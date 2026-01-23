Se acerca el Hay Festival Jericó: esta es la programación

La primera edición del Hay Festival Jericó se realizó en el 2019. Foto: Cortesía Hay F

En el marco del Hay Festival Jericó se realizarán eventos como parte de la agenda que se extenderá hasta el 25 de enero. Desde 2019, el festival que comenzó a realizarse en Gales hace 39 años, llegó al municipio del suroeste antioqueño.

En la primera edición se realizaron 18 eventos y 27 invitados nacionales e internacionales, con la participación de 7.550 asistentes. El festival comenzó a crecer y, aunque, en 2021 tuvo que realizar una edición virtual por la pandemia, para 2025, Jericó recibió a 16.300 asistentes .

En esta nueva edición, el Hay Festival Jericó contará con la participación de personajes como Lu Becassino, Mónica Acebedo, Pilar Quintana, Karen Hao, Juan Esteban Constaín, Yolanda Ruiz, Jane Teller, entre otros.

A continuación conozca la programación:

23 de enero

Proyección del documental “El extraordinario viaje de Carlos y Alvin” — 6:30 p. m. (Tarima Parque Principal)

Conversación sobre el documental Andrea Díaz Cardona con José Carlos Cueto — 7:00 p. m.

Concierto — “Frente a la guerra, poesía: 50 años sobre el escenario” Grupo Suramérica — 8:00 p.m. Tarima Parque Principal

24 de enero

Pilar Quintana en conversación con Cristina Fuentes La Roche — 9:30 a.m. (Teatro Santamaría)

Las cicatrices emocionales del conflicto: los que quedan con Yolanda Ruiz y Andrea Díaz Cardona — 9:30 a.m. (Museo de Arte Religioso)

Rugidos y resignaciones (Carlos Granés y Bruce Mac Master, con Tatiana Vásquez) — 11:30 a.m. Teatro Santamaría

Justicia (Janne Teller y Cristina Fuentes La Roche) — 11:30 a.m. Museo de Arte Religioso

Proyección del capítulo ‘Cacho Negro, Ñito Restrepo y la encostalada’ de la serie Cosiaca — 10:00 a. m. (Auditorio Museo MAJA)

Proyección de la película Flow — 10:30 a. m. (Tarima Parque Principal)

Descubre un animal alucinante: el ajolote (Andrés Cota Hiriart) — 2:30 p. m. — encuentro con contenido educativo.

Amar, sanar, volver a amar (Virginia Petro de León y Lu Becassino) — 2:30 p.m. Teatro Santamaría

Lo que hay detrás de la inteligencia artificial (Karen Hao y Andrés Roldán) — 2:30 p.m. Museo de Arte Religioso

De Morat a ‘A la orilla de la luz’ (Simón Vargas y Jorge Caraballo) — 4:30 p.m. Teatro Santamaría

Letras compartidas: aprende a leer más y mejor (Mónica Acebedo) — 4:30 p. m. — taller-charla sobre lectura.

Mamita (Gustavo Rodríguez y Juan Diego Mejía) — 4:30 p.m. Museo de Arte Religioso

Literatura y naturaleza (Andrés Cota Hiriart & Andrea Mejía con Juliana Restrepo) — 5:30 p.m. Auditorio MAJA

Perder es ganar un poco (Mauricio Silva Guzmán y Pascual Gaviria) — 6:30 p.m. Tarima Parque Principal (también podría verse como conversación-tema)

Cosiaca, de la cultura popular a la pantalla (César Betancur “Pucheros”, Jhon Alex Toro y Juan Luis Mejía) — 7:30 p.m. Pabellón Central Parque Principal

Concierto Puerto Candelaria — 9:00 p. m. (Tarima Parque Principal)

25 de enero

El hijo del hombre Juan Esteban Constaín y María del Pilar Valencia — 9:30 a.m. Teatro Santa María

Una campeona sobre ruedas Chechi Baena y Pascual Gaviria — 9:30 a.m. Museo de Arte Religioso

De ‘Grandes infelices’ a ‘Tinta Invisible’ Javier Peña y David Escobar Arango — 11:30 a.m. Museo de Arte Religioso

Filosofía para el día a día Pablo Arango y Lu Becassino con María del Pilar Valencia — 11:30 a.m. Museo de Arte Religioso

