BIFF 2026: 61 películas y la Palma de Oro de Cannes llegan a Bogotá desde el 8 de octubre

“Un festival de cine no es solo una pantalla encendida; es la excusa perfecta para provocar conversaciones, pensar otros mundos posibles y confirmar que las grandes historias nacen cuando nos…

La capital vuelve a ser el escenario del cine con la duodécima edición del Bogotá International Film Festival. Entre el 8 y el 14 de octubre, se realizará una programación con 61 películas, charlas abiertas y una agenda de industria. De acuerdo con Andrés Bayona, director del festival, esta edición consolida la premisa sobre la que se creó el evento:

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“Un festival de cine no es solo una pantalla encendida; es la excusa perfecta para provocar conversaciones, pensar otros mundos posibles y confirmar que las grandes historias nacen cuando nos atrevemos a mirar de frente nuestra realidad. Bogotá no solo recibe al cine, lo camina, lo habita y lo cuestiona en sus calles y plazas, en las salas de exhibición, desde las miradas de una nueva generación de realizadores, pero sobre todo, del diálogo con su público”.

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La proyección de los filmes se realizará en 150 funciones y la película de apertura será "Fjord", de Cristian Mungiu, largometraje acreedor de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Adicionalmente, se hará una muestra de cortometrajes de jóvenes talentos y cine conciertos.

"El talento está presente en secciones como Colombia Viva, donde los cineastas locales muestran búsquedas estéticas atrevidas que desafían los esquemas tradicionales de producción. A esto se suma la llegada de invitados internacionales, películas de realizadores consagrados en la franja Masters y un cruce directo con agentes del circuito global que llegan a la ciudad a dialogar con el ecosistema creativo local", mencionaron en un comunicado.

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Por otro lado, la franja académica BIFF Bang se realizará el 10, 11, 12 y 14 de octubre como un espacio abierto al público para reflexionar sobre los oficios de la creación y las narrativas emergentes. En este formato se realizarán diferentes sesiones que abordan los cortometrajes, la mirada propia y la construcción de un mundo para la cámara a través de la actuación. En esta franja participarán personajes como Salim Jaller, Nicolás Valencia, Andrés Suárez, Cristina Gallego, Julia Peralta y Claudio Cataño, entre otros.

Adicionalmente, entre el 7 y el 9 de octubre, se llevará a cabo el componente profesional en la Sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá, que reunirá a empresas, emprendedores, instituciones y referentes nacionales e internacionales alrededor del conocimiento, la cooperación, el networking y las oportunidades para las industrias culturales y creativas.

Por otro lado, la muestra de cortometrajes BIFF Bang presentará una selección de ocho películas cortas que exploran géneros como la comedia, el documental híbrido, el drama y la animación, con ingreso libre. Algunos de los seleccionados son "Quedamos así", de Elías De Martino, "Para no volver", de Tania Galvis, "Bertha", de Laura Asprilla, y "Espacio para pensar" de La Baldosa Colectivo.

La proyección recorrerá escenarios emblemáticos como el Centro Felicidad Chapinero -CEFE, la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, el Parque Santander, la Plaza de Mercado La Concordia, la Plazoleta CityU, el Auditorio Fundadores de la Universidad Central y el Aula Máxima de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

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