Caracol Televisión albergó por primera vez una ronda de semifinales de los Premios Emmy

Los jurados estuvieron viendo el pasado 4 de agosto los documentales de la ronda Semifinal de los Premios Emmy. Foto: Cortesía Caracol Televisión

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El pasado 4 de agosto, Caracol Televisión fue el encargado de organizar y albergar una de las rondas de semifinales de evaluación de los Premios Emmy. Durante una jornada se reunió un panel de expertos y creativos para discutir y evaluar las postulaciones a la categoría de Documental.

Esta es la primera vez que Caracol Televisión organiza una de estas rondas, aunque en Colombia ya se habían realizado eventos como estos. La sesión de evaluación fue conducida por un representante de la Academia Internacional de las Artes y Ciencias de la Televisión.

El proceso es clave dentro de la selección de finalistas que se conocerá en septiembre para que el 23 de noviembre se realice la premiación.

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Marcio Guilherme Silva, vicepresidente de Streaming y Canales de DITU, aseguró a El Espectador que tras una discusión interna en el canal, decidieron hacer su postulación para albergar este encuentro. Según relató, debe ser un miembro de la Academia quien haga la postulación. Primero eligieron algunas categorías para aplicar y, finalmente, la organización de los Emmy decidió que en Caracol Televisión se evaluarían las producciones de documental.

Parte del proceso incluye que los Emmy identifiquen que en el lugar postulado hay una serie de condiciones, como una sala para un mínimo de ocho personas, entre otras. Además, desde Caracol Televisión debió enviar una propuesta de nombres para los jurados, los cuales fueron luego aprobados por los Emmy.

El jurado de este año estuvo conformado por profesionales de diversas disciplinas de la industria audiovisual, entre ellos: Juana Uribe, vicepresidenta del Canal de Caracol Televisión, guionista y productora; Alessandro Angulo, director de documentales y socio de Laberinto Producciones; Miguel Salazar, documentalista, director, productor y director de fotografía; Jorge Durán, director, productor y documentalista; Rubén Mendoza, director y guionista de documentales; Mauricio Vélez, productor de cine y documental; Diego F. Ramírez, productor de documentales y socio de 64A Films; Consuelo Castillo, guionista y directora de Doc:Co, la Agencia Latinoamericana de Promoción y Distribución Cinematográfica; Diana Camargo, productora de cine y televisión; Santiago Posada, director de documentales y televisión; y Juan Camilo Cruz, guionista y productor.

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Durante un día, el jurado estuvo viendo, evaluando y discutiendo cada uno de los documentales presentados en esta ronda para determinar cuáles avanzarán a la ronda de finalistas.

Guilherme Silva contó que la categoría de documental fue elegida desde Caracol, ya que “nos pareció la más adecuada para el momento de producción y también está conectada con lo que queremos proyectar para el mercado, que es nuestra excelencia en este tema, incluso trayendo jurados que son lo que de mejor hay en los documentales en Colombia”.

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Además de documentales, Caracol consideró postularse a las categorías de mejor actor, mejor actriz y mejor serie de televisión. De acuerdo con el vicepresidente de streaming, el contacto con los Emmy y el evento de la ronda de evaluación están fuertemente ligados a la misión de Caracol de preservar y mantener la humanidad de los televidentes a través de las historias que cuentan en sus documentales.

“Aquí tenemos un contacto con los productores, los directores y la industria. Nos habilita a llevar a audiencias globales un poco de las historias que tenemos aquí. Nosotros queremos que Caracol esté donde el mejor de la industria está. Los Emmys, de alguna forma, son la curaduría de lo mejor que hay en la industria. Estar próximo de ellos es estar donde Caracol tiene que estar”, dijo.

Para Guilherme Silva, la importancia de los documentales yace en que en ellos se pueden contar historias que rescatan la humanidad de quienes los ven. “Creo que hay mucha discusión de reality shows y mucha presencia de videos en redes sociales, pero al final hay historias que no llegan ahí. Hay narrativas que uno necesita buscar, construir y contar de una forma distinta. Los documentales tienen la labor de traer este tipo de relatos a este mainstream tan ocupado, a veces, por ‘basura’. Esa es la importancia de los documentales: buscar o identificar lo que puede ser una verdad oculta entre tanto ruido”, dijo.

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