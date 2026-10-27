Cali Lee 2026: conozca la programación hasta el 2 de noviembre

El Festival Internacional del Libro de Cali (Cali Lee) sumergió a la capital vallecaucana en un universo literario en la que múltiples actividades se desarrollarán. Hasta el 2 de noviembre los caleños y demás asistentes podrán participar de actividades como charlas, espacios de meditación, muestras de danza y proyección de películas y cortometrajes. En este evento autores, editoriales, universidades, bibliotecas y colectivos locales se reúnen para resaltar lo que el sector tiene para ofrecer. Las actividades se realizarán el Bulevar del Río y…

El Festival Internacional del Libro de Cali (Cali Lee) sumergió a la capital vallecaucana en un universo literario en la que múltiples actividades se desarrollarán. Hasta el 2 de noviembre los caleños y demás asistentes podrán participar de actividades como charlas, espacios de meditación, muestras de danza y proyección de películas y cortometrajes. En este evento autores, editoriales, universidades, bibliotecas y colectivos locales se reúnen para resaltar lo que el sector tiene para ofrecer. Las actividades se realizarán el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar, todos los días, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., donde funcionan los pabellones de libros, los auditorios y las carpas de la Universidad del Valle, la Red de Bibliotecas Públicas y Comfandi. Además, República Dominicana tendrá un lugar protagónico como país invitado de honor.

La delegación dominicana tendrá su propio pabellón y auditorio en el Bulevar del Río, con una agenda literaria, artística y gastronómica. Incluye la poesía de Marino Beriguete, el ensayo La conjura haitiana y la maldición dominicana, de Francisco Tavárez, y conferencias sobre el Pico Duarte (la montaña más alta del Caribe), el futurismo caribeño en la ficción especulativa, los procesos culturales de la modernidad temprana y la salve y las cofradías como tradición inmaterial. También se abordará la obra de autores dominicanos como Pedro Mir, Juan Bosch, Salomé Ureña, Pedro Henríquez Ureña y Junot Díaz.

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A continuación, conozca algunos de los eventos destacados para los próximos días.

Martes 27 de octubre

Presentación del libro “Vive a tu manera”, de Laura Romero (Planeta) Conversa con Ayda Fernanda Velasco

AUDITORIO TQ

5:00 a 5:45 p.m.

AUDITORIO TQ 5:00 a 5:45 p.m. Inauguración de la exposición Permanente Retratos de Escritores Regionales “Atisbos”

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

5:00 p.m

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 5:00 p.m Presentación del libro “¿Qué ruido hace un beso? Experiencias homoeróticas en excombatientes de las antiguas Farc-Ep”, de Sebastián Giraldo (Instituto Caro y Cuervo)

AUDITORIO GEUP

6:00 a 6:45 p.m.

AUDITORIO GEUP 6:00 a 6:45 p.m. Degustación gastronómica dominicana: sancocho

AUDITORIO PAÍS INVITADO

6:00 a 6:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 6:00 a 6:50 p.m. Presentación del libro y proyección del documental “Metal Medallo. Si vis pacem, parabellum”, de Juan Diego Parra (FCE), conversa con Carlos Patiño Millán

AUDITORIO CELSIA

6:30 a 8:00 p.m.

Miércoles 28 de octubre

Obra de teatro “Historias Vivas”, de la agrupación Les Infantes de la Fundación Taller de Anik – FUNTANIK (Sebastian Bautista y agrupación Les Infantes)

BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARTÍ. CALLE 67 CON CRA. 6N

8:00 a 9:00 a.m.

BIBLIOTECA PÚBLICA JOSÉ MARTÍ. CALLE 67 CON CRA. 6N 8:00 a 9:00 a.m. Talleres “Sin querer queriendo nos divertimos leyendo”. Sala de Lectura Cajita Feliz Libros de McDonald’s

RETRETA

10:00 a.m.

