Camilo Torres Tenorio 200 años después: “¿Qué hacer para sostener nuestra Independencia?”

Mi querido tío: He recibido la de usted de 30 del pasado abril con el impreso que la acompaña. Por éste y por el papel cuya copia remitió a usted d. n., he visto confirmadas las funestas noticias de España que habíamos tenido aquí desde el correo pasado por cartas de Cartagena y por gacetas inglesas. Ni podíamos esperar otra cosa después de la derrota que sufrieron nuestros ejércitos en las acciones de Ocaña y Alba de Tormes. La desorganización y casi destrucción que ellos padecieron, la desconfianza…

Mi querido tío: He recibido la de usted de 30 del pasado abril con el impreso que la acompaña. Por éste y por el papel cuya copia remitió a usted d. n., he visto confirmadas las funestas noticias de España que habíamos tenido aquí desde el correo pasado por cartas de Cartagena y por gacetas inglesas. Ni podíamos esperar otra cosa después de la derrota que sufrieron nuestros ejércitos en las acciones de Ocaña y Alba de Tormes. La desorganización y casi destrucción que ellos padecieron, la desconfianza en el Gobierno y los partidos que se levantaban por todas partes; nuestros ejércitos pequeños, mal armados, peor disciplinados, y obligados a luchar con legiones formidables, acostumbradas hace mucho tiempo a la victoria, y mandadas por los primeros generales de Europa, todo, todo pronosticaba que la ruina de España era inevitable y que era preciso un milagro para que ella pudiera salvarse.

Pero si en este estado de debilidad y desorden de la España han entrado 300.000 franceses para atacarla por todos los puntos y en todo sentido, no hay remedio; la conquista es hecha, y la obra de Napoleón en España ha sido concluida en toda esta primavera. Cádiz, que ha sido el último asilo de los patriotas, y en donde se dice que están reunidos más de 150.000 españoles, es imposible que pueda resistir por mucho tiempo. Una reunión tan considerable de gentes en una ciudad que hasta el agua la recibe de afuera, es preciso que tenga que sufrir la sed, el hambre y las enfermedades que son consiguientes a esto, y al fin Cádiz, como las demás ciudades de España, habrá tenido que rendirse al poder irresistible del tirano.

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Y bien. ¿Cuál será entonces nuestra suerte? ¿Qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar para sostener nuestra Independencia y libertad, esta Independencia que debíamos disfrutar desde el mes de septiembre de 1808? ¡Ah! Yo abro los ojos, y no miro por todas partes sino nubes negras que amenazan con una tempestad terrible. Hay buenos patriotas, ciudadanos ilustrados y de virtudes, que conocen sus derechos y saben sostenerlos; pero es muy considerable el número de ignorantes, de los egoístas y de los quietistas. Fluctuamos entre esperanzas y temores. Nuestros derechos son demasiado claros, son derechos consignados en la naturaleza, y sagrados por la razón y por la justicia. Ya está muy cerca el día feliz, este gran día que no previeron nuestros padres cuando nos dejaron por herencia una vergonzosa esclavitud. Sí: está muy cerca el día en que se declare y reconozca que somos hombres, que somos ciudadanos y que formamos un pueblo soberano. La cadena se ha roto, y el yugo que nos abrumaba, sin que nosotros lo sacudamos, se ha caído por sí mismo.

Así es la verdad; pero los mandones, estos enemigos domésticos, estos sátrapas crueles, miran con horror estas ideas; y ellos quisieran sellar eternamente nuestra esclavitud y evitar a todo riesgo nuestra Independencia. La conducta de estos hombres ciegos, ya sabe usted cuál ha sido en estos dos años. Terror ha sido su sistema; terror y opre sión han sido los medios con que han hostigado y exasperado a este inocente pueblo. Pesquisas, prisiones, calabozos, cadenas, destierros, y últimamente la efusión de sangre de nuestros hermanos, son los medios de que se han valido para ahogar el grito de la razón, para intimidarnos y llevar a cabo sus inicuos proyectos. ¡Qué horrible espectáculo el que estos hombres nos dieran el día 13 de este mes! Cuando nadie se acordaba ya del ridículo suceso de los llanos, y cuando todo el mundo esperaba que los autores de aquel acontecimiento serían castigados con moderación y con atención a las actuales circunstancias, de repente nos hallamos en Santafé con dos cabezas, la una del cadete Rosillo y la otra de un Cadena primo suyo, ambos muchachos y ambos mártires de la libertad del Reino; ¡causa horror el modo y los términos con que han sido juzgados y sentenciados estos dos infelices jóvenes, con otros tres que igualmente han sido víctimas y compañeros en su suerte desgraciada!

El delincuente más abominable, el reo cargado de los delitos más atroces, es juzgado y sentenciado según todas las formalidades de las leyes, y su sentencia no se ejecuta hasta que se ha apurado el último recurso. Pero aquellos infelices no han gozado de este beneficio. Con un breve sumario y con el dictamen de un abogado de Tunja, doctor Nieto, fueron condenados a la pena de horca, y por falta de verdugo fueron arcabuceados sin haberse siquiera consultado la sentencia. Toda esta precipitación en un delito tan difícil de calificarse en las presentes circunstancias, fue indispensable para llegar cuanto antes al fin que se proponían, cual era traer las cabezas a Santafé para fijarlas en lugares públicos. Pero las noticias de España que habíamos recibido por el correo, y las fuertes reflexiones del humano e ilustrado Cortázar, obligaron a sus compañeros a variar el plan meditado y a acordar que se enterrasen las cabezas, como en efecto se enterraron, por la noche del día 14.

Este hecho de crueldad y de fiereza ha irritado en gran manera los ánimos de los buenos que claman al cielo por la venganza. Los tiranos están sobrecogidos a manera del tigre, que después de haber despedazado a un inocente cordero, se retira al fondo del bosque para lamerse las uñas; ellos se han retirado al fondo de sus casas para meditar los medios de evitar el golpe que les amenaza y asegurar su proyecto de dominación. ¿Y después de esto quiere usted que estos hombres continúen en sus empleos, que no se haga variación alguna con estas autoridades, y que no se altere en nada el actual orden de cosas? ¿Y después de esto será justo y conveniente que se adopten los medios políticos que usted propone para evitar aquí la anarquía en el caso que la España sea subyugada? He leído el papel que usted ha escrito sobre esa materia, y después de haberlo leído y meditado voy a manifestarle a usted mi dictamen con todo el respeto y moderación que debo a usted, pero con la ingenuidad que hace mi carácter y sin perder de vista un solo momento los sagrados deberes que me impone la patria.

En primer lugar yo hallo mucha analogía entre el papel de usted y otro que había leído pocas horas antes con mucho secreto, habiéndomelo manifestado un confidente de los oidores. Es un plan de gobierno para el caso que se pierda la España, concebido por los mismos oidores en estos términos: quieren que se convoquen las Cortes generales de América, como se iba a hacer en España, y que éstas elijan un regente del Reino, que no debe ser otro, según ellos, sino Carlota, que está en el Brasil, o su hermano el infante D. Pedro; que como es indispensable que pasen cinco o seis años antes que se celebre esta convocación de las Cortes, para evitar la anarquía en todo este tiempo quieren que el virrey y los oidores continúen con la autoridad, y que con ellos se entiendan todos los asuntos diplomáticos de paz, guerra, comercio, alianza, etc., que para esto deben obrar en virtud de despachos de la misma Carlota, o a semejanza de lo que se hizo en España en tiempo de la minoridad de Enrique III; pues entonces, según dice Gregorio López, el Reino no se gobernó por regente sino por Consejo y consejeros del rey. Todo el proyecto, según ellos, está fundado en la L. 2ª, T. 15º, P. 3ª, que habla de la minoridad y fatuidad de los reyes y cuya disposición creen que es aplicable al caso en que nos hallamos. Como el Sr. Florida-Blanca y otros sabios de la nación han manifestado que dicha Ley de Partida es inoportuna y que el caso del T. 7º, no está previsto en ninguna de nuestras leyes, desprecian el voto de aquellos sabios, llaman papelotes sus escritos, sostienen que todas las Juntas de España, hasta la Central, fueron ilegales; y últimamente dicen que el que se opusiere a sus ideas, será tratado y castigado como rebelde.

¿No es muy bello el proyecto? Lo cierto es que él está fundado en la misma Ley de Partida que usted llama constitucional, y que sin duda alguna es la misma que usted tuvo presente para concebir su proyecto. Usted la recuerda para evitar la anarquía formándose las Cortes, y los oidores quieren que se celebren Cortes y se nombre regente, para usurparse ellos entre tanto la soberanía del pueblo. Sin embargo, para evitar generalidades, voy a hablar sobre cada uno de los puntos del papel de usted y según el orden con que usted los propone.

1. Que se establezca un Gobierno supremo elegido por el voto de los Reinos y Provincias de toda la América, para que la gobierne a nombre del señor D. Fernando VII, y que este Gobierno sea una Regencia compuesta de tres o cinco personas. Una convocación de diputados de todos los Reinos y Provincias de la América Española es una cosa la más difícil, por no decir imposible, que puede imaginarse. Ella no podrá verificarse en ocho o diez años, y en todo este largo tiempo estaríamos en la anarquía que usted quiere evitar, o por lo menos tendríamos una forma de Gobierno incierta y precaria. Cerca de año y medio hace que vino la real orden para la elección de diputados de América en la Junta Central, y hasta ahora sólo de Mosquera he oído decir que llegó a España como diputado de Caracas. Por otra parte, ¿quién nos asegura que México, Perú, Buenos Aires, en fin, que todos los Virreinatos y Capitanías Generales de América quieran entrar por esta convocación?

Tantos Reinos tan distantes de nosotros, y cuyas miras e intereses son tan diversos de los nuestros, ¿querrán acordarlos con nosotros? ¿Querrán ellos sujetarse a una Regencia y formar su Gobierno según la Ley de Partida? Cuando en efecto se realizase la Regencia, ella engendraría celos, discordias y disensiones entre los diversos Reinos; porque cada uno se creería con derecho para que el Gobierno supremo de la Regencia se fijase en el centro de sus Provincias. Si se fijara en este Reino, ¡cuántas incomodidades para México y el Perú! Y si en éstos, ¡cuántas incomodidades para nosotros! Las ventajas serían inciertas y los inconvenientes serían inevitables. Los recursos serían tan dilatados y tan difíciles como han sido hasta aquí; las leyes perderían su vigor en razón de la distancia de su origen, y sobre todo los Reinos de América quedarían dependientes de aquél con quien estuviese el Gobierno supremo. Seríamos colonos de colonos, y éste vendría a ser el mayor de los males.

Además, yo no puedo conciliar la Independencia de América que usted confiesa, perdida la España, con la necesidad que se quiere imponer a las Cortes de que nombre una Regencia y con la necesidad también de que ésta gobierne a nombre de Fernando VII. ¿Serán compatibles estas restricciones con los derechos sagrados de un pueblo libre que se reúne por medio de sus representantes para formar y organizar el Gobierno que mejor le convenga a sus más preciosos intereses? Si Fernando VII existe para nosotros, si vivimos todavía bajo su imperio, entonces que no se altere el orden de cosas, que continúen las autoridades y demás funcionarios públicos; y no diga usted que éstos han cesado en sus funciones; y no proponga usted medios para evitar la anarquía. Pero si Fernando VII no existe para nosotros, si su monarquía se ha disuelto, si se han roto los lazos que nos unían con la metrópoli, y últimamente, si en lugar de la dinastía que habíamos jurado, entra a reinar otra a quien detestamos, ¿por qué quiere usted que nuestras deliberaciones, nuestras Juntas, nuestros Congresos y el sabio Gobierno que elegimos se hagan a nombre de un duende o un fantasma?

