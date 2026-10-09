Casa desolada: entre el drama familiar y el maderamen legal (La novela y el mundo)

"La malhadada causa ha esparcido por todas partes la pereza y la codicia, en todas sus múltiples formas, e incluso quienes han contemplado su historia desde el círculo más remoto de tanta perversión se han visto insensiblemente tentados a dejar que la maldad siguiera su mal camino y a opinar vagamente que si el mundo va mal era porque, quizá por distracción, nadie pretendió nunca que fuera bien".

He elegido "Casa desolada" (publicada por entregas entre 1852 y 1853) de Charles Dickens (1812-1870) para iniciar esta serie de reflexiones sobre novelas que descuellan lo que caprichosamente he llamado "la esfera de lo privado", y digo "caprichosamente" porque, como lo mencioné en la columna que introduce esta serie, el concepto de lo privado, por oposición a lo público, es debatido y analizado desde diferentes orillas sociológicas. La pregunta que plantea la serie es: ¿cómo funciona lo privado, en una novela determinada, frente a las expectativas del colectivo? El criterio de selección del gran novelista inglés obedece a dos criterios: el primero porque Dickens centra su obra en la mirada social a partir de tramas que tocan el fuero íntimo de una sociedad que antepone la familia para su funcionamiento y deja a la deriva lo que prorrumpa del constructo social, como lo hace, por ejemplo, en Oliver Twist (1837-1839); segundo, porque Casa desolada es una novela que dibuja con precisión a la familia como categoría cultural. Además, es su novela más completa, ya que incorpora en un mismo texto temas de clase social, justicia e identidad familiar. Estoy de acuerdo con Harold Bloom: "Ningún novelista del siglo XIX, ni siquiera Tolstói, fue más poderoso que Dickens, cuya riqueza inventiva casi rivaliza con Chaucer y Shakespeare. Casi todos los críticos están de acuerdo en que Casa desolada es su obra central".

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La novela tiene como eje argumental un proceso judicial por una herencia que se viene disputando desde hace muchos años, tanto que ya se ha olvidado el origen real de la pelea. Está narrada a partir de dos voces: una primera, por Esther Summerson, una joven que ha sido criada por su madrina y quien eventualmente termina involucrada en el célebre y eterno litigio denominado Jarndyce contra Jarndyce, porque cuando la madrina muere, Esther queda sometida a la custodia de un hombre llamado John Jarndyce. Este "yo" de la narradora es precisamente el que destaca esa esfera íntima y privada sobre lo que significan la familia, el amor y la amistad para una mujer huérfana y sin hacienda. Esther es una muchacha traumatizada, sin padres, que solo busca familia, amor y comprensión, pero juzga desde su propia perspectiva y construye un discurso: "Si escribo estas opiniones, no es porque crea que tal o cual cosa haya de ser así porque yo lo piense, sino únicamente porque era lo que pensaba, y quiero ser totalmente sincera acerca de todo lo que pensaba y hacía. […] y que las incertidumbres y los retrasos en el pleito de la Cancillería habían impartido a su carácter [el de Richard] algo de ese ánimo despreocupado del jugador, que se consideraba parte de una gran partida de azar".

La segunda voz narrativa es una tercera persona, omnisciente, que da cuenta de la burocracia de Cancillería de Londres (donde se lleva el proceso); de la atmósfera nublada de las calles de la ciudad, que simboliza el sistema turbio; del entorno social de la Inglaterra victoriana; de los grandes acontecimientos públicos. Esta prosa da cuenta de una alocución crítica, satírica e irónica que describe los males sociales como la corrupción y el laberinto burocrático de la justicia: "Niebla por todas partes. Niebla río arriba, por donde corre sucia entre las filas de barcos y las contaminaciones acuáticas de una ciudad enorme (y sucia). Niebla en los pantanos de Essex, niebla en los cerros de Kent. Niebla que se mete en las cabinas de los bergantines carboneros; niebla que cae sobre los astilleros y que se cierne sobre el aparejo de los grandes buques; niebla que cae sobre las bordas de las gabarras y los botes".

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Esta alternancia de las voces narrativas refleja la tensión propuesta entre lo privado y lo público; el relato subjetivo y emotivo de Esther se convierte en el centro moral de la novela. Pero esa visión personalísima proviene de lo que la sociedad espera de una mujer y de lo que esa misma sociedad descarta. La mirada de la narradora parece centrarse en si el sistema judicial es capaz de proveer justicia, sobre todo a las personas marginalizadas. En cambio, una visión externa de lo que en realidad ocurre en el sistema social y judicial exterioriza lo que acontece internamente a las familias en todos los niveles: la justicia pierde su verdadero valor al burocratizarse, al tiempo que esa burocracia es fuente de una riqueza, que termina destruyendo la vida privada.

La novela es al mismo tiempo una trama de misterio, casi detectivesca; una crítica al sistema judicial; una expresión sobre la familia, los secretos y las expectativas sociales y también una diatriba contra la sociedad londinense que margina a los más necesitados.

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