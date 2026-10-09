 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Casa desolada: entre el drama familiar y el maderamen legal (La novela y el mundo)

La novela "Casa desolada", publicada entre 1852 y 1853, propone una exploración de diferentes temas como la justicia, la identidad familiar y la clase social. Este texto reflexiona sobre esta obra desde el lente de lo privado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Mónica Acebedo
Model and Property Released (MR
Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Keith Lance

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

"La malhadada causa ha esparcido por todas partes la pereza y la codicia, en todas sus múltiples formas, e incluso quienes han contemplado su historia desde el círculo más remoto de tanta perversión se han visto insensiblemente tentados a dejar que la maldad siguiera su mal camino y a opinar vagamente que si el mundo va mal era porque, quizá por distracción, nadie pretendió nunca que fuera bien".

He elegido "Casa desolada" (publicada por entregas entre 1852 y 1853) de Charles Dickens (1812-1870) para iniciar esta serie de reflexiones sobre…

Por Mónica Acebedo

Conoce más

Temas recomendados:

Casa desolada

Charles Dickens

La esfera de lo privado

La Familia

La jácara literaria

La novela y el mundo

Literatura

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido