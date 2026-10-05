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Camilo Torres Tenorio 200 años después: “¿Qué hacer para sostener nuestra Independencia?”

Este 5 de octubre se conmemoran dos siglos de la muerte del prócer colombiano, a quien recordamos con esta carta a su tío, fechada en Bogotá el 29 de mayo de 1809, en la que le asegura que “ya está muy cerca el día feliz”.

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Grabado del prócer Camilo Torres Tenorio basado en obra de José María Espinosa, fechado el 7 de agosto de 1919. Torres nació en Popayán el 22 de noviembre de 1766, adelantó sus estudios en Bogotá, fue abogado de la Real Audiencia de Santafé y firmante del Acta de la Independencia de Colombia. Fue fusilado en Bogotá el 5 de octubre de 1816.
Grabado del prócer Camilo Torres Tenorio basado en obra de José María Espinosa, fechado el 7 de agosto de 1919. Torres nació en Popayán el 22 de noviembre de 1766, adelantó sus estudios en Bogotá, fue abogado de la Real Audiencia de Santafé y firmante del Acta de la Independencia de Colombia. Fue presidente de Colombia en la etapa de la "Patria Boba" y fue fusilado en Bogotá el 5 de octubre de 1816.
Foto: Archivo particular - Dominio público

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Carta a don Ignacio Tenorio, oidor de Quito

Mi querido tío: He recibido la de usted de 30 del pasado abril con el impreso que la acompaña. Por éste y por el papel cuya copia remitió a usted d. n., he visto confirmadas las funestas noticias de España que habíamos tenido aquí desde el correo pasado por cartas de Cartagena y por gacetas inglesas. Ni podíamos esperar otra cosa después de la derrota que sufrieron nuestros ejércitos en las acciones de Ocaña y Alba de Tormes. La desorganización y casi destrucción que ellos padecieron, la desconfianza…

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