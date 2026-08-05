El debate por el Centro Cultural de Cali como despacho alterno de De la Espriella

Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali el 7 de agosto. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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La noticia de que el presidente electo Abelardo de la Espriella tendrá una sede presidencial alterna en Cali llegó como un golpe a uno de los corazones culturales de la capital del Valle del Cauca: el Centro Cultural de Cali, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona.

El uso de ese espacio para el gobierno que se posesionará este viernes en Cali fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, a través de un video difundido este 3 de agosto en redes sociales. “Ya pusimos a disposición del presidente el edificio de la FES, al frente del Teatro Municipal. Este será conocido como el palacio presidencial de Santiago de Cali y será una realidad desde el 7 de agosto mismo. Sintámonos orgullosos, caleños, porque el Gobierno Nacional no vivirá más de espaldas a las regiones”, afirmó el mandatario local.

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El anuncio encendió las alarmas y abrió una discusión alrededor del uso de la infraestructura pública para fines políticos. Esteban Oliveros, diputado del Valle del Cauca, dio inicio a una recolección de firmas para pedir que ese espacio no sea utilizado como sede presidencial. “Los invito a que firmen mi propuesta y les dejemos claro a Alejandro Eder y a Abelardo de la Espriella que pueden operar desde Cali, pero desde un espacio que no maltrate nuestra cultura y nuestra historia”, escribió en Facebook. La recolección, que se realiza a través de la página change.org, ya supera las 10.000 firmas.

Esa publicación de Oliveros iba acompañada de un video en el que sostuvo que “el golpe que nos quiere dar va más allá de lo político; es cultural”. También afirmó que el alcalde Eder estaría “abriendo la puerta” para entregar un espacio que, según él, representa la identidad cultural caleña. “En Cali somos pioneros del cine crítico y político, de la música y del teatro; en Cali nos curamos bailando y no vamos a ceder”, dijo. El diputado pidió, además, que el presidente electo use mejor la Base Aérea o el Batallón de la Tercera Brigada para su despacho.

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Ante la polémica generada por el anuncio, el secretario de Cultura de Cali, Julián Arteaga, aseguró que las actividades culturales no se verán afectadas por el uso del centro como sede presidencial.

La importancia del espacio

Lo que está en juego con el uso de ese centro como sede presidencial alterna de De la Espriella es el futuro de uno de los refugios de la vida cultural de Cali. Según se describe en la página oficial de la Alcaldía, “es un conjunto de gran complejidad, patrimonio cultural inmueble del municipio de Santiago de Cali y bien de interés cultural, donde el público interactúa en sus diferentes espacios”.

Entre ellos, se encuentran el auditorio principal, con capacidad para 400 personas, y salones para encuentros y talleres. También plazoletas para actividades públicas, salas de exposición y de proyecciones, audioteca, videoteca, biblioteca infantil y juvenil, y el Archivo Histórico de la ciudad.

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Según la administración municipal, el centro tiene como propósito “promover el encuentro, la creación, el desarrollo artístico y patrimonial, la difusión y la promoción de la cultura”. Sus salas de exposición también alojan muestras de artes plásticas y visuales, fotografía, escultura, instalaciones y proyectos de investigación universitarios.

Otra de las metas que se tiene con este espacio es “mantener, mejorar, fomentar, fortalecer, divulgar, ampliar y diversificar la oferta cultural en forma permanente a la comunidad en general”, mediante una programación continua y gratuita.

Dentro de sus objetivos también está apoyar a la comunidad mediante procesos de formación. Según la Alcaldía, el centro busca “crear la necesidad de capacitación para obtener y optimizar los conocimientos para desarrollar un arte u oficio que les permita ser autosostenibles”.

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