Si somos libres e independientes, no necesitamos de cubrirnos con el nombre de un rey para formar la mejor, la más conveniente Constitución, ni mucho menos necesitamos para esto de una ley bárbara hecha en tiempos bárbaros y que no es aplicable al caso presente, como lo han demostrado el señor Moñino y la Junta de Valencia. La Ley de Partida habla de minoridad o fatuidad del príncipe y no de un caso como el presente, en que se disolvió la monarquía, en que la dinastía reinante ha sido arrojada de España. En este caso la soberanía que reside esencialmente en la masa de la nación la ha reasumido ella y puede depositarla en quien quiera, y administrarla como mejor acomode a sus grandes intereses.

Pero sería destruir esta libertad y este derecho sagrado de la nación convocarla para cierta y determinada cosa y precisarla a nombrar necesariamente una Regencia, es decir, a que elija un Gobierno que tal vez no acomoda a sus intereses, que siempre ha sido funesto a las naciones, como lo manifiesta su historia. Sobre todo la Ley de Partida en que se quiere fundar el Gobierno de Regencia para la América, o fue hecha por algunos de los antiguos reyes sin consentimiento de la nación, y entonces ella no es ley fundamental del Estado, o fue hecha por la misma nación, y entonces ésta puede revocarla si trata de reformar su Constitución o de establecer otro orden de cosas con que creía conseguir más fácilmente las ventajas que se propone toda sociedad política en su establecimiento. Las naciones, los pueblos libres, tienen derecho a todo aquello que es necesario a su conservación y perfección, y en virtud de este derecho pueden mudar el Gobierno y reformar la Constitución siempre que de estas reformas y mutaciones resulte su felicidad.

¿Y será posible que todas las naciones gocen de este derecho esencial e imprescriptible, que el negro de Haití, al tiempo de recobrar su libertad, estableciese libremente su Constitución y su Gobierno, y que la Española Americana, en el momento feliz de su Independencia, no goce del mismo derecho y se le haya de sujetar a la forma que le prescribe una ley que se hizo ahora quinientos años, cuando los pueblos no eran nada, cuando sus derechos eran aniquilados por el despotismo feudal, cuando las Cortes, lejos de ser una verdadera representación nacional, no eran otra cosa que una reunión de tiranos que sólo trataban de sus propios intereses y de aumentar su poder y su grandeza a expensas de la libertad de los pueblos? Medite usted estas cosas y pasemos al segundo punto.

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Camilo Torres Tenorio en óleo de José María Espinosa, que se conserva en la Sala de Juntas de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá. Ingresó a esa universidad en 1788, donde cursó Teología y Derecho, y obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en Teología y doctor en Derecho canónico. Graduado en 1790, ejerció como pasante y catedrático de Derecho civil y canónico. Foto: Archivo particular - Archivo particular

2. Que mientras se forma la Regencia se establezcan provisionalmente en los Reinos y Provincias de América Juntas Supremas compuestas de diputados de las Provincias y partidos de su territorio y que ellas tengan a sus cabezas al virrey o capitán general de cada Reino o Provincia. Semejante idea es contraria a la libertad y felicidad de la América. Yo creo que ella se opone a la única forma de Gobierno que sería más conveniente para nosotros. Una Junta Suprema en cada Reino o Provincia concentraría allí todas las miras políticas, todos los recursos y todos los beneficios de la asociación civil; se lograría ver realizada la sabia máxima de que el centro político no debe estar fuera del centro físico; los sabios, los hombres de mérito y de virtudes serían los miembros de dichas Juntas, y esto sería un nuevo motivo para hacer amar las ciencias y la virtud, y últimamente nos iríamos acercando a la forma de Gobierno de los norteamericanos, a esa Constitución que, según sentir del doctor Price, es la más sabia que hay bajo el cielo; a esa Constitución, en fin, de la cual dice un político que si Montesquieu resucitara hoy, arrancaría dos hojas de su obra inmortal del Espíritu de las leyes en que hace el elogio de la Constitución inglesa.

Pero usted quiere que dichas Juntas sean provisionales, y quiere también que los virreyes y capitanes generales sean los presidentes de ellas. Unos jefes nacidos y criados en el antiguo despotismo, imbuidos en sus perversas máximas y acostumbrados a considerar a los pueblos como viles esclavos y a mandarlos al son del tambor; estos jefes, digo, no son buenos para gobernar hombres libres ni para presidir a unas Juntas compuestas de los representantes de un Reino a quien ellos habían oprimido. Acostumbrados a la lisonja y a los inciensos, ellos no podrían sufrir que se hablase con libertad, y se opondrían a todo aquello que no conviniese a sus propios intereses. Por otra parte, yo no creo justo que los pueblos, en el momento de su Independencia, sigan contribuyendo con su sangre para conservar el lujo y la opulencia de unos visires, de unos déspotas que lo han sacrificado todo a su avaricia, a su ambición y a sus caprichos. Traiga usted a la memoria en este momento la historia de todos los virreyes de América. Y vea usted si será justo y conveniente que al tiempo de una feliz reforma continúen ellos en su autoridad y gozando de las enormes rentas que disfrutan. Acuérdese usted que la de este Virreinato es una de las más moderadas, y sin embargo, ella pasa de $40.000; reflexione usted que con esta cantidad se puede hacer felices a 40 familias, y que a este Reino le faltan todos los establecimientos necesarios para su fomento y prosperidad. Ha llegado la época de nuestra regeneración, y es preciso remediar los males que en tres siglos han hecho nuestra ruina, y conquistar los bienes sin los cuales no podemos ser felices. Consilium futuri ex praeterito venit.

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3. Que mientras se elige dicha Junta Suprema se forme una representación legítima de los pueblos que teniendo la confianza de éstos, pueda tomar su voz y continuar a nombre de Fernando VII a todas las autoridades, y que esta representación se constituya de los Cabildos de todas las ciudades y villas, por elección y nombramiento de sus vecinos; y esto porque los capitulares actuales no tienen la confianza de los pueblos, ni menos pueden llamarse sus representantes. Las Juntas Provinciales debieron establecerse en todas las Provincias de América, desde el momento que éstas supieron el estado de revolución en que se hallaba España. Lo primero, para seguir el ejemplo de la metrópoli, en donde se formaron aquellos cuerpos, no obstante existir en sus Provincias gobernadores, intendentes, Audiencias, etc.

Lo segundo, porque las leyes de Castilla ordenan que en los casos arduos se convoquen los diputados de todos los Cabildos, y por las de Indias se previene que el Gobierno de estos Reinos se uniforme en todo lo posible con el de España. Y últimamente, porque la necesidad y la fuerza de las circunstancias exigían imperiosamente la creación de dichas Juntas. Ellas habrían servido para conciliar los intereses de los diferentes Cabildos del Reino, y para evitar que sus poderes y sus instrucciones fuesen tan opuestos entre sí como lo son sus pasiones y sus necesidades.

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Ellas habrían contribuido a mantener el orden y la tranquilidad de los pueblos, porque éstos descansarían en paz bajo la protección de una Junta compuesta de sabios y virtuosos patriotas, que al mismo tiempo que tomasen todas las medidas para alejar todo motivo de temor del enemigo, habrían sido un antemural respetable contra los ataques de la tiranía. Si desde el año de 1808 se hubieran formado estos cuerpos nacionales, no habríamos visto en todo este tiempo perseguidos a los buenos patriotas, a los amigos del pueblo y de la humanidad, a los defensores de nuestros derechos; no los habríamos visto tratados con las mismas penas, o, si puede ser, más crueles que las que las leyes reservan a los más famosos delincuentes; y, en fin, si estuvieran ya formadas las Juntas Provinciales, como se pidió por la mayor parte de los votos de la Junta del 11 de septiembre, con motivo de las ocurrencias de Quito, tendríamos hoy las bases fundamentales de nuestra organización política; y al tiempo de nuestra Independencia, no tendríamos que temer los terribles efectos de una horrible anarquía.

