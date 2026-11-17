César López lleva décadas dedicado al arte, a la memoria y a la paz. Son ideas que pueden resultar lejanas y abstractas, más aún cuando se tiene el reto de hablar de sus intersecciones. Hoy, en un mundo aparentemente conectado, donde las redes humanas y virtuales simulan crear comunidades, parece que carecemos de hilos que nos permitan enlazarnos, establecer vínculos o correlaciones que nos recuerden nuestro sentido humano.

En medio de esa realidad, Gestos de Paz con La Naturaleza nació como una quijotada. Una conversación entre César López y Adriana Vásquez confluyó en la idea de rendir un homenaje a los ecosistemas vivos a través de la música; para esto, el lugar elegido fue el Parque Nacional Natural Chingaza, esta vez para un público muy singular, para un aforo nunca antes planeado en un concierto del creador de la escopetarra: serían quizás de más de 101 especies de mamíferos, 531 de aves, 49 de anfibios, 32 de reptiles y más de 1400 de flora.

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Especies no humanas fueron receptoras de las composiciones interpretadas por López en el piano, Sandra Parra en el violonchelo y Oriol Caro en el tiple. Un homenaje a la biodiversidad, a la flora, a la fauna, al aire y al agua, a la fuerza que nutre la tierra y que nos aloja a todos nosotros. Más adelante, surgió la idea de sumar a un pequeño grupo de personas, denominados “testigos”, quienes viviríamos y replicaríamos nuestra experiencia con otros colombianos y colombianas: periodistas, líderes de opinión, equipos de instituciones aliadas y organizaciones ambientales que no alcanzábamos a sumar un total de cincuenta personas.

Este encuentro, planeado durante varios meses, contó con la convergencia de dos grandes fuerzas: por un lado, el compromiso artístico sensible, íntimo y visceral de César y sus compañeros de escena, y por el otro, la entrega apasionada y mediada por la convicción del equipo de Parques, quienes diseñaron una juiciosa planimetría para recorrer el trayecto de tres horas hacia el Sendero la Libertad.

Camino al lugar, Adriana evocaba con determinación y alegría lo que significaba estar reunidos allí, no solo mancomunados a través de un lenguaje tan místico como el de la música, sino también alrededor de inquietudes fundamentales y vitales de nuestra relación con la vida, que no pueden venir de otra raíz que de la naturaleza como agencia viva, del origen del todo, de la correlación con los seres vivos, de ese “poner la vida en el centro”.

Y es que basta distanciarnos solo un poco de la visión antropocéntrica para observar, entender y rendir culto a lo que nos rodea. Estar sobre la senda del páramo no podía llevar la brújula hacia otra dirección que no fuera observar el fluir del agua, la bocanada fresca del aire y su espontáneo recorrido, capaz de originar y sostener la vida de tantas especies; ver cómo la semilla se reproduce para brindar alimento, belleza y resguardo, o dar origen a la madera que luego será la cama de una familia, el lápiz de un poeta, el piano de un músico, el lienzo de un artista y el ataúd de todos nosotros. O, más aún, lograr elogiar y hasta envidiar la armonía que existe en la vida de tantas especies, su capacidad de adaptación y de supervivencia en sus hábitats, sin tener que sobrepensar, padecer o tener consciencia del caos.

Ellos atienden el peligro cuando es debido, pero no viven en función de él, cómo sí lo hacemos los humanos en nuestra vulnerabilidad.

Pero, a decir verdad, pocas veces enfrentamos ese pensamiento grato de contemplar todo lo que no es humano y tiene vida como un ecosistema más sublime que nuestra propia respiración. Y de eso también se trataba este encuentro. Una invitación al silencio, una pausa con humildad a estar presentes frente a este inmenso páramo, que recibiría nuestro silencio y la música de César. Dos formas cotidianas y sublimes de dar gracias.

Al cumplir alrededor de tres horas en carretera llegamos al punto cero: 3500 m s. n. m., páramo húmedo con temperatura a cinco grados. Un valle de frailejones florecidos, el canto de las ranas y la danza de varias ramas nos recibieron junto a unos sorbos de café para iniciar el ascenso hacia La Libertad, como si fuera una metáfora. Cinco hombres custodiaron el piano, esquivando las piedras lisas, cubiertas de un musgo oscuro, con rastros de vegetación, y un cielo cerrado de color gris profundo que, entre la neblina, las gotas de lluvia y la transpiración de las plantas nos situaban en el presente, en la concentración del paso firme sobre la tierra y no del dedo en el obturador de la cámara del teléfono.

Luego de quince minutos llegamos a La Libertad, un sendero donde colindan fuentes de agua y que es determinante no solo para los habitantes de Bogotá, sino para gran parte de pobladores de las regiones Andina y de la Orinoquía. Allí, en los años setenta, durante la época del conflicto armado (uno que no cesa), grupos armados cruzaban junto con personas secuestradas hacia Villavicencio, Gachalá y otras zonas aledañas. Años más adelante, se volvió un punto estratégico del Ejército para vigilar y resguardarse de los enemigos.

