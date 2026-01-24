Cerca del 60 % de jóvenes en Iberoamérica se considera lector, según informe de la OEI

En el grupo de lectores habituales destacan especialmente jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay, España y Portugal. En el perfil contrario predominan jóvenes de países como Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil. Foto: UNICEF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 57,9 % de los jóvenes iberoamericanos asegura que la lectura forma parte de su vida cotidiana, mientras que el 8,5 % se percibe como no lector, según una encuesta presentada este 23 de enero por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Debido al Día Internacional de la Educación, que se celebra este 24 de enero, la OEI presentó el informe “Percepciones y prácticas de los adolescentes y jóvenes en Iberoamérica alrededor de la lectura, la escritura y la oralidad”. Este proyecto fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y contó con el apoyo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC).

El estudio está basado en una encuesta con cerca de 3.000 niños, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 22 años de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela —tanto en zonas rurales como urbanas—.

La encuesta refleja que un 32,93 % se identifica como “persona lectora” y el 25 % se define como “lector habitual”, lo que suma un 57,93 % de jóvenes lectores. Por el contrario, un 33,54 % dice ser “poco lector” y un 8,54 % se percibe como “persona no lectora”.

Asimismo, el estudio señala que el 48,99 % de los jóvenes manifiesta que la lectura forma parte recurrente de su vida cotidiana y en el uso del tiempo libre, aunque rara vez como una actividad única; la suelen combinar con la vida social y familiar (46 %) y con el uso de redes sociales e internet (43-44 %).

Cerca del 60% de los jóvenes en Iberoamérica se consideran lectores. Así lo revela un estudio de la OEI, con el apoyo del @Cerlalc, sobre las percepciones y prácticas de lectura, escritura y oralidad entre adolescentes y jóvenes de la región.



A partir de entrevistas a cerca de… pic.twitter.com/wKmbINjp4I — OEI (@oeidigital) January 23, 2026

Entre los niños y niñas de 10 a 12 años, el 54,4 % se identifica como no lector o poco lector, pero esta tendencia se revierte en el grupo de 14 a 16 años, donde el 59,2 % se considera lector habitual y aumenta el número de jóvenes que se reconocen como lectores. A partir de los 17 años no se registran jóvenes que se identifiquen como no lectores.

En el grupo de lectores habituales destacan especialmente jóvenes de Argentina, Chile, Uruguay, España y Portugal. En el perfil contrario predominan jóvenes de países como Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil, donde la lectura aparece menos vinculada al disfrute personal o al ocio, y sí a la escuela.

El principal obstáculo para consolidar el hábito lector es la falta de tiempo (43,55 %), seguido de la dificultad para concentrarse (29,42 %). Además, advierte que el uso intensivo de internet y de las redes sociales figura entre los factores que más dificultan el desarrollo del hábito lector convencional.

A partir del análisis que hace la OEI del estudio, se manifestó que, más allá de un “desinterés” por la lectura, el exceso de estímulos y la falta de energía y tiempo son los factores que podrían estar causando este distanciamiento de las prácticas lectoras. Además, también influyen otras condiciones como el acceso que se tenga tanto a materiales como a espacios de lectura, así como el acompañamiento que se brinde en estos procesos.

El informe también reveló las formas en las que la juventud está accediendo a los libros. Tan solo el 30,71 % dijo haber utilizado la biblioteca de la zona en donde viven. Por otra parte, el 80,97% de los encuestados declaró preferir leer en papel, aunque es más común que lean por medios digitales (90,2 %), utilizando principalmente su celular para este propósito (62,91 %).

A ello se suma la descarga ilegal de libros, a la que accede el 63,55% de los jóvenes encuestados, lo que plantea desafíos adicionales para el ecosistema del libro y la promoción de la lectura, según la OEI.

De acuerdo con el estudio “Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y compra de libros en Colombia 2023”, realizado por la Cámara Colombiana del Libro junto a Invamer, el 72 % de la población mayor de 18 años afirmó tener hábitos de lectura y, en promedio, los colombianos leen 6,91 libros al año. El estudio de la OEI enfocado en la infancia y la juventud contribuye a la caracterización de la población lectora en Iberoamérica, pero también puede dar indicios de ciertos elementos en el panorama colombiano.

Por último, esta organización subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas, estrategias educativas y acciones culturales que promuevan la lectura desde edades tempranas y reconoce los nuevos contextos digitales y otras transformaciones en los modos de leer en la región.

¿Qué es la OEI?

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un organismo de cooperación entre países iberoamericanos de habla portuguesa y española. Fundada en 1949, la OEI cuenta con 23 países miembros y está presente en 20 de ellos.

Esta organización ha establecido alianzas con distintas instituciones como los gobiernos, bancos, universidades, centros de investigación y otros que puedan contribuir con su propósito de desarrollar los tres pilares (educación, ciencia y cultura) bajo los que se formó. En 2024, se le otorgó el Premio Princesa de Asturias por Cooperación Internacional.