Pero ya que los mandones, contra la razón, contra las leyes y contra el grito universal del Reino, se opusieron al establecimiento de dichas Juntas, es llegado ya el caso de formarlas aunque ellos no quieran, supuesto el estado deplorable de las cosas de España. ¿Y para establecerlas esperaremos la última noticia y que se nos diga que ya estamos en perfecta anarquía? ¿Quién convocaría entonces a los diputados de las Provincias? El virrey y demás funcionarios públicos no pueden hacer la convocación, porque su autoridad ha cesado enteramente y los pueblos ya no querrían reconocerla. Todo poder, toda autoridad ha vuelto a su primitivo origen, que es el pueblo, y éste es quien debe convocar. Pero como sus deliberaciones serían hechas en medio del tumulto y del desorden, y como, por otra parte, la voluntad de una ciudad o de una Provincia sola no puede explicar la voluntad general de todo el Reino, es preciso, para evitar aquellos inconvenientes, y mientras se organiza una verdadera representación nacional, que los Cabildos, por lo menos los que son de las cabezas de Provincias, levanten la voz y convoquen a los padres de familia y a los hombres de luces de sus respectivos Distritos.

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Estas Juntas así formadas serán otros tantos cuerpos representativos de cada Provincia o Distrito, que deben subsistir hasta que se haga la instalación de un Congreso General en la capital del Reino, y hasta que el tiempo y la opinión pública, que deberá formarse por buenos escritos públicos, hagan conocer la forma de gobierno que mejor conviene a cada Provincia y el modo con que deben dividirse y administrarse en ella los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Convengo con usted en que los individuos que hoy componen nuestros Cabildos no son unos verdaderos representantes de los pueblos, porque éstos no los han nombrado y deben sus oficios a la compra que han hecho de ellos, o a la elección de los demás capitulares.

Sin embargo, aquí es preciso olvidar el origen de las cosas y atender solamente a sus efectos. Nada importa que los Cabildos no sean unos verdaderos cuerpos municipales, con tal que los pueblos los consideren, por ahora, como depositarios de sus derechos y como único órgano por donde pueden explicar su voluntad. Consigamos los fines, y no nos paremos en unos medios que, aunque no son legales, no son injustos, y que, por otra parte, nos redimen de grandes males. Queremos evitar la anarquía, y sería caer en ella anular la única representación que tenemos; o, por mejor decir, la única por donde podemos comenzar la convocación, ya sea de cada Provincia para formar las Juntas Provinciales, o ya sea de los diputados de cada Provincia para establecer el Congreso o Juntas Supremas. Esta marcha parece la más natural, la más sencilla y la menos expuesta a inconvenientes, y puedo asegurar a usted que ésta es la opinión de los hombres sensatos y de luces de la capital, que piensan sobre nuestra próxima suerte.

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4. Usted dice que su «plan propuesto está concebido en el caso de que el actual Gobierno supremo de España sea destruido o subyugado; pero que si todo Gobierno se traslada a estos dominios (como es de esperar y desear) o a otros de la monarquía, debemos continuar obedeciendo sin hacer novedad». Éste es el último pensamiento con que usted concluye su proyecto, y le protesto a usted que no he podido verlo sin admiración y sin revolver en mi espíritu las ideas más tristes. Las Américas han reconocido y jurado la Suprema Junta Central, mientras era subsistente este Gobierno, mientras había esperanza de que la nación podría resistir al tirano, y en fin mientras la América y la España podrían llamarse una sola e indivisible nación, sujeta a un mismo soberano.

