Cali Lee 2026: conozca la programación hasta el 2 de noviembre

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El Festival Internacional del Libro de Cali (Cali Lee) sumergió a la capital vallecaucana en un universo literario en la que múltiples actividades se desarrollarán. Hasta el 2 de noviembre los caleños y demás asistentes podrán participar de actividades como charlas, espacios de meditación, muestras de danza y proyección de películas y cortometrajes. En este evento autores, editoriales, universidades, bibliotecas y colectivos locales se reúnen para resaltar lo que el sector tiene para ofrecer. Las actividades se realizarán el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, todos los días, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., donde funcionan los pabellones de libros, los auditorios y las carpas de la Universidad del Valle, la Red de Bibliotecas Públicas y Comfandi. Además, República Dominicana tendrá un lugar protagónico como país invitado de honor.
La delegación dominicana tendrá su propio pabellón y auditorio en el Bulevar del Río, con una agenda literaria, artística y gastronómica. Incluye la poesía de Marino Beriguete, el ensayo La conjura haitiana y la maldición dominicana, de Francisco Tavárez, y conferencias sobre el Pico Duarte (la montaña más alta del Caribe), el futurismo caribeño en la ficción especulativa, los procesos culturales de la modernidad temprana y la salve y las cofradías como tradición inmaterial. También se abordará la obra de autores dominicanos como Pedro Mir, Juan Bosch, Salomé Ureña, Pedro Henríquez Ureña y Junot Díaz.
A continuación, conozca algunos de los eventos destacados para los próximos días.
Martes 27 de octubre
- Presentación del libro “Vive a tu manera”, de Laura Romero (Planeta) Conversa con Ayda Fernanda Velasco
AUDITORIO TQ
5:00 a 5:45 p.m.
- Inauguración de la exposición Permanente Retratos de Escritores Regionales “Atisbos”
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
5:00 p.m
- Presentación del libro “¿Qué ruido hace un beso? Experiencias homoeróticas en excombatientes de las antiguas Farc-Ep”, de Sebastián Giraldo (Instituto Caro y Cuervo)
AUDITORIO GEUP
6:00 a 6:45 p.m.
- Degustación gastronómica dominicana: sancocho
AUDITORIO PAÍS INVITADO
6:00 a 6:50 p.m.
- Presentación del libro y proyección del documental “Metal Medallo. Si vis pacem, parabellum”, de Juan Diego Parra (FCE), conversa con Carlos Patiño Millán
AUDITORIO CELSIA
6:30 a 8:00 p.m.
Miércoles 28 de octubre
- Obra de teatro “Historias Vivas”, de la agrupación Les Infantes de la Fundación Taller de Anik – FUNTANIK (Sebastian Bautista y agrupación Les Infantes)
BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARTÍ. CALLE 67 CON CRA. 6N
8:00 a 9:00 a.m.
- Talleres “Sin querer queriendo nos divertimos leyendo”. Sala de Lectura Cajita Feliz Libros de McDonald’s
RETRETA
10:00 a.m.
- Taller: Pop up: artefactos que cuentan historias. A cargo de Mariantonia Arana y María Isabel Valderrama
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
10:30 a.m.
- Proyección de audiovisuales Ministerio de Cultura: Desfile Nacional de Carnaval 2025, Folklore dominicano y Tres patrimonios intangibles
AUDITORIO PAÍS INVITADO
11:00 a 11:50 a.m.
- Presentación del libro “Ciencia que resuena: voces, prácticas y desafíos de la divulgación científica en Colombia”, de Catalina López
Otálvaro y José Julián Serrano (Universidad Autónoma de Occidente)
AUDITORIO GEUP
2:00 a 2:45 p.m.
- Batucada: estudiantes de Bellas Artes y del Conservatorio Antonio María Valencia
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
2:00 p.m.
- Renacer entre las grietas: la palabra como refugio y reconstrucción en Cali. Participan: Olga Lores, Mónica Escobar y Viviana Álvarez.
