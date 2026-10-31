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Cancillería aclara el destino de la Biblioteca Marco Fidel Suárez tras la polémica

La Cancillería se pronunció tras la polémica ocasionada por el desmonte de la Biblioteca Marco Fidel Suárez y los rumores de que el espacio que ocupaban los libros sería convertido en una capilla.

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Redacción Cultura
Biblioteca Cancillería
La Biblioteca de la Cancillería se alojará en la nueva sede de la Academia Diplomática.
Foto: Cortesía Cancillería

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A través de un comunicado, la Cancillería se pronunció sobre el debate que se desató hoy tras las denuncias que durante la noche del 29 de octubre la colección de la Biblioteca Marco Fidel Suárez fue retirada del espacio que ocupó durante más de 70 años. Desde el 21 de septiembre la biblioteca estuvo cerrada al público y se especulaba que el lugar que ocupada sería redispuesto como capilla.

Cuando en videos se vieron las cajas saliendo del ministerio muchos alertaron que se desconocía el destino de la colección y se especulaba que sería la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Este dato fue confirmado por la Cancillería en el comunicado de prensa recientemente emitido.

"En línea con los principios de austeridad y eficiencia del gasto público, se realizaron análisis técnicos que identificaron oportunidades para optimizar el uso de los espacios de la nueva sede y fortalecer las funciones misionales de la Academia Diplomática. Una de las decisiones tomadas se trata de la integración física de la Biblioteca Marco Fidel Suárez a la Academia Diplomática. Esta convergencia fortalecerá las capacidades académicas de la Cancillería y contribuirá a la consolidación de un ecosistema de conocimiento especializado al servicio de la política exterior colombiana", escribieron.

La nueva sede, ubicada en la Casa José María Melo, fue inaugurada el pasado 27 de julio. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, para el proceso de traslado solicitaron el apoyo de la Biblioteca Nacional de Colombia, la cual proveyó asesorías y evaluaciones que fueron realizadas el pasado 16 de octubre y que dieron recomendaciones para la manipulación y el traslado de las colecciones.

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"Para esta integración, iniciada el 29 de octubre, funcionarios de la Biblioteca, de la Academia Diplomática y del Archivo, la Oficina Asesora de Planeación realizaron seguimiento permanente al embalaje, transporte y recepción del material bibliográfico y documental. El proceso se desarrolló bajo estrictos protocolos de conservación y custodia, permitiendo reubicar satisfactoriamente la mayor parte del acervo a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. La Cancillería informa que en ningún momento de la reubicación de los libros se perdió la cadena de custodia de las colecciones", aseguraron, refiriéndose a algunas denuncias que se realizaron durante la noche del jueves 29 y la mañana del 30 de octubre en redes sociales.

Adicionalmente, la Cancillería aseguró que el archivo patrimonial, conformado por 2.000 volúmenes, permanecerá en su ubicación actual el edificio Olaya Herrera, que, según informaron, cuenta con el aval técnico de la Biblioteca Nacional en cuanto a condiciones ambientales y de seguridad.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores no aclaró cuándo los funcionarios, estudiantes de la Academia Diplomática y el público general podrán acceder de nuevo a la biblioteca.

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Por Redacción Cultura

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