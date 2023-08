BibloRed ofrece talleres de escritura dentro del marco de “Bogotá en 100 palabras”

Las inscripciones para participar en la séptima versión de "Bogotá en 100 palabras", va desde el 17 de agosto hasta el 1 de octubre. Foto: Cortesía: BibloRed

Los talleres de formación que ofrece la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, buscan brindar herramientas de escritura creativa para aquellos que quieran participar en la séptima edición de “Bogotá en 100 Palabras”, el concurso de relatos breves que invita a la ciudadanía a escribir sobre Bogotá en 100 años. Una mirada al futuro de la ciudad representada desde: la naturaleza, sus habitantes, lugares emblemáticos, calles y demás espacios que la caracterizan y hacen única.

Para esta edición, se dictarán talleres de escritura creativa dirigidos a los narradores y las narradoras de la ciudad de todas las edades. Los talleres de microrrelatos para los niños y las niñas, los jóvenes y los adultos buscan a partir de la lectura y el análisis de algunos cuentos breves, así como de la exposición de trucos narrativos, conseguir la mayor brevedad narrativa que sea posible.

Según el director de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y BibloRed, Rafael Tamayo, “los talleres contarán con la participación de reconocidos talleristas que compartirán su experiencia y conocimiento en torno a la escritura creativa para aquellos que quieran participar puedan consolidar sus propuestas de cuentos cortos con el acompañamiento de BibloRed”.

Los interesados en participar también podrán recibir talleres de formación gratuitos en todas las bibliotecas de la capital de la mano de los escritores Laura Acero, Cristian Valencia y John F. Galindo en la biblioteca más cercana de la ciudad. Consulte las fechas y horarios a continuación:

Talleres gratuitos de escritura creativa BibloRed

Taller ‘Cien años no son nada’ para niños y niñas

En este taller de microrrelatos dirigido a niños y niñas se formularán preguntas detonantes sobre el microrrelato y Bogotá con miras a la elaboración de textos propios. Además, se indagará en cuestiones como: ¿todo relato debe tener una acción o conflicto? ¿Cómo se perciben las formas elocutivas de la narrativa en el microrrelato? ¿Qué nos dice Bogotá como personaje, espacio, objeto, para la escritura?

A partir de allí, se examinarán en grupo las diferentes respuestas que se le han dado a estas preguntas y se explorará en grupo e individualmente en las formas y posibilidades para hablar de Bogotá desde el microrrelato.

Sobre Laura Acero

Laura Acero Polanía (Bogotá, 1990). Profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional y especialista en creación narrativa de la Universidad Central, promotora de lectura y creadora de la biblioteca itinerante Biblocarrito R4. Es directora de taller en la Red de Talleres locales de Escritura Creativa del Idartes, bibliotecaria y formadora de bibliotecarios con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe - Cerlalc.

Es autora de los libros “Viajes de campo y ciudad” (Laguna Libros, 2018) y “La paramera” (Laguna libros, 2021), y coautora de “La lectura en Colombia: formas de estudiarla y promoverla”, con Diana Guzmán (Filomena Edita, 2019), y “Entre Páramo y estuario”, con Velia Vidal (La Diligencia, 2021).

Biblioteca Pública La Peña, jueves 24 de agosto a las 2:00 p.m.; Biblioteca Pública El Mirador, sábado 2 de septiembre a las 3:30 p.m.; Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal, domingo 3 de septiembre a las 3:30 p.m.; Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, martes 5 de septiembre a las 4:00 p.m.; Biblioteca Pública Escolar Sumapaz, jueves 7 de septiembre a las 11:00 a.m.; Biblioteca Pública Venecia, miércoles 13 de septiembre a las 9:00 a.m.; Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe, jueves 14 de septiembre a las 2:30 a.m.; Biblioteca Pública El Parque, viernes 15 de septiembre a las 9:00 a.m.; Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río, viernes 15 de septiembre a las 2:00 p.m.; Biblioteca Pública Arborizadora Alta, sábado 16 de septiembre a las 3:30 p.m.; Biblioteca Pública Usaquén Servitá, miércoles 20 de septiembre a las 10:00 a.m.; Biblioteca Pública Escolar La Marichuela, sábado 23 de septiembre a las 2:30 p.m.