RETRETA 10:00 a.m. Taller: Pop up: artefactos que cuentan historias. A cargo de Mariantonia Arana y María Isabel Valderrama

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

10:30 a.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 10:30 a.m. Proyección de audiovisuales Ministerio de Cultura: Desfile Nacional de Carnaval 2025, Folklore dominicano y Tres patrimonios intangibles

AUDITORIO PAÍS INVITADO

11:00 a 11:50 a.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 11:00 a 11:50 a.m. Presentación del libro “Ciencia que resuena: voces, prácticas y desafíos de la divulgación científica en Colombia”, de Catalina López

Otálvaro y José Julián Serrano (Universidad Autónoma de Occidente)

AUDITORIO GEUP

2:00 a 2:45 p.m.

Otálvaro y José Julián Serrano (Universidad Autónoma de Occidente) AUDITORIO GEUP 2:00 a 2:45 p.m. Batucada: estudiantes de Bellas Artes y del Conservatorio Antonio María Valencia

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

2:00 p.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 2:00 p.m. Renacer entre las grietas: la palabra como refugio y reconstrucción en Cali. Participan: Olga Lores, Mónica Escobar y Viviana Álvarez.

Modera: Fresiman Toro

CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

DE CALI

4:00 a 5:00 p.m

Modera: Fresiman Toro CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI 4:00 a 5:00 p.m Presentación del libro ‘Álvaro Cepeda Samudio: biografía de un genio mamagallista’ (Planeta). A cargo de Darío Henao y William Vega

AUDITORIO PAÍS INVITADO

4:00 a 4:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 4:00 a 4:50 p.m. Conversatorio. Presentación del libro Débora Arango, la pintora que incomoda. Una alianza entre Celsia y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

AUDITORIO CELSIA

5:00 a 6:00 p.m

AUDITORIO CELSIA 5:00 a 6:00 p.m Presentación del libro “Me cansé de ser buena con todos”, de Marcela Escobar y Santiago Duque (Círculo de Lectores) Conversan con Juanita Martínez

AUDITORIO TQ

7:00 a 7:45 p.m

Jueves 29 de octubre

Gráfica en Vivo. A cargo de Henry Salazar y la clase de grabado

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

10:00 a.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 10:00 a.m. Presentación del libro “La Sombra del Libertador”, de Andrés Vallejo Erazo (Banco de la República)

AUDITORIO TQ

11:00 a 11:45 a.m.

AUDITORIO TQ 11:00 a 11:45 a.m. Obra de teatro “Historias Vivas”, de la agrupación Les Infantes de la Fundación Taller de Anik – FUNTANIK (Sebastian Bautista y agrupación Les Infantes)

BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J. RUÍZ.

CALLE 39A #43A-25

11:00 a.m. a 12:00 m.

BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J. RUÍZ. CALLE 39A #43A-25 11:00 a.m. a 12:00 m. Presentación del libro ‘El Son se fue de Cuba y la Salsa de Nueva York’, de Heraclio Parra Barona (Fuespacol).

AUDITORIO PAÍS INVITADO

1:00 a 1:45 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 1:00 a 1:45 p.m. Proyecciones de cine y documentales dominicanos: La Grande. Biopic de Fefita la Grande; dirección de Tito Rodríguez

AUDITORIO PAÍS INVITADO

2:00 a 3:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 2:00 a 3:50 p.m. “Lo que nos enseñaron a olvidar. Genealogía de lo femenino: saberes silenciados y saberes que vuelven”, evento realizado en alianza con la Fundación Bibliotec

AUDITORIO CELSIA

2:30 a 3:15 p.m.

AUDITORIO CELSIA 2:30 a 3:15 p.m. Presentación del libro ilustrado “Entre niebla y frailejones”, de Laura Sofía Rojas Morales, Daniel Andrés Rivera Joyas y Andrés Maurice

Molina Rondón

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO

EDITORIAL INDEPENDIENTE

3:00 a 4:00 p.m.

