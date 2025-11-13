Un día de cine en Bogotá por solo 1.000 pesos: lugar y fecha

Durante el día, se ofrecerán promociones y dinámicas para extender la experiencia más allá de las funciones habituales. / Foto de referencia Foto: Jake Hills / Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 14 de noviembre, Viziona Cines, ubicado en el centro comercial El Edén, realizará una jornada especial por su primer aniversario, en la que todas las entradas tendrán un precio de 1.000 COP. La promoción incluye todos los horarios y formatos, desde salas convencionales hasta la VMAX, VIP y la sala Kids, pensada para los más pequeños.

Los boletos podrán adquirirse tanto en línea como en taquilla, hasta completar la capacidad de sus nueve salas. Durante la celebración, se proyectarán películas como: El mago de Oz; Teléfono negro 2; Paw Patrol: Especial de Navidad; Catástrofe en el aire; Los Ilusionistas; Un buen ladrón; Depredador: Tierras Salvajes; El gran premio a toda velocidad.

No obstante, durante este mes de noviembre, Viziona Cines tendrá dinámicas. Una de ellas es El Tiquete Dorado: entradas gratis por un mes, combos semanales y kits coleccionables. Todos los días, un participante podrá resultar ganador.

Además, quienes visiten el cine podrán recargar su palomera por 5.000 COP hasta diciembre y obtener una boleta adicional con la dinámica Jueves vale x2.

Sobre Viziona Cines

Viziona Cines abrió en noviembre de 2024 en el occidente de Bogotá. Desde que abrió, miles de bogotanos han asistido a funciones que suman aproximadamente 200 películas en cartelera.

Sus salas cuentan con tecnología de proyección digital y sistemas de sonido envolvente, y cuenta con materiales, colores y elementos que ofrecen un entorno distinto al de los cines tradicionales. Algunas opciones están destinadas para los niños, con espacios adaptados para su comodidad y experiencia, mientras que otras, como la sala de gran formato, permiten disfrutar de películas en pantallas de gran tamaño.

La jornada en Viziona Cines comenzará el 14 de noviembre en el Centro Comercial El Edén, ubicado en la Av. Boyacá #12b-18, ofreciendo funciones durante todo el día.