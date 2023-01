Cátedra olímpica como experiencia de formación (I) (Fútbol paradójico)

"Por ser considerados paganos, los Juegos Olímpicos fueron prohibidos por Teodosio en el año 393 después de Cristo y el barón de Coubertein los revivió en 1896". EFE/EPA/FILIP SINGER Foto: EFE - FILIP SINGER

Desde que hay Juegos Olímpicos, por allá en el 776, hay treguas que se llevan a cabo para evitar la muerte, la lucha y las venganzas. En Olimpia se hicieron los primeros Juegos Olímpicos con deportes como el atletismo, carreras, boxeo, lucha, disco y jabalina, es decir, aún no había deportes de conjunto. Una especie de tregua, porque en la cotidianidad había guerra como una de las formas de congraciarse con los dioses del Olimpo. Dos condiciones para participar de estas gestas a las que Píndaro les cantó sus mejores odas: los competidores van al terreno totalmente desnudos para asegurar la igualdad de condiciones y las mujeres no pueden participar. Desde ese momento crucial de los Juegos queda evidenciado que hay un principio que, posteriormente, se convirtió en una obsesión: el juego limpio. ¿Por qué no van las mujeres a las competencias? “Occidente escribe como piensa”, sostiene Vilém Flusser, y la escritura y el pensamiento eran eminentemente machistas. Paradójico en una cultura que, se sostiene, inventó la noción de democracia. La historia de estos Juegos dice que Calipátida, madre de un pugilista, se disfrazó de hombre para reemplazar a su esposo, quien murió y era el entrenador de su hijo, pero fue descubierta porque este hijo ganó y la celebración fue tal que su disfraz se estropeó en el festejo. Además, las mujeres que se atrevían a asistir a los Juegos eran llevadas y tiradas desde el monte Tipeo. Sugiere, esa misma historia, que el primer ganador, en 776, fue Korigos, un cocinero de la época y que, en los Juegos Olímpicos modernos, el primer vencedor fue un lechero de nombre Spiros Louis (coincidencia entre deporte y alimentación). Por ser considerados paganos, los Juegos Olímpicos fueron prohibidos por Teodosio en el año 393 después de Cristo y el barón de Coubertein los revivió en 1896. Una curiosidad adicional: en lucha libre no se podía pegar, pero sí agarrar al contrincante, y en el boxeo los guantes podían tener elementos como hierro y plomo, y únicamente estaba prohibido morder (eran los juegos organizados por los romanos). Ya se imaginarán el sanguinario espectáculo para complacer a los dioses y, además, a estas competencias asistían los llamados “Peregrinos”, quienes caminaban durante 20 y 30 días para llegar a los campos en los que se llevaban a cabo las competencias. La Cátedra Olímpica es una propuesta que tiene como principio formar a los seres humanos a través del deporte como si se tratara de una experiencia vital, es decir, como una filosofía de vida en la que se respeta al rival, se intenta ganar en igualdad de condiciones y se busca que en ello haya felicidad, esa que prodiga el juego por el juego. En la Universidad Pontificia Bolivariana se dicta este curso con el objeto de hacer homenajes a los seres humanos que juegan por el honor de ganar una medalla, su medalla.