Modera: Fresiman Toro
CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE CALI
4:00 a 5:00 p.m
- Presentación del libro ‘Álvaro Cepeda Samudio: biografía de un genio mamagallista’ (Planeta). A cargo de Darío Henao y William Vega
AUDITORIO PAÍS INVITADO
4:00 a 4:50 p.m.
- Conversatorio. Presentación del libro Débora Arango, la pintora que incomoda. Una alianza entre Celsia y el Museo de Arte Moderno de Medellín.
AUDITORIO CELSIA
5:00 a 6:00 p.m
- Presentación del libro “Me cansé de ser buena con todos”, de Marcela Escobar y Santiago Duque (Círculo de Lectores) Conversan con Juanita Martínez
AUDITORIO TQ
7:00 a 7:45 p.m
Jueves 29 de octubre
- Gráfica en Vivo. A cargo de Henry Salazar y la clase de grabado
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
10:00 a.m.
- Presentación del libro “La Sombra del Libertador”, de Andrés Vallejo Erazo (Banco de la República)
AUDITORIO TQ
11:00 a 11:45 a.m.
- Obra de teatro “Historias Vivas”, de la agrupación Les Infantes de la Fundación Taller de Anik – FUNTANIK (Sebastian Bautista y agrupación Les Infantes)
BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J. RUÍZ.
CALLE 39A #43A-25
11:00 a.m. a 12:00 m.
- Presentación del libro ‘El Son se fue de Cuba y la Salsa de Nueva York’, de Heraclio Parra Barona (Fuespacol).
AUDITORIO PAÍS INVITADO
1:00 a 1:45 p.m.
- Proyecciones de cine y documentales dominicanos: La Grande. Biopic de Fefita la Grande; dirección de Tito Rodríguez
AUDITORIO PAÍS INVITADO
2:00 a 3:50 p.m.
- “Lo que nos enseñaron a olvidar. Genealogía de lo femenino: saberes silenciados y saberes que vuelven”, evento realizado en alianza con la Fundación Bibliotec
AUDITORIO CELSIA
2:30 a 3:15 p.m.
- Presentación del libro ilustrado “Entre niebla y frailejones”, de Laura Sofía Rojas Morales, Daniel Andrés Rivera Joyas y Andrés Maurice
Molina Rondón
CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO
EDITORIAL INDEPENDIENTE
3:00 a 4:00 p.m.
- Presentación del libro "Mariposas en los labios", de Tatiana Howard Rengifo (Escarabajo Editorial)
AUDITORIO PAÍS INVITADO
4:00 a 4:50 p.m.
- Presentación de la antología poética “Gaza, seguimos siendo testigos”, a cargo de Manuela Eusse Ruiz (Siglo del Hombre)
AUDITORIO CELSIA
4:30 a 5:15 p.m.
- Conferencia: El poeta nacional de República Dominicana, la obra de Pedro Mir. A cargo de Juan F. Aguilar
AUDITORIO PAÍS INVITADO
5:00 a 5:50 p.m.
- Presentación del libro: ‘Y pertenecíamos solo a nosotras mismas: archivos de mujeres en la BLAA’. A cargo de Lucy López Panza (Banco de la República)
AUDITORIO PAÍS INVITADO
6:00 a 6:50 p.m.
- Popular Novela Gráfica: El arte de contar historias en viñetas, de Keco Olano y Heidi Muskus (FCE)
AUDITORIO CELSIA
6:30 a 7:15 p.m.
- Presentación del libro “AltaSangre”, de Claudia Amador (La Diligencia) Evento Realizado con el apoyo de Oromo Librería
AUDITORIO TQ
7:00 a 7:45 p.m.
Viernes 30 de octubre
- Presentación de libro “Heroínas de la historia: las próceres olvidadas”, de Ángela Granados (Planeta)
AUDITORIO TQ
10:00 a 10:45 a.m
- Narración de cuentos infantiles, de la colección: Una nueva sociedad. A cargo de José García
AUDITORIO PAÍS INVITADO
10:00 a 10:50 a.m.
