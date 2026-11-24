El proyecto fue presentado durante Doha Industry Days, dentro del Doha Film Festival 2026, que se celebra en Doha del 19 al 27 de noviembre. El largometraje estará protagonizado por la estrella siria Taim Hasan, dirigido por Ameer…

“No es simplemente una historia de sufrimiento. No es solo la historia de un fotógrafo o de alguien que tomó fotografías. Es una historia sobre la humanidad”. Con estas palabras, Farid Nada Al-Madhan, conocido durante años como Caesar, explicó en Doha qué quiere contar la película que llevará su historia al cine.

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‘Caesar’ en Doha: “No es la historia de un fotógrafo, es una historia sobre la humanidad”

El proyecto fue presentado durante Doha Industry Days, dentro del Doha Film Festival 2026, que se celebra en Doha del 19 al 27 de noviembre. El largometraje estará protagonizado por la estrella siria Taim Hasan, dirigido por Ameer Fakher Eldin y escrito por los guionistas nominados al BAFTA Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

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La dimensión humana detrás de las fotografías

Durante años, Farid Al-Madhan trabajó como fotógrafo de la Policía Militar siria y consiguió extraer clandestinamente fotografías y otras pruebas sobre el tratamiento de detenidos en las cárceles del régimen de Bashar al-Assad. En 2013, desertó y posteriormente su documentación se convirtió en una pieza fundamental de los esfuerzos internacionales para investigar los abusos cometidos en Siria.

Pero el verdadero Caesar quiere que la película vaya más allá de las imágenes.

“Sobre todo, es una historia ética”, afirmó. Para Al-Madhan, el objetivo nunca fue realizar simplemente una reconstrucción de las pruebas, sino recuperar las vidas que existían detrás de ellas.

“Es la historia de personas que tenían vidas, familias y experiencias, pero cuyas vidas terminaron, desgraciadamente, en circunstancias inhumanas”, explicó.

Y ahí está, según el propio protagonista, la razón para convertir esta historia en cine: dar voz a los seres humanos que sufrieron.

Taim Hasan ante uno de sus papeles más personales

Quien pondrá rostro a Caesar será Taim Hasan, uno de los grandes actores del mundo árabe. Taim Hasan es, para el público árabe, una estrella comparable en popularidad y reconocimiento a Brad Pitt en países de América y Europa.

Hasan ha construido una carrera especialmente popular en el mundo árabe, con títulos como "Nizar Qabbani", "King Farouk" y "Al Hayba", que lo convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión y el cine de la región.

Para el intérprete sirio, el proyecto no es simplemente otro papel.

“Como actor sirio, llevar a la pantalla la extraordinaria historia de Caesar, con su valentía y sacrificio, tiene un profundo significado personal para mí”, declaró durante la presentación.

Hasan aseguró sentirse honrado de interpretar al protagonista y de trabajar con el equipo creativo para contar su historia “con la autenticidad, la sensibilidad y la humanidad” que merece.

El actor fue además uno de los dos homenajeados con el DFF 2026 Creative Excellence Award, junto a Nandita Das, durante la ceremonia de apertura del festival.

Su elección resultó significativa porque no interpretará a un personaje histórico lejano: dará vida a un hombre que está presente en la propia presentación del proyecto y que ha tenido que convivir durante años con las consecuencias de aquello que documentó.

La mirada de Ameer Fakher Eldin

Para Ameer Fakher Eldin, director de "The Stranger y Yunan", llevar la historia de Caesar a la pantalla supone una responsabilidad enorme.

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“Detrás de la magnitud de los acontecimientos existe la historia profundamente humana de un individuo enfrentado a una decisión extraordinaria”, señaló.

La cuestión central para el director es precisamente qué ocurre cuando una persona decide actuar a pesar de conocer las consecuencias.

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Fakher Eldin habló del valor necesario para actuar cuando las consecuencias eran difíciles de imaginar y aseguró sentirse honrado por la responsabilidad de trasladar esta historia al cine.

Un héroe alejado de los modelos tradicionales

Los guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani, nominados al BAFTA por "The Mauritanian", consideran que Caesar representa una forma de heroísmo poco habitual en el cine.

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“Caesar mostró un tipo de heroísmo que las películas suelen ignorar”, señalaron.

La razón está en que su historia no responde al modelo tradicional de héroe. No se trata de alguien que busca convertirse en protagonista de una historia, sino de una persona que se encontraba dentro de un sistema de violencia y decidió asumir un riesgo extraordinario.

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“El valor necesario para enfrentarse a la maquinaria desde dentro es inimaginable para quienes tenemos la suerte de no haber tenido que afrontar esa elección”, afirmaron los guionistas.

Una historia que trasciende las fronteras de Siria

Haines y Noshirvani consideran que la historia de Caesar contiene además una idea que trasciende Siria.

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“La historia de Caesar es tanto una inspiración —que una sola persona puede marcar una diferencia inmensa— como una advertencia”, explicaron.

El proyecto busca así convertir una historia profundamente vinculada a Siria en un relato capaz de hablar a espectadores de cualquier parte del mundo.

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De las pruebas a la gran pantalla

El proyecto cuenta con Department M y Katara Studios, mientras que NEON participa como distribuidora. También se ha incorporado Tadmur Cinema City, que proporcionará apoyo sobre el terreno en Siria.

Para Mike Larocca, socio y cofundador de Department M y miembro del consejo de administración de NEON, el reto es conseguir que una historia muy conocida en Oriente Medio alcance una audiencia internacional.

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La película se encuentra todavía en su fase de desarrollo creativo. Pero el equipo ya tiene claro el objetivo: transformar las fotografías que durante años fueron una prueba de los crímenes cometidos en Siria en una historia cinematográfica sobre el valor, la responsabilidad y la condición humana.

El propio Al-Madhan resumió durante la presentación la dimensión que quiere que tenga la película: no limitarse a documentar los acontecimientos, sino contar las historias de las personas que estaban detrás de ellos.

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En ese punto se encuentra precisamente el desafío de Caesar: convertir un testimonio nacido de una de las etapas más oscuras de la historia reciente de Siria en una película que permita al público acercarse, no solo a las imágenes, sino también a las personas que aparecen detrás de ellas.

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