Sin embargo, lejos de cualquier sensación de riesgo, tensión bélica o armada, conectamos con la energía de esa tierra y de esas semillas que en otros tiempos fueron senderos en los que se enunciaron tantos sinónimos del vivir en libertad. Fue casi una hora de concierto, un concierto para la naturaleza. Allí, en el corazón del Parque Nacional Natural Chingaza rodeados por el páramo, el Llano y los Andes, vivimos este estado de gracia compartido, esta búsqueda de la belleza que es un camino tan subjetivo y tan particular para cada quien.

El violonchelo, el piano y el tiple fueron los primeros en estar dispuestos en la tarima de madera, instrumentos provenientes de la corteza de un árbol que alguna vez fue semilla y antes microorganismos, cumpliendo el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, pero sin morir porque estaban justo aquí en otra forma, con la misma esencia para agradecer que todos venimos de la tierra, con diferentes capas y talentos. César, Sandra y Oriol, en una relación simbiótica con sus instrumentos, nos hicieron cómplices de este gesto de gratitud con la vida y con la paz.

César mencionó que ese era quizás uno de sus conciertos más sublimes. Él, que ha transitado tantos y tan variados territorios en el país, que ha llegado con su música a ofrecer mecanismos para sanar, para ser bálsamo de cicatrices que solían ser grietas incurables propiciadas por la guerra, brindó en cada melodía un reflexivo y conmovedor pacto de empatía con todas las formas de vida.

El acto comenzó con una sonata intensa desde el primer movimiento. El sonido del piano parecía elevarse hasta el cielo y de allí regresar a los oyentes, que no eran solo humanos. La fuerza de César frente al piano era singular. Estar a esa altura y expuesto a una baja temperatura no enfrió sus dedos; al contrario, su capacidad de desenterrar tantas emociones a través del sonido estaba intacta y afinada.

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Un par de veces paró para observar el sendero cubierto de senecios, angelitos y frailejones, mientras los dulces acordes del tiple y las vibraciones un poco más graves del violonchelo seguían propiciando esa atmósfera de paz y de hacer sentir a los presentes tan diminutos ante ese abismo inmenso y pacífico que alcanzábamos a observar desde el punto del páramo en el que nos econtrábamos, que es parte de una zona Ramsar; es decir, humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica.

Los tres músicos aportaron una interpretación profunda, las tonadas variaban de sonoridad. A veces parecía que ellos estaban atentos a algún secreto o instrucción susurrado por el viento. El sello nostálgico que hace parte del ADN artístico de César conmovió a los testigos también: detrás de la melancolía, cuando viene de la música, de su música, hay una gran cuota de esperanza. Es como si el dolor que se percibe allí, pudiera florecer y sublimarse en una suerte de fe.

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A la mitad del concierto, César nos invitó a la tarima. El cielo se abrió un poco y la niebla cesó para darnos unos visos de sol ante el sonido terso y luminoso de cada tecla, ante la cadencia imponente y lúgubre de los instrumentos de viento: pareció por un instante que todo bruñía, no solo las piedras y sus rastros de liquen, sino todos los testigos. Una bocanada fresca con sus melodías, a veces acompañadas por su voz, por un relato corto o por las partituras que parecían guardar el lenguaje de los árboles, nos abismó ante esta excelsa correspondencia entre el arte, la naturaleza y la paz, ante ese encuentro incluso convulso con nuestro paisaje interno.

César ha luchado por la memoria, por la dureza de la guerra de la realidad, pero también por utopías, por esas pequeñas quimeras que, cuando se reúnen, son un gesto de paz inmenso. En esta experiencia colectiva reivindicamos poder resistir a través del arte y de las quijotadas, ante la indiferencia, la frivolidad y la fugacidad. Cada vez que damos un paso al lado de la vida autómata y ególatra, recordamos el latido de nuestros propios caminos y cuando somos fieles a ello, seguro hacemos un eco que redunda en sincronía con todas las formas de vida, haciéndolo “a cambio de nada”.

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“Por eso lucho como luchan los que aman, que luchan a cambio, a cambio de nada. Lucho con la voz de mis fantasmas, lucho sin mentiras y sin antibalas, yo lucho porque no hay otro camino cuando te ha tocado un país tan jodido”, dice un fragmento de “A cambio de nada” de López.

“Nosotros no somos sino una más de tantas expresiones de la naturaleza. Y hoy queremos decirle a ella: aquí estamos, contigo y por ti”. Esa alteración del flujo artístico, ese salir del auditorio, de la sala de conciertos y querer “conservar” una buena acústica, fue intercambiada por querer “conservar” la mística de lo efímero expresado en cada nota, del sonido que se compagina con el viento, o del canto posado en el agua y que nutrirá los frutos que un día serán néctar. En resumen, de la resonancia hacia ese gran infinito que todo lo contiene: que nos contiene.

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Este martes 17 de noviembre, desde las 7:00 p.m., César López y Manuela Cano Burgos mostrarán este y otros gestos por la paz. La cita es en la Casa Cultural Le Tiende (Cra. 24 #37-44, Parkway, Bogotá).

*Este texto tiene apartes de la experiencia liderada por el músico bogotano y por el equipo de Parques Nacionales Naturales en Chingaza, en el Páramo donde nace la principal fuente hídrica de Bogotá y que fue el epicentro de este bello cortejo a la naturaleza en agosto de 2024.

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