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Calibélula cumple 10 años: el festival de cine para niños que formó públicos en Colombia

El festival de cine Calibélula cumplió diez años proyectando cine infantil y juvenil en Cali. Su directora, Patricia Patiño, habló para El Espectador sobre los orígenes de este evento.

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Redacción Cultura
28 de septiembre de 2026 – 08:16 p. m.
Calibélula
El décimo Festival de Cine Calibélula ha tenido más de 70.000 asistentes en sus últimas nueve ediciones.
Foto: Cortesía Calibélula

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El Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Calibélula celebra su décima edición entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Este evento fue creado con el objetivo de contribuir a la formación de públicos infantiles y juveniles y al fortalecimiento de la cultura cinematográfica y audiovisual en Colombia. En la Cinemateca La Tertulia se realizó la inauguración de esta edición, con la proyección del filme "Ben, un lémur en fuga", que contará con 130 películas nacionales e internacionales.

Además de la proyección de las películas, que…

Por Redacción Cultura

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