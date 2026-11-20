El Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, encabezado por Paola Holguín, y el Ministerio de Ambiente, de Fabio Arjona, redactaron un borrador de decreto con el que se modificarían algunas de las reglas que estableció el gobierno Petro a través del Decreto 0703 con el que se endurecieron las condiciones para realizar un evento de este tipo durante la transición hacia la prohibición de las corridas de toros que entrará en vigor en julio de 2027, según lo determinó la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé.

El decreto emitido el 7 de julio de 2026 ordenaba a quienes quisieran organizar un evento taurino cumplir una serie de requisitos entre los que se encontraban: demostrar que existe una tradición ininterrumpida, la prohibición del uso de puyas, banderillas o estoques, exigir la presencia de tres veterinarios, cuyo concepto bastaba para retirar al animal del evento si se evidenciaba sufrimiento extremo o agonía prolongada, y la prohibición de la asistencia de menores de 18 años.

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Estas reglas cambiarían con el borrador del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según el borrador de decreto, los menores de 14 años en adelante podrán hacer parte de una "cuadrilla", "teniendo en cuenta que la tauromaquia es una actividad de alto riesgo asociada la tradición cultural taurina". Por otro lado, el borrador autorizaría la entrada de menores de 10 años, si cuentan con el acompañamiento de un adulto responsable.

"De conformidad con la Ley 916 de 2004 los menores de diez (10) años deberán ingresar en compañía de un adulto a eventos taurinos, incluyendo corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. La verificación del cumplimiento de esta medida será realizada por las autoridades territoriales, y su inobservancia será puesta en conocimiento de la autoridad competente para la aplicación de medidas correctivas, conforme al marco legal", se lee en el documento.

Uno de los cambios que más ha generado controversia fue la reescritura de uno de los literales del artículo 3.2.3.1. En el decreto del gobierno Petro este prohibía "el uso de elementos puntiagudos o eléctricos que generen descargas eléctricas a los animales ni antes ni durante el proceso de lidia en el evento, sin excepción alguna". En el borrador sometido a comentarios hasta el 3 de diciembre, este literal fue eliminado y reemplazado por: "Se debe garantizar la disponibilidad continua de agua limpia y alimento adecuado, conforme a los requerimientos nutricionales de cada especie, durante toda la permanencia de los animales en la plaza". Esto abriría la puerta al regreso de las puyas, los estoques y las banderillas.

Adicionalmente, el artículo 3.2.3.3 fue modificado. En el decreto reglamentado en julio, se estipulaban las normas bajo las cuales podrían intervenir los veterinarios presentes en el evento para retirar al animal en caso de que evidenciaran sufrimiento extremo. "En el transcurso del evento taurino, cuando un animal presente signos evidentes de lesiones físicas graves, comportamientos anormales o cualquier condición que, a juicio clínico y técnico del equipo veterinario presente en la plaza, configure una situación de sufrimiento extremo, agonía prolongada o deterioro incompatible incluso con los límites históricamente tolerados en el desarrollo de las actividades taurinas conforme a la Ley 916 de 2004 y que le impida continuar en el espectáculo sin incurrir en una intensificación cruel del daño, deberá procederse a su retiro del evento. El concepto emitido por el equipo veterinario tendrá carácter técnico, se circunscribirá exclusivamente a la evaluación del estado del animal", se leía en el documento.

El borrador del gobierno actual cambió ese artículo para evitar el retiro del animal y, en vez, hacer que la intervención del equipo veterinario se diera como "atención a las reses devueltas a los corrales". "Una vez devuelta la res a los corrales, el equipo veterinario deberá evaluar su estado y adoptar las medidas de atención que correspondan. Cuando, conforme a la ley o las condiciones del evento, deba darse muerte al animal, el organizador deberá garantizar personal capacitado, equipos y medios técnicos adecuados y para realizar el procedimiento sin demoras que prolonguen su sufrimiento", se lee en el borrador.

Por otro lado, el borrador reglamentó el desarrollo de las tientas, que definió como "prácticas de evaluación y selección de reses bravas destinadas a orientar las decisiones de reproducción y selección de los ejemplares en las ganaderías". Entre los requisitos para su realización, se incluyó que si se realizan en predios pecuarios, deberán contar con Registro Sanitario de Predio Pecuario vigente ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y, adicionalmente, "durante las operaciones de cargue, transporte, descargue y traslado hacia o desde el área de evaluación no se utilizarán instrumentos que generen descargas eléctricas, para conducir a los animales, ni elementos cortopunzantes". Por otro lado, deberán contar con la presencia de veterinarios.

Frente a esta posibilidad las reacciones comenzaron a llegar desde diferentes sectores en oposición a estas medidas. “Va a volver la tortura de las corridas de toros”, fue lo que dijo la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Por su parte, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, escribió en su cuenta de X: "¿Qué sentido tiene proteger a los animales por ley y, mientras entra en vigor la prohibición, permitir que los niños presencien su sufrimiento ¡La niñez se protege, la crueldad no se promueve! ¡Ni un paso atrás contra el maltrato animal!".

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