- Encuentro con la escritora Cristina Bendek
BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA I.E. ARTICULADA: IE LA BUITRERA, SEDE JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO
10:00 a 11:00 a.m.
- Proyecciones de cine y documentales dominicanos: El Pico Duarte. Documental; dirección de Mariana Rubio Pittaluga y Arturo Dickson
AUDITORIO PAÍS INVITADO
11:00 a 11:50 a.m.
- Presentación de los libros “Antología poética Mujeres de palabra”, “Enalteciendo el arte la declamación: Homenaje al declamador”, y “El trueno del Capitolio”, a cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)
AUDITORIO TQ
2:00 a 2:45 p.m.
- Formato Temporal: Paseo de Olla. Sesión de dibujo con modelo en vivo. A cargo de Yuhamy Mike Viafara
CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO
EDITORIAL INDEPENDIENTE
3:00 a 5:00 p.m.
- Charla: ¿Por qué Cali es la ciudad de las aves?, a cargo de John Jairo Reyes (Mcmullan Birding Ensifera Editores)
AUDITORIO CELSIA
3:30 a 4:15 p.m.
- Conversatorio: El pueblo como personaje: memoria, deseo y vida cotidiana en la novela. A cargo de Jeury Ramírez Bidó
AUDITORIO PAÍS INVITADO
4:00 a 4:50 p.m
- Lecturas Performáticas del libro “Voces Kalydrama Antología de Voces femeninas”. Coedición Universidad del Valle y Bellas Artes. A cargo de Lucía Amaya y Patricia Aguirre
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
4:00 p.m.
- Archivo y collage. Presentación del fanzine poemario fúnebre. A cargo de La chucha gráfica y editorial Imperfecta
CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO
EDITORIAL INDEPENDIENTE
5:00 a 6:00 p.m.
- Stand Up de Terror: La casa de la Bruja. A cargo de Luis Suescun
AUDITORIO CELSIA
6:30 a 7:15p.m.
Sábado 31 de octubre
- Taller de experimentación musical para niños a cargo de Aurora Zafra
AUDITORIO PAÍS INVITADO
10:00 a 10:50 a.m.
- Conversatorio: Identidad territorial de los carnavales dominicanos y el desfile nacional. A cargo de Josué Gómez y José Miguel Llaverías
AUDITORIO PAÍS INVITADO
11:00 a 11:50 a.m.
- Taller filosófico-literario: Llorar con las palabras, hacia un mito de la lágrima. A cargo de Juan Carlos Siuffi y Miguel Ángel Gutiérrez (El Bombillo)
CARPA UNIVALLE
11:00 a.m. a 1:00 p.m
- Presentación del libro ‘La Voz de la Abuela no muere’, de Teresa de Jesús Hurtado Meza (Fuespacol). Conversa con Ángela María Sánchez Gómez
AUDITORIO PAÍS INVITADO
1:00 a 1:45 p.m.
- Proyecciones de cine y documentales dominicanos: Capitán Avispa. Animación familiar; dirección de Jean Gabriel Guerra y Jonnathan Meléndez
AUDITORIO PAÍS INVITADO
2:00 a 3:50 p.m.
- Taller de carpintería y elaboración de juguetes artesanales. A cargo de Amaranto Juguetería
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
2:30 p.m.
- Presentación de los libros “Vestidos para jugar y La niña”, “la gata y el árbol”, de Melania Satizábal Reyes: historias para mirar, leer y jugar
CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI
3:00 a 4:00 p.m.
- Taller Serigrafía en vivo: el terror es femenino. A cargo de Colectivo Ultravioleta
CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE
3:00 a 5:00 p.m.
- Presentación del libro “Con la boca llena de niebla”, de Juan F. Aguilar (Escarabajo Editorial) Conversa con Saúl Munevar
AUDITORIO TQ
6:00 a 6:45 p.m.
