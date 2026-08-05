Se estrena la segunda temporada de “Cien años de soledad”: así quedó el árbol genealógico

Nuevas imágenes de "Cien años de soledad". Foto: Netflix

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Han pasado 50 años desde que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán salieron huyendo del fantasma de Prudencio Aguilar y en busca del mar. Macondo ya es mucho más que esas veinte casas de barro y cañabrava donde el coronel Aureliano Buendía conoció el hielo y la violencia bipartidista ya ha asentado sus raíces en el pueblo. Es con este panorama que comienza la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad”, de Netflix, basada en la novela de Gabriel García Márquez y dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno.

Desde este miércoles 5 de agosto estarán disponibles en la plataforma los primeros siete episodios que abarcarán la segunda parte del libro y que anteceden al “Gran final” de la historia, cuyo estreno será el próximo 26 de agosto.

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La historia retoma con un nuevo pedido de armisticio entre las fuerzas militares y los revolucionarios liderados por el coronel Aureliano Buendía. Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo (Jorge Quintero, versión joven, y Julián Román), los gemelos que vimos nacer en la primera temporada, ya han crecido como hombres muy distintos. El primero se especializó en hacer las mejores parrandas de Macondo, mientras que el segundo heredó los delirios exploradores de su padre. Ambos encontrarán el amor en esta temporada bajo el regazo de Petra Cotes (Ángela Cano, versión joven, y Licinia Alzate).

Además, uno de los personajes más importantes de esta segunda temporada será Fernanda del Carpio (Laura Taylor, versión joven, y Carla Baratta y Margarita Rosa de Francisco, versiones adultas), “la más hermosa entre las cinco mil mujeres más hermosas del país”, que llegará a la casa Buendía bajo la promesa de ser coronada reina de Madagascar y se quedará para imponer su ley y su orden a la familia. Su matrimonio con Aureliano Segundo dará vida a Renata Remedios, “Meme” (Violetta Avendaño, versión joven, y Juanita Molina) José Arcadio (Emmanuel Restrepo), criado para ser papa, y Amaranta Úrsula (Estefanía Piñeres).

Veremos también la llegada de Mauricio Babilonia con su ejército de mariposas amarillas, el padre de Aureliano Babilonia, el penúltimo de la estirpe en llevar ese nombre. Este es el árbol genealógico de los personajes de esta serie que llegarán en esta segunda parte.

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Aparte de esto, cabe recalcar que en los realizadores de esta segunda parte estuvo la responsabilidad de llevar a la pantalla algunos de los eventos más significativos de la obra, como el ascenso a los cielos de Remedios, la bella; la llegada de la compañía bananera y la masacre que vino con ella, y el diluvio de cuatro años, once meses y dos días, apenas por mencionar algunos.

Esta segunda temporada carga con la responsabilidad de concluir una de las producciones más ambiciosas de América Latina y una de las historias más importantes de la literatura colombiana. Y ahora serán los espectadores quienes podrán juzgar cómo les fue con esa tarea.

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