Pero desde que la suerte de la una y de la otra es tan diversa, después que la España está subyugada y que la América debe su libertad a su ventajosa situación, y después que la fuerza del destino ha separado la una de la otra, disolviendo los vínculos políticos que las unían, sería ciertamente un error funesto creer que después de este rompimiento debía la América admitir como soberano a unos simples particulares, que ya no tienen representación alguna, y a quienes sólo podemos mirar como a unos hermanos que en su desgracia imploran nuestra ayuda y protección. A la verdad, yo no entiendo cuál sea la representación con que vinieran a la América los diputados de unas Provincias que ya no reconocen a Fernando VII y que están sujetas a la dominación francesa.

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Esto sería representar una cosa que no existe, o suponer que un mismo pueblo, una misma Provincia, reconocía a un mismo tiempo a dos soberanos. Asturias, las Castillas, Andalucía, etc., reconocían en España a Bonaparte, y en la América a Fernando VII por medio de sus diputados y esto sería una monstruosidad que todavía no se ha visto en el mundo político. Por otra parte: los males que sentiríamos con semejante traslación son incalculables. Los miembros de la Junta no podían dividirse en los diferentes puntos de la América, sino que debían guardar la unidad de la soberanía, y para esto era preciso que se fijasen todos en un mismo lugar. Suponga usted, pues, que eligieran a México para centro común de la unidad, que por su opulencia y grandeza es más a propósito para una Corte.

Y bien: ¿el Perú, Buenos Aires, La Habana, Caracas y el Nuevo Reino de Granada llevarían en paciencia estar sujetos a México? ¿Querrían reconocer como metrópoli a un Reino que en el momento de la Independencia es igual a todos los demás? Por lo que mira a este Reino, su condición iba a ser peor que lo que ha sido hasta aquí: estamos más distantes de México que de España; los recursos serían eternos, las leyes más débiles en razón de la mayor distancia de su centro, y los tiranos subalternos que hasta aquí nos han oprimido, serían más insolentes por la mayor esperanza de la impunidad, fundada en la mayor dificultad que tendríamos para hacer valer nuestros derechos.

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No hay, pues, remedio; —perdida la España, disuelta la monarquía, rotos los vínculos políticos que la unían con las Américas, y destruido el Gobierno que había organizado la nación para que la rigiese en medio de la borrasca, y mientras tenía esperanzas de salvarse—; no hay remedio. Los Reinos y Provincias que componen estos vastos dominios, son libres e independientes y ellos no pueden ni deben reconocer otro Gobierno ni otros gobernantes que los que los mismos Reinos y Provincias se nombren y se den libre y espontáneamente según sus necesidades, sus deseos, su situación, sus miras políticas, sus grandes intereses y según el genio, carácter y costumbres de sus habitantes.

Cada Reino elegirá la forma de gobierno que mejor le acomode, sin consultar la voluntad de los otros con quienes no mantenga relaciones políticas ni otra dependencia alguna. Este Reino, por ejemplo, está tan distante de todos los demás, sus intereses son tan diversos de éstos, que realmente puede considerarse como una nación separada de las demás, y apenas unido por los vínculos de la sangre y por las relaciones de familia; este Reino, digo, puede y debe organizarse por sí solo. Disuelta la monarquía y perdida la España, nos hallamos en el mismo caso en que estarían los hijos mayores después de la muerte del padre común. Cada hijo entra en el goce de sus derechos, pone su casa aparte y se gobierna por sí mismo, a no ser que sea menor o fatuo, pues entonces debe sujetarse a la tutela y el dominio de otro.