Molina Rondón CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE 3:00 a 4:00 p.m. Presentación del libro "Mariposas en los labios", de Tatiana Howard Rengifo (Escarabajo Editorial)

AUDITORIO PAÍS INVITADO

4:00 a 4:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 4:00 a 4:50 p.m. Presentación de la antología poética “Gaza, seguimos siendo testigos”, a cargo de Manuela Eusse Ruiz (Siglo del Hombre)

AUDITORIO CELSIA

4:30 a 5:15 p.m.

AUDITORIO CELSIA 4:30 a 5:15 p.m. Conferencia: El poeta nacional de República Dominicana, la obra de Pedro Mir. A cargo de Juan F. Aguilar

AUDITORIO PAÍS INVITADO

5:00 a 5:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 5:00 a 5:50 p.m. Presentación del libro: ‘Y pertenecíamos solo a nosotras mismas: archivos de mujeres en la BLAA’. A cargo de Lucy López Panza (Banco de la República)

AUDITORIO PAÍS INVITADO

6:00 a 6:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 6:00 a 6:50 p.m. Popular Novela Gráfica: El arte de contar historias en viñetas, de Keco Olano y Heidi Muskus (FCE)

AUDITORIO CELSIA

6:30 a 7:15 p.m.

AUDITORIO CELSIA 6:30 a 7:15 p.m. Presentación del libro “AltaSangre”, de Claudia Amador (La Diligencia) Evento Realizado con el apoyo de Oromo Librería

AUDITORIO TQ

7:00 a 7:45 p.m.

Viernes 30 de octubre

Presentación de libro “Heroínas de la historia: las próceres olvidadas”, de Ángela Granados (Planeta)

AUDITORIO TQ

10:00 a 10:45 a.m

AUDITORIO TQ 10:00 a 10:45 a.m Narración de cuentos infantiles, de la colección: Una nueva sociedad. A cargo de José García

AUDITORIO PAÍS INVITADO

10:00 a 10:50 a.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 10:00 a 10:50 a.m. Encuentro con la escritora Cristina Bendek

BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA I.E. ARTICULADA: IE LA BUITRERA, SEDE JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO

10:00 a 11:00 a.m.

BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA I.E. ARTICULADA: IE LA BUITRERA, SEDE JOSÉ MARÍA GARCÍA DE TOLEDO 10:00 a 11:00 a.m. Proyecciones de cine y documentales dominicanos: El Pico Duarte. Documental; dirección de Mariana Rubio Pittaluga y Arturo Dickson

AUDITORIO PAÍS INVITADO

11:00 a 11:50 a.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 11:00 a 11:50 a.m. Presentación de los libros “Antología poética Mujeres de palabra”, “Enalteciendo el arte la declamación: Homenaje al declamador”, y “El trueno del Capitolio”, a cargo de Mónica Ossa (Ediciones Grainart)

AUDITORIO TQ

2:00 a 2:45 p.m.

AUDITORIO TQ 2:00 a 2:45 p.m. Formato Temporal: Paseo de Olla. Sesión de dibujo con modelo en vivo. A cargo de Yuhamy Mike Viafara

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO

EDITORIAL INDEPENDIENTE

3:00 a 5:00 p.m.

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE 3:00 a 5:00 p.m. Charla: ¿Por qué Cali es la ciudad de las aves?, a cargo de John Jairo Reyes (Mcmullan Birding Ensifera Editores)

AUDITORIO CELSIA

3:30 a 4:15 p.m.

AUDITORIO CELSIA 3:30 a 4:15 p.m. Conversatorio: El pueblo como personaje: memoria, deseo y vida cotidiana en la novela. A cargo de Jeury Ramírez Bidó

AUDITORIO PAÍS INVITADO

4:00 a 4:50 p.m

AUDITORIO PAÍS INVITADO 4:00 a 4:50 p.m Lecturas Performáticas del libro “Voces Kalydrama Antología de Voces femeninas”. Coedición Universidad del Valle y Bellas Artes. A cargo de Lucía Amaya y Patricia Aguirre

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

4:00 p.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 4:00 p.m. Archivo y collage. Presentación del fanzine poemario fúnebre. A cargo de La chucha gráfica y editorial Imperfecta

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO

EDITORIAL INDEPENDIENTE

5:00 a 6:00 p.m.

