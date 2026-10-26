Todo apunta a que Camilo Noguera Pardo, quien se había desempeñado como viceministro de educación, llegaría a la dirección del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia (ICANH). El abogado sería el sucesor de Alhena Caicedo, quien había ocupado el cargo desde el 13 de septiembre de 2022. La hoja de vida de Noguera ya se encuentra publicada en la página web de aspirantes de la Presidencia, el paso previo a que la ministra de Cultura, Paola Holguín, oficialice el nombramiento.

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Camilo Noguera Pardo pasaría del Viceministerio de Educación a la dirección del ICANH

Noguera Pardo se había posesionado como viceministro de educación el 12 de agosto, mientras Viviane Morales era ministra, aunque Morales ya salió de la cartera y ahora es consejera comisionada para la paz.

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El nuevo director del ICANH es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, graduado en 2010. Posteriormente, realizó una especialización en 2011 y una maestría en 2012, ambas en docencia e investigación universitaria. En 2018 se graduó de un doctorado en bioética.

Durante el gobierno de Iván Duque, se desempeñó como asesor del comisionado de Paz Miguel Ceballos. Además, según su hoja de vida, ha trabajado en varias ocasiones como docente de su alma mater. En este rol suma ocho años de experiencia, mientras que como empleado del sector privado se destacan 10 años de experiencia laboral y un mes como servidor público.

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La Silla Vacía reportó que Noguera ha estado casado desde 2010 con Ángela María Ordóñez, hija menor del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez.

El que sería el nuevo director del ICANH también tiene tres postdoctorados en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad Reggio Emilia, Italia; en Bioética, Salud Pública y Sustentabilidad Global, de la American University of S.N., EE.UU., y en Bioética, de la Universidad El Bosque.

"Su línea de pensamiento está fuertemente influenciada por la filosofía clásica y el pensamiento conservador, apoyándose con frecuencia en pensadores icónicos como el ensayista colombiano Nicolás Gómez Dávila y el filósofo español José Ortega y Gasset", reportó El Nuevo Siglo.

Mientras se hace oficial el nombramiento, en redes sociales varias personas ya han cuestionado esta elección, destacando que las áreas de experticia de Noguera Pardo no están directamente relacionadas con las disciplinas que abarca el ICANH.

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