- Presentación del libro “Marionetas de Praga” de Eduardo Bechara Navratilova. Conversa con John Walter Raigoza (Escarabajo Editorial)
AUDITORIO CELSIA
6:30 a 7:15p.m.
Domingo 1 de noviembre
- Presentación del libro “Letrario”, de María Mercedes Echeverri García y Silvia María Arango Echeverri (Editorial Morulo)
AUDITORIO TQ
10:00 a 10:45 a.m.
- Taller: Cartel, serigrafía y fuego. A cargo de Andrea Puentes y María José Pachó (Fuegoarde Estudio Creativo)
CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA
10:00 a.m.
- Conferencia: ¿Por qué migran las personas colombianas a España?. A cargo de Sergio Alejandro Gómez
AUDITORIO CELSIA
10:30 a 11:15 a.m.
- Presentación del libro “Hannah Arendt. El tesoro perdido de la resistencia política frente al mal totalitario”, de Yuliana Leal (Universidad Javeriana Cali)
AUDITORIO GEUP
11:00 a 11:45 a.m.
- Taller filosófico-literario: Llorar con las palabras, hacia un mito de la lágrima. A cargo de Juan Carlos Siuffi y Miguel Ángel Gutiérrez (El
Bombillo)
CARPA UNIVALLE
11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Los temblores de la esperanza: Lectura en solidaridad por las víctimas del terremoto en Colombia
AUDITORIO TQ
1:00 a 1:45 p.m.
- Presentación del libro ‘Filomena y sus aventuras’, de Victoria Navarrete Pineda (Planeta)
AUDITORIO PAÍS INVITADO
2:00 a 2:45 p.m.
- Presentación del libro “No soy un bicho raro” de Ángela Posada Swafford (Planeta) Conversa con Nur Cure
AUDITORIO TQ
3:00 a 3:45 p.m.
- Recital poético. A cargo del Colectivo de adulto mayor (Licenciatura en literatura Universidad del Valle Sede Palmira)
CARPA UNIVALLE
3:00 a 4:45 p.m.
- Presentación del libro “La democracia fatigada”, de Humberto de la Calle (PRH) Conversa con Mabel Lara
AUDITORIO CELSIA
4:30 a 5:15 p.m.
- Presentación del libro “Una lucha contra el olvido”, de Juan Guillermo Mercado (Planeta) Conversa con César Polanía
AUDITORIO TQ
6:00 a 6:45 p.m.
- Memoria del viento: Recital poético en homenaje a Matilde Espinosa. A cargo de Jhon Raigoza, Jennifer Paz Vidal, Diego Román Konrad, Isabella Romero y Néstor Mendoza
AUDITORIO TQ
7:00 a 7:45 p.m.
Lunes 2 de noviembre
- Mediaciones de lectura: Cuentos a la orilla del mar
CARPA COMFANDI
10:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Presentación del Libro “Cenizas doradas”, de William Vega Fernández (Ediciones El Silencio)
AUDITORIO PAÍS INVITADO
1:00 a 1:45 p.m.
- Proyecciones de cine y documentales dominicanos: Veneno, Primera Caída: El Relámpago de Jack. Dirección de Tabaré Blanchard
AUDITORIO PAÍS INVITADO
2:00 a 3:50 p.m.
- Taller de colorear aves. A cargo de Mcmullan Birding – Ensifera Editores
RETRETA
2:00 a 4:00 p.m.
- Taller infantil creativo : En la madriguera de la liebre. Lee, dibuja y crea figuras con origami. A cargo de: Librería la Liebre
CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL
INDEPENDIENTE
3:00 a 4:30 p.m.
- Presentación del libro “Los mares de la luna”, de Juan Fernando Merino (Ediciones El Silencio)
CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS
3:00 p.m.
- Presentación del libro ‘Mariposas en los labios’, de Tatiana Howard Rengifo (Escarabajo Editorial)
AUDITORIO PAÍS INVITADO
6:00 a 6:50 p.m.
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