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE 5:00 a 6:00 p.m. Stand Up de Terror: La casa de la Bruja. A cargo de Luis Suescun

AUDITORIO CELSIA

6:30 a 7:15p.m.

Sábado 31 de octubre

Taller de experimentación musical para niños a cargo de Aurora Zafra

AUDITORIO PAÍS INVITADO

10:00 a 10:50 a.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 10:00 a 10:50 a.m. Conversatorio: Identidad territorial de los carnavales dominicanos y el desfile nacional. A cargo de Josué Gómez y José Miguel Llaverías

AUDITORIO PAÍS INVITADO

11:00 a 11:50 a.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 11:00 a 11:50 a.m. Taller filosófico-literario: Llorar con las palabras, hacia un mito de la lágrima. A cargo de Juan Carlos Siuffi y Miguel Ángel Gutiérrez (El Bombillo)

CARPA UNIVALLE

11:00 a.m. a 1:00 p.m

CARPA UNIVALLE 11:00 a.m. a 1:00 p.m Presentación del libro ‘La Voz de la Abuela no muere’, de Teresa de Jesús Hurtado Meza (Fuespacol). Conversa con Ángela María Sánchez Gómez

AUDITORIO PAÍS INVITADO

1:00 a 1:45 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 1:00 a 1:45 p.m. Proyecciones de cine y documentales dominicanos: Capitán Avispa. Animación familiar; dirección de Jean Gabriel Guerra y Jonnathan Meléndez

AUDITORIO PAÍS INVITADO

2:00 a 3:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 2:00 a 3:50 p.m. Taller de carpintería y elaboración de juguetes artesanales. A cargo de Amaranto Juguetería

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

2:30 p.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 2:30 p.m. Presentación de los libros “Vestidos para jugar y La niña”, “la gata y el árbol”, de Melania Satizábal Reyes: historias para mirar, leer y jugar

CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI

3:00 a 4:00 p.m.

CARPA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CALI 3:00 a 4:00 p.m. Taller Serigrafía en vivo: el terror es femenino. A cargo de Colectivo Ultravioleta

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE

3:00 a 5:00 p.m.

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE 3:00 a 5:00 p.m. Presentación del libro “Con la boca llena de niebla”, de Juan F. Aguilar (Escarabajo Editorial) Conversa con Saúl Munevar

AUDITORIO TQ

6:00 a 6:45 p.m.

AUDITORIO TQ 6:00 a 6:45 p.m. Presentación del libro “Marionetas de Praga” de Eduardo Bechara Navratilova. Conversa con John Walter Raigoza (Escarabajo Editorial)

AUDITORIO CELSIA

6:30 a 7:15p.m.

Domingo 1 de noviembre

Presentación del libro “Letrario”, de María Mercedes Echeverri García y Silvia María Arango Echeverri (Editorial Morulo)

AUDITORIO TQ

10:00 a 10:45 a.m.

AUDITORIO TQ 10:00 a 10:45 a.m. Taller: Cartel, serigrafía y fuego. A cargo de Andrea Puentes y María José Pachó (Fuegoarde Estudio Creativo)

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA

10:00 a.m.

CARPA BELLAS ARTES: CEIBA Y FAVA 10:00 a.m. Conferencia: ¿Por qué migran las personas colombianas a España?. A cargo de Sergio Alejandro Gómez

AUDITORIO CELSIA

10:30 a 11:15 a.m.

AUDITORIO CELSIA 10:30 a 11:15 a.m. Presentación del libro “Hannah Arendt. El tesoro perdido de la resistencia política frente al mal totalitario”, de Yuliana Leal (Universidad Javeriana Cali)

AUDITORIO GEUP

11:00 a 11:45 a.m.