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El Reino, pues, o Provincia de América que por su extensión, su riqueza y población se considerase capaz de formar una gran familia y un Estado independiente, puede y debe hacerlo así, sin buscar un apoyo que no necesita y sin esperar una resolución extraña que nada le importa. Pero si hay una Provincia pequeña, despoblada y todavía naciente, debe unirse a otra y aspirar a una seguridad y protección que no podría hallar en sus propios recursos. Esto es lo que han hecho los Vermont, Kentucky y Tennessee en el norte de América. Éstos eran unos miserables establecimientos al tiempo de la Guerra de la Independencia; pero habiéndose aumentado prodigiosamente su población a merced de la libertad de un Gobierno sabio, pidieron al Congreso, y han conseguido, formar Estados particulares. Imitemos la conducta de los norteamericanos, sigamos los pasos de ese pueblo filósofo, y entonces seremos tan felices como ellos. Trabajemos, pues, para formar un Gobierno semejante, y si es posible, igual en un todo al de aquellos republicanos.

Para conseguirlo cultivemos nuestra razón, perfeccionemos nuestras costumbres, porque la razón y las costumbres son en un pueblo libre, lo que las cadenas y los calabozos son en un pueblo esclavo. Sin costumbres privadas, no hay costumbres públicas, y sin éstas no puede llegar la sociedad al estado perfecto, que es la libertad. Pero ante todas cosas, ilustremos al pueblo, hagámosle conocer sus derechos sagrados; estos derechos que la tiranía y la esclavitud de tres siglos han sepultado en un abismo, cuya inquisición sola se ha castigado con las penas más severas hasta el anatema. Fraternicemos con todos los hombres, abjuremos las preocupaciones que el celo de la metrópoli ha sembrado en nuestros espíritus; despreciemos toda idea de guerra, y sólo pensemos en abrirnos el camino de una confederación universal. Establecido nuestro Gobierno sobre los principios de la naturaleza, y organizado sobre las bases sólidas de una felicidad permanente, ya estaremos seguros, y no temeremos recaer en los males que por tanto tiempo nos han afligido.

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Entonces abriremos nuestros puertos a todas las naciones; todas serán nuestras aliadas y todas hallarán en nuestro suelo Libertad, Seguridad y Protección; el español, deponiendo una superioridad que no tiene y un orgullo que le sería perjudicial, abandonará su patria para huir del despotismo, renunciará a sus errores y a sus preocupaciones, y vendrá a vivir entre nosotros, en medio de la paz, la abundancia y la felicidad. Los ingleses, los peruanos, los mexicanos y los norteamericanos, estrechándose con nosotros, abrazándonos como a hermanos, maldecirán a los tiranos de Europa y bendecirán el reino de la libertad, que produce tanto bien.

Éstos son, querido tío, los sentimientos de que me hallo profundamente penetrado: sentimientos que el temor, la esperanza ni el respeto me harán jamás abandonar. Nada apetezco, a nada aspiro, y viviré contento con un pan y un libro. Pero conozco que ha llegado el momento feliz de la libertad de mi patria, y que si se malogra ahora esta ocasión, nuestra esclavitud queda sellada para siempre. El Ser Supremo, que vela sobre nuestra suerte, aleje de nosotros tan terrible desgracia, derrame sus luces sobre nuestros compatriotas, y no permita que éstos se dejen fascinar por los errores y falsas máximas ni mucho menos seducir por un vil interés o por respetos humanos. Si mi patria es libre, yo seré feliz, y lo serán también mis compatriotas; pero si el cielo dilata todavía este momento de nuestra mayor gloria; si he de tener el dolor de verla todavía esclava de tiranos o hecha el juguete de hombres ambiciosos, huiré de ella, abandonaré el país en que comencé a respirar, los lugares en donde me educaron, los sepulcros de mis mayores, los amigos y compañeros de mi juventud, para ir a buscar una patria donde encuentre un asilo y en donde pueda olvidar las desgracias de la mía.

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* Se publica por cortesía de la Biblioteca Bicentenario, Volumen 2. Conmemoración de la Independencia de Colombia 1810 – 2010, colección editada por la Universidad Nacional de Colombia.