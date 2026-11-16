 

Publicidad

Censuran en Rusia un poema de Pushkin en libros escolares por supuesta referencia al alcohol

En Rusia, uno de los poemas del escritor Alexander Pushkin fue censurado con el recorte de una línea que, según explicó la editorial, hacía alusión a bebidas alcohólicas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

EFE
Aleksandr Serguéyevich Pushkin nació en San Petersburgo en 1799 dentro de una familia de la aristocracia rusa.
Aleksandr Serguéyevich Pushkin nació en San Petersburgo en 1799 dentro de una familia de la aristocracia rusa.
Foto: Getty Images.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Los autores de uno de los libros de literatura rusa para primaria censuraron un poema de Alexandr Pushkin, padre de la literatura moderna rusa, escrito en 1825, informó el medio Fontanka tras recoger las quejas de varios padres.

Se trata del poema "Noche de invierno" y de la siguiente estrofa: "Bebamos, buena amiga de mi pobre juventud, bebamos de la pena; ¿dónde está la copa?".

Para evitar la referencia al alcohol, los autores acortaron el poema. El cambio se produjo en 2023, pero no fue denunciado por internautas hasta ahora.

Según la editorial, la reducción se ajusta a las leyes rusas que exigen "evitar la información que pueda motivar el consumo de bebidas alcohólicas" entre menores, según justificó este jueves el servicio de prensa de la empresa.

Le puede interesar

El Magazín Cultural

"La mayor", el poema de Carolina Sanín que llegó a las tablas con Mapa Teatro (Opinión)

El Magazín Cultural

Sergio Ramírez entró en la RAE en la silla que heredó de Mario Vargas Llosa

El Magazín Cultural

La caja blindada del Cervantes guarda tierra de Aracataca y las maracas de Rubén Blades

Más tarde, las autoridades aclararon que en las nuevas ediciones "Noche de invierno" volverá a publicarse íntegramente para los alumnos de quinto curso y no para los de tercero, como ocurre actualmente.

"Todo tiene su tiempo y cada edad tiene su lectura", afirmó este jueves la consejera del presidente de Rusia para cuestiones de cultura y arte, Elena Yampólskaya.

Asimismo, explicó que en los nuevos libros de literatura los poemas de Pushkin estarán presentes por primera vez en cada uno de los once cursos de la enseñanza escolar rusa. Además, añadió que las obras del autor "no pueden ejercer una mala influencia sobre los niños".

Alexandr Pushkin, nacido en 1799, es uno de los poetas más importantes de Rusia y el máximo exponente del Siglo de Oro de las letras del país. La fecha de su nacimiento, el 6 de junio, se conmemora oficialmente como el Día de la Lengua Rusa.

Por EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Alexander Pushkin

Alexandr Pushkin

Literatura rusa

Noticias el mundo

Noticias hoy

Poemas de Pushkin

Pushkin libros

Pushkin poemas

Rusia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido