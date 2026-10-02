Bogotá desmonta los frontones de "La vida es sagrada" para restaurar Los Columbarios

Según informaron, la intervención al Globo B continúa con el desmontaje controlado y temporal de los frontones en los que se lee la frase "La vida es sagrada", con lo que se…

El proyecto de intervención de Los Columbarios del Cementerio Central y la restauración de la obra Auras Anónimas de Beatriz González avanza con la consolidación y desmontaje de los frontones de "La vida es sagrada". El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) aseguró que se han hecho progresos en labores de conservación, arqueología y desmontaje de cubiertas.

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Según informaron, la intervención al Globo B continúa con el desmontaje controlado y temporal de los frontones en los que se lee la frase "La vida es sagrada", con lo que se garantizará su conservación y posterior restitución.

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El proyecto ajudicado al Consorcio Virrey Central contempla una intervención de más de 6.000 metros cuadrados y comenzó a ejecutarse hace tres meses. De acuerdo con el IDPC, hasta el momento, se ha registrado un avance físico acorde a la programación aprobada. Por otro lado, anunciaron que el replanteo topográfico y altimétrico de los columbarios A y B ya se completó, mientras que los desmontajes de las cubiertas de ambos columbarios se encuentran casi comppletados y el del Columbario C registró un avance del 20%.

En el Columbario A los trabajos de prospecciones arqueológicas y el levantamiento de conservación de sus pisos. “Los Columbarios son un lugar fundamental para comprender la memoria de Bogotá. Esta intervención nos permite proteger su arquitectura, su patrimonio funerario y las expresiones artísticas que hacen de este espacio un referente para la ciudad”, afirmó Diego Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Para los trabajos de consolidación se hizo un levantamiento detallado de su espacio de conservación y se espera que se realice un retiro por partes del frontón con el objetivo de proteger cada uno de sus elementos.

La frase de "La vida es sagrada" se pintó durante la administración de Antanas Mockus en 2002, "como una expresión de defensa de este lugar y de su valor para la ciudad. Desde entonces, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de Los Columbarios y en parte de la memoria colectiva asociada a este espacio", mecionó el IDPC en un comunicado.

Además, para conservar la tipografía de la frase, un equipo técnico realizó un calco de las letras. “Desmontar estos frontones no significa retirar su memoria. Es una acción temporal y técnicamente controlada para protegerla: ‘La vida es sagrada’ volverá a Los Columbarios como parte de la historia que este lugar conserva”, señaló el director del IDPC.

En febrero de 2025 se anunció la restauración de la obra "Auras Anónimas" de Beatriz González en el Cementerio Central con el reemplazo de las 8.957 lápidas con un material más duradero. Para marzo de 2026, ya se había hecho la adjudicación del proyecto para el cual se destinaron COP 14.430 millones.

“El compromiso de la ciudad es recuperar los columbarios como un lugar de memoria y reflexión. El proceso se adelantó con transparencia y con estándares técnicos rigurosos, para garantizar que la intervención esté a la altura del valor simbólico de este espacio”, afirmó en su momento el alcalde Carlos Fernando Galán.

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