamo de derechos de autor”, fue la respuesta de la oficina.

Para 2023, Thaler apeló la decisión, aunque una corte distrital sostuvo el fallo inicial y fue reafirmado de nuevo en 2025 por una corte federal. “Los legisladores reafirman que los derechos de autor solo se pueden otorgar a trabajos realizados por humanos, dejando los resultados generados por IA sin protección, el equipo legal de Thaler ha advertido sobre el riesgo de obstaculizar “irreversiblemente” el uso de IA en las industrias creativas", reportó Artnet News.

El caso de Thaler difiere de otros reclamos de personas que pretenden tener derechos de autor sobre imágenes creadas con Midjourney, puesto que el argumento de Thaler es que la IA que generó la pieza fue creada por él.

De acuerdo con Reuters, la administración de Donald Trump instó a la Corte Suprema a no tomar el caso de Thaler. “Aunque la Ley de Derechos de Autor no define el término ‘autor’, múltiples disposiciones de la ley dejan claro que el término se refiere a un ser humano y no a una máquina”, dijo la administración.

Según Artnet News, en 2025 la Oficina de Derechos de Autor publicó una nueva guía que reafirmó que las obras generadas por IA no serían protegidas por los derechos de autor, aunque reconoció estas herramientas como tecnología nueva y afirmó que no sería necesario actualizar lo principios de derecho de autor ya existentes.

“No importa cuántas veces se revise y vuelva a enviar un mensaje, el resultado final refleja la aceptación por parte del usuario de la interpretación del sistema de IA, en lugar de la autoría de la expresión que contiene”, argumentó el informe.