Taller ‘Historias mínimas’ para jóvenes

El taller ‘Historias mínimas: consideraciones sobre la estética de lo mínimo’, es un laboratorio de encuentro en el que los jóvenes se acercarán al microrrelato desde una mirada cómplice y provocadora mientras profundizan en elementos como su brevedad y su carácter hibrido.

Este taller busca compartir algunas herramientas para la escritura de microrrelatos y desarrollar, desde los diversos recursos y discusiones, nuevas formas de entender el ejercicio de la escritura. A partir de la lectura dialógica de diversos tipos de textos, recorrerán hacia las profundidades de este género mientras abordan sus misterios y su relación con el futuro de la escritura. El taller será dictado por John F. Galindo en diversas bibliotecas públicas de la Red.

Sobre John F. Galindo

John F. Galindo, escritor, profesional en literatura. Posee conocimientos en las áreas de comprensión, corrección de estilo y producción de textos escritos, así como en el campo de la comunicación audiovisual. Con una amplia experiencia docente, se puede desempeñar en investigación y en el diseño de políticas en la esfera de la comunicación y la gestión educativa.

Así mismo, tiene experiencia en la cualificación de procesos discursivos desde diversas manifestaciones comunicativas y culturales. Ha trabajado en el diseño de estrategias metodológicas para el fomento y promoción de la lectura y tiene amplia trayectoria en el diseño e implementación de talleres de creación literaria y en la edición de textos impresos y digitales. Ganador del Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia, (2006).

Con el libro “Lavar la culpa” recibió el Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio en 2016. Su novela “Aviones que se estrellan contra todo recibió” la Beca Bicentenario de Creación 2019. En 2020 recibió el Premio del XXX Festival Internacional de Poesía de Medellín y uno de los estímulos del Instituto Distrital de las Artes Idartes por su libro “Peligro en las calles del cielo”.

Biblioteca Pública Bosa, sábado 26 de agosto a las 10:00 a.m.; Biblioteca Pública La Giralda, sábado 26 de agosto a las 3:00 p.m.; Biblioteca Cárcel Distrital, miércoles 30 de agosto a las 8:00 a.m.; Biblioteca Pública Puente Aranda - Néstor Forero Alcalá, jueves 31 de agosto a las 10:00 a.m.; Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea, viernes 8 de septiembre a las 2:00 p.m.; Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella - El Tintal, sábado 9 de septiembre a las 11:00 a.m.; Biblioteca Pública de la Participación ciudadana, viernes 15 de septiembre a las 3:00 p.m.; Biblioteca Pública La Victoria, sábado 16 de septiembre a las 3:00 p.m.

Taller de cuentos atómicos para adultos y adultas

Este taller tiene como objetivo la construcción de varios microrrelatos a partir de la lectura y análisis de algunos cuentos breves y de la exposición de trucos narrativos para conseguir la mayor brevedad narrativa que sea posible.

Cristian Valencia

Escritor y periodista. Reconocido porque sus historias nacen en los territorios más alejados de la vasta geografía colombiana. En 2016 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría de opinión y análisis, por su columna “Postales de La Guajira”, publicada en el periódico El Tiempo.

Sus crónicas han sido publicadas en revistas como Gatopardo, SoHo, Cromos, Semana y Credencial. Publicó la sección de crónicas “Hay días en que amanezco muerto” (Debate Random House-Mondadori, 2007); y las novelas “El rastro de Irene” (Planeta, 2001); “Bitácora del dragón” (Planeta, 2003); “Perdidos en Carsociti” (Planeta, 2017); y “Érase una vez en el Chocó” (Planeta, 2019).

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo, jueves 24 de agosto a las 5:00 p.m.; Biblioteca Pública Virgilio Barco, sábado 26 de agosto a las 3:00 p.m.; Biblioteca Pública Del Deporte - El Campín, viernes 1 de septiembre a las 10:00 a.m.; Biblioteca Pública FUGA, viernes 8 de septiembre a las 3:00 p.m.; Biblioteca Pública Lago Timiza, sábado 9 de septiembre a las 10:00 a.m.; Biblioteca Pública Las Ferias, sábado 9 de septiembre a las 2:00 p.m.