AUDITORIO GEUP 11:00 a 11:45 a.m. Taller filosófico-literario: Llorar con las palabras, hacia un mito de la lágrima. A cargo de Juan Carlos Siuffi y Miguel Ángel Gutiérrez (El

Bombillo)

CARPA UNIVALLE

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bombillo) CARPA UNIVALLE 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Los temblores de la esperanza: Lectura en solidaridad por las víctimas del terremoto en Colombia

AUDITORIO TQ

1:00 a 1:45 p.m.

AUDITORIO TQ 1:00 a 1:45 p.m. Presentación del libro ‘Filomena y sus aventuras’, de Victoria Navarrete Pineda (Planeta)

AUDITORIO PAÍS INVITADO

2:00 a 2:45 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 2:00 a 2:45 p.m. Presentación del libro “No soy un bicho raro” de Ángela Posada Swafford (Planeta) Conversa con Nur Cure

AUDITORIO TQ

3:00 a 3:45 p.m.

AUDITORIO TQ 3:00 a 3:45 p.m. Recital poético. A cargo del Colectivo de adulto mayor (Licenciatura en literatura Universidad del Valle Sede Palmira)

CARPA UNIVALLE

3:00 a 4:45 p.m.

CARPA UNIVALLE 3:00 a 4:45 p.m. Presentación del libro “La democracia fatigada”, de Humberto de la Calle (PRH) Conversa con Mabel Lara

AUDITORIO CELSIA

4:30 a 5:15 p.m.

AUDITORIO CELSIA 4:30 a 5:15 p.m. Presentación del libro “Una lucha contra el olvido”, de Juan Guillermo Mercado (Planeta) Conversa con César Polanía

AUDITORIO TQ

6:00 a 6:45 p.m.

AUDITORIO TQ 6:00 a 6:45 p.m. Memoria del viento: Recital poético en homenaje a Matilde Espinosa. A cargo de Jhon Raigoza, Jennifer Paz Vidal, Diego Román Konrad, Isabella Romero y Néstor Mendoza

AUDITORIO TQ

7:00 a 7:45 p.m.

Lunes 2 de noviembre

Mediaciones de lectura: Cuentos a la orilla del mar

CARPA COMFANDI

10:00 a.m. a 8:00 p.m.

CARPA COMFANDI 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Presentación del Libro “Cenizas doradas”, de William Vega Fernández (Ediciones El Silencio)

AUDITORIO PAÍS INVITADO

1:00 a 1:45 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 1:00 a 1:45 p.m. Proyecciones de cine y documentales dominicanos: Veneno, Primera Caída: El Relámpago de Jack. Dirección de Tabaré Blanchard

AUDITORIO PAÍS INVITADO

2:00 a 3:50 p.m.

AUDITORIO PAÍS INVITADO 2:00 a 3:50 p.m. Taller de colorear aves. A cargo de Mcmullan Birding – Ensifera Editores

RETRETA

2:00 a 4:00 p.m.

RETRETA 2:00 a 4:00 p.m. Taller infantil creativo : En la madriguera de la liebre. Lee, dibuja y crea figuras con origami. A cargo de: Librería la Liebre

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL

INDEPENDIENTE

3:00 a 4:30 p.m.

CARPA OLLA GRÁFICA, ENCUENTRO EDITORIAL INDEPENDIENTE 3:00 a 4:30 p.m. Presentación del libro “Los mares de la luna”, de Juan Fernando Merino (Ediciones El Silencio)

CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS

3:00 p.m.

CARPA EL VALLE Y SUS LETRAS 3:00 p.m. Presentación del libro ‘Mariposas en los labios’, de Tatiana Howard Rengifo (Escarabajo Editorial)

AUDITORIO PAÍS INVITADO

6:00 a 6:50 p.m.

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