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Caja de citas: frases de Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026

A propósito del anuncio de la escritora canadiense como la ganadora del galardón literario, presentamos algunas de sus frases y aquellas que ha escrito en sus libros.

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Redacción Cultura
STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2026.- (FILE) Canadian poet and essayist Anne Carson performs her work 'Antigonick' at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, 08 May 2025 (issued 08 October 2026). The Swedish Academy announced on 08 October 2026 that Carson has been awarded the 2026 Nobel Prize in Literature for her poetry and translations of classical Greek texts. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT
Anne Carson comenzó a tomar clases de boxeo a los 70 años cuando recibió un diagnóstico de Parkinson.
Foto: EFE - PONTUS LUNDAHL

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La escritora, oriunda de Toronto, recibió la noticia de que había ganado el Premio Nobel de Literatura en la cocina de su casa en Reikiavik, Islandia. La Academia Sueca informó que le otorgó el galardón "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". Para Carson era un día común y afirmó que celebraría con su esposo "saliendo a caminar por el bosque para no tener que contestar el teléfono, para ser honestos. Así podremos disfrutar del silencio".

Carson tiene un pregrado, maestría y doctorado en Estudios Clásicos de la Universidad de Toronto, cosa que ha sido una gran influencia en su obra. Es reconocida por títulos como "Autobiography of Red", "Float" y "Eros the bittersweet". La escritora, poeta y ensayista, ha traducido también varias obras de la Antigua Grecia y, además, se ha dedicado a la docencia en diferentes universidades.

A propósito del anuncio y la entrega del premio el próximo 10 de diciembre recordamos algunas de las frases de la escritora canadiense:

  • "Bajo su dominio, el placer o el dolor da igual. Piensas: ¿qué harán?, ¿qué nuevo poder adquirirán si me ven desnudo así? Si te ven sintiendo. No tienes idea de qué. No se trata de ellos. Ser visto es la condena".
  • "¿Qué es un adjetivo? Los sustantivos nombran el mundo. Los verbos activan esos nombres. Los adjetivos vienen de otro lugar. La palabra ‘adjetivo’ (epitheton en griego) es, en sí misma, un adjetivo que significa ‘puesto encima’, ‘añadido’, ‘anexado’, ‘extranjero’. Los adjetivos parecen adiciones bastante inocentes, pero míralos de nuevo. Estos pequeños mecanismo importados son los encargados de vincular todo lo que existe en el mundo con su lugar dentro de la particularidad. Son los cerrojos del ser".
  • "Sentir cualquier cosa te desquicia. Que te vean sintiendo algo te desnuda".
  • "Tu mente quiere moverse, y lo mejor que puede hacer una obra de arte es llevarte contigo a un lugar al que nunca imaginaste ir."
  • "La actividad mental de estar dentro de una traducción es algo que simplemente amo. Es como hacer un crucigrama infinito, pero con un producto valioso".
  • "Mi único interés en lidiar con el tiempo es encontrar maneras de detenerlo. Porque cuando no se detiene, uno se aburre".
  • "No creo haber sido poeta en este caso. Hice cosas; algunas de ellas, de vez en cuando, se insertaron en formas poéticas".
  • "Francamente, creo que nadie sabe realmente lo que otra persona quiere decir cuando habla. Es más que una simple traducción; es como lanzarse a la oscuridad".
  • "Creo tener la capacidad de registrar hechos y detalles sensoriales y emocionales, de construir una superficie convincente de cómo se siente la vida, tanto la vida física como la vida emocional".
  • "Las palabras rebotan. Si las dejas, las palabras harán lo que quieran y lo que tengan que hacer".

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Por Redacción Cultura

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Comentarios
  • luis german(18551)Hace 58 minutos
    Maravillosa, Anne Carson.
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