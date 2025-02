La danza religiosa continuó a pesar de Carlos II de Inglaterra

Carlos II de Inglaterra subió al trono con la promesa de ser tolerante con las diversas corrientes religiosas que existían en la nación. Sin embargo, él mismo no fue neutral a pesar de sus compromisos, y el pueblo, con años de enfrentamiento, no conocía otra manera de coexistir. Esta es la historia de un rey que intentó ser el paréntesis en las guerras religiosas de Inglaterra y no lo logró.