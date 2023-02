Cambiar el mundo musical con una maratón a la vez

David Lang ganó un Pulitzer por su composición “The little match girl passion”, inspirada en una historia de Hans Christian Andersen. / Peter Serling Foto: Peter Serling

¿Cómo empezó Bang on a Can?

Era 1987, éramos tres jóvenes compositores en Nueva York y nos reuníamos todos los días, mirábamos el mundo de la música, pensábamos en cosas que deseábamos que fueran diferentes. Queríamos que se tocara cierta música, que se hablara de la música de una manera particular, tener un tipo diferente de audiencia y que la música y los compositores de todos los tipos de música fueran tratados respetuosamente. Después de un año de quejarnos de que no se estaba haciendo nada para crear el mundo en el que queríamos vivir, decidimos que nadie iba a hacer esto si no lo hacíamos nosotros mismos. Comenzamos un concierto de maratón de 12 horas de todo tipo de música diferente, y lo llamamos Bang on a Can Marathon. No pensamos que íbamos a construir una organización que todavía estaría aquí 35 años después. Pensamos que solo íbamos a hacer esto una vez. Pero fue muy divertido, y parecía que aún había más trabajo por hacer, así que seguimos haciéndolo. Todo surgió de ese primer impulso en 1987 de mirar el mundo y preguntar por qué el mundo es como es y por qué no puede ser mejor.

¿Qué ha cambiado en los últimos 35 años?

Michael, Julia y yo somos básicamente voluntarios, seguimos siendo los directores artísticos y tomamos decisiones sobre las cosas que nos apasionan. La organización puede cambiar en función de las cosas que nos emocionan mucho, en las que creemos, en las que queremos hacer, que pueden no ser las cosas que hacíamos hace 10 años. Una de las cosas que ha cambiado, que en realidad tiene que ver con este concierto maratónico aquí en Colombia, es que comenzamos pensando que queríamos romper las barreras entre los diferentes tipos de música, y al principio pensamos, está bien, solo hay algunas diferentes áreas de la música que están en la frontera de donde estamos, de la música clásica experimental o la música mínima. A medida que pasaron los años, nos dimos cuenta de que hay otras personas que se basan en otros tipos de música de distintas culturas y nuestra invitación a otros músicos de lugares más lejanos a nuestra base de operaciones ha crecido de manera espectacular en los últimos años.

¿Cómo se les ocurrió el nombre Bang on a Can?

Era una especie de broma, estábamos tratando de pensar en cómo describir lo que hacíamos de una manera que hiciera que los nuevos oyentes sintieran curiosidad por la música. Si llamáramos a nuestra organización Festival de Música Seria, todos pensarían que es muy serio y entonces la gente se alejaría. Si lo llamáramos algo que fuera curioso y tal vez un poco divertido, entonces tal vez la gente sentiría curiosidad por nosotros. Así que lo llamamos Bang on a Can. Estábamos sentados tratando de describir lo que hacemos, y luego Julie simplemente dijo: ¿qué tal si algunos compositores se sientan y golpean una lata? Y pensamos que eso era tan divertido que decidimos que ese debería ser nuestro nombre.

¿Cómo seleccionaron los artistas que estarán en el escenario en Colombia?

Escuchamos una gran cantidad de música y también trabajamos con la ayuda del periodista musical Betto Arcos, que conoce la escena musical aquí. Decidimos que intentaríamos hacer un concierto muy amplio con muchas cosas diferentes. Si estás haciendo un concierto como este, es difícil escuchar música durante seis horas. Este concierto es una maratón de seis horas y una cosa que tiene que pasar en un concierto como este es que cada pieza, banda o grupo debe tener un perfil fuerte. Tiene que representar algo muy poderoso por sí solo que parezca un desafío para lo anterior y lo posterior. Porque lo que debería suceder y lo que espero que le suceda a cada persona que venga a este concierto es que vea una pieza musical y la escuche, y escuche lo emocionante que es, y luego piense: eso es fantástico, pero viene el siguiente y desafía tu percepción. Se trata de mantener la sensación de asombro en la audiencia, que todo es posible y que no hay decisiones buenas ni malas.

¿Cómo ve a Bang on a Can en el futuro?

Acabamos de empezar un nuevo festival en Nueva York llamado Long Play y este es un festival de 65 conciertos que son en dos días. Todos están a poca distancia uno del otro en Brooklyn y hay diferentes tipos de música y compras un boleto y puedes ver cualquier concierto que quieras. Va de la mañana a la noche en dos días en Brooklyn. Esto es algo que es muy emocionante para nosotros porque significa que podemos presentar más música y una variedad más amplia de personas y no me sorprendería ver si Bang on a Can puede expandir eso y hacer más cosas como esa a mayor escala y que inviten a más personas